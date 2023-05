Reunión entre sector cultural y Gustavo Petro se aplazó: atentando en Catatumbo obligó a reagendar el encuentro

La reunión del 24 de mayo era consecuencia de la del 17 de mayo en la que representantes de los firmantes de una de las cerca de 15 cartas que el sector cultural le ha enviado el presidente Petro se reunieron con la jefe de Gabinete del Gobierno, Laura Sarabia. Infobae/Archivo.

La reunión entre el presidente Gustavo Petro y representantes del sector cultural colombiano estaba programada para las 3:00 p. m. del 24 de mayo. Sin embargo esta no tuvo lugar y tuvo que ser aplazada por el atentado terrorista en Norte de Santander.

Los artistas, escritores, editores, cineastas y demás representantes de la cultura, además de comprender la naturaleza del aplazamiento, rechazaron conversar con el ministro de Cultura encargado y esperan que se reagende lo más pronto posible la reunión con el presidente Petro.

“Los artistas, gestores, líderes culturales, representantes de las cartas firmadas, convocados a la reunión con el Presidente el día miércoles 24 de mayo en la Casa de Nariño, se solidarizan con la región del Catatumbo y comprenden la prioridad del presidente ante la actual circunstancia de orden público y esperan que la actual situación de crisis se supere. También decidieron de manera unánime esperar a una próxima citación y no quedarse a conversar con el ministro encargado”, se lee en un comunicado citado por El Tiempo y El Espectador.

La reunión del 24 de mayo era consecuencia de la del 17 de mayo en la que representantes de los firmantes de una de las cerca de 15 cartas que el sector cultural le ha enviado el presidente Petro se reunieron con la jefe de Gabinete del Gobierno, Laura Sarabia. En esta reunión se habló de la “intención por retomar el diálogo con el sector, debatir y conversar sobre los temas que se escribieron en medios, cartas y conversaciones sobre el futuro cultural del país bajo un gobierno progresista”.

Tras la reunión del 17 de mayo, la actriz y cantante Cony Camelo habló con W Radio y señaló que varios de ellos lograron tener un primer acercamiento gracias a la carta que enviaron, “aunque antes de ella había como unas cincuenta más de distintos sectores del mundo de la cultura”.

“Todos los que participamos de esa creación de un proyecto cultural progresista, -queremos- verlo ejecutarse. Fue por lo que votamos y a lo que nos comprometimos quienes pusimos nuestra cara para hablarles a nuestros seguidores sobre el cambio y el estallido social”

Además, en diálogo con Blu Radio, Cony Camelo también expresó que “sentimos que en estos nueve meses no se ha avanzado en el proyecto que ayudamos a gestar en campaña”.

La cantante Adriana Lucía habló con El Espectador tras salir de la primera reunión con el Gobierno y señaló que “fue un encuentro cariñoso con ganas de contribuir”.

La artista destacó de manera positiva que “se escucharon quejas sobre los planes no ejecutados” y dejó claro que ninguno de los artistas está interesado en criticar o ponerse en contra del actual Gobierno, “el problema de ese plan es que es muy bueno, la hizo gente especializada en el sector, pero no se ha ejecutado. Estamos esperando que se nombre un ministro de Cultura. No queremos que haya alguien ‘encargado’, sino poniendo en práctica un plan que ya existe con toda la autoridad”.

Julio Correal resaltó en La FM que la carta ha sido interpretada por los medios y la oposición al Gobierno como un “arrepentimiento” por parte de ellos por apoyar el proyecto del primer presidente de izquierda del país, pero que esto está alejado de la realidad.