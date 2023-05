María Fernanda Carrascal acusó a Vargas Lleras de sembrar pánico económico por su oposición a la reforma laboral

María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara por el Pacto Histórico.

Durante el fin de semana pasado, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras se reunió con más de 250 empresarios, líderes industriales, gremiales y políticos de Antioquia para conversar acerca de las reformas del gobierno de Gustavo Petro.

El tema central del encuentro fue la reforma laboral, y se conoció una parte de la intervención de Vargas Lleras en la que asegura que muchos empresarios le hicieron saber que tendrán que despedir a miles de trabajadores si el proyecto de ley se aprueba tal como está. “Muchísimos empresarios me han manifestado: antes de que esa reforma sea sancionada, vamos a sacar miles y miles de personas”, dice el exvicepresidente en un video que circula en redes sociales.

Video de Vargas Lleras criticando la reforma laboral del gobierno de Petro en una reunión en Antioquia.

En respuesta salió la representante por el Pacto Histórico María Fernanda Carrascal, que además es la coordinadora ponente de la reforma en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. A través de su cuenta de Twitter publicó un video en el que acusa a Lleras de sembrar pánico económico y asegura que sus palabras utilizan un tono que “parece más una amenaza que un análisis”.

La representante criticó a Vargas Lleras

Adicionalmente, cita una entrevista en la que el líder de Cambio Radical dice que la reforma del Gobierno produciría una “masacre laboral”. “Masacre laboral la de las bananeras en 1928, que significó la masacre de más de 2.000 trabajadores que buscaban mejorar legítimamente sus condiciones laborales; masacre laboral, los más de 15.000 hechos victimizantes contra el movimiento sindical que ocurrieron en Colombia en 1970 y el 2021″, se escucha decir a la representante en su video publicado en Twitter.

Luego, recrimina a Vargas Lleras por haber apoyado “a capa y espada” la Ley 782 de 2002 del gobierno de Álvaro Uribe, pues según ella “abarató costos laborales arrebatándole garantías laborales a trabajadores y trabajadoras, no generó empleo y sí afectó la productividad del país”.

A renglón seguido asegura que lo que está afirmando el vicepresidente sobre la reforma laboral es “inexacto, mentiroso y peligroso”, y lo acusa de querer “reencaucharse políticamente sembrando pánico económico”.

“Nosotros y nosotras también nos hemos reunido con los distintos gremios del país y tal como usted lo reconoce, introducimos varias mejoras y modificaciones en el texto de la primera ponencia”, aseguró la ponente de la reforma laboral, y procedió a explicar dos modificaciones importantes hechas al proyecto de ley respecto al texto original.

“El contrato a término fijo no desaparece. Al contrario, lo ampliamos a un término máximo de tres años, no dos años, como estaba planteado en el texto radicado por el gobierno”, dijo la representante y aseguró que esto fue para darle más tranquilidad a los empleadores. Agregó también que “le ponemos un límite a los contratos a término fijo para que no sean utilizados para evadir responsabilidades con los trabajadores y las trabajadoras, esto no es un invento o un capricho”.

La segunda modificación al proyecto de ley que explicó fue sobre las horas extras: “hay un gana-gana en los recargos. Los trabajadores y trabajadoras ganan dos horas al iniciar la jornada nocturna a las 7 de la noche y los empleadores y empleadoras ganan una hora”, dijo.

Sobre las preocupaciones de Vargas Lleras acerca de la afectación que podrían tener sectores como el de vivienda, el hotelero y el de servicios, Carrascal reconoce que esas mismas preocupaciones las han conocido los ponentes de la reforma en el Congreso. Frente a esto, aseguró que “hemos llegado a un acuerdo que consistirá será diseñar un programa de mitigación de impacto para estos sectores que trabajan mayoritariamente en las horas de la noche”.

“Este programa se complementaría a otros que ya existen, como el subsidio a la nómina que ofrece el Ministerio del Trabajo, los planes de reindustrialización y de fortalecimiento del agro que tienen en sus manos el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Agricultura, y a eso hay que sumarle las líneas de crédito y las posibilidades que está ofreciendo hoy el Banco Agrario”, explicó.

Finalmente, la congresista le dice a Lleras “¿vale la pena seguir sembrando pánico?”, y lo acusa de promover una “narrativa del odio entre empleadores y trabajadores a costa de la integridad de trabajadores que han decidido sindicalizarse”. “Es hora de que se haga un lado y les permita a los trabajadores y trabajadoras obtener lo que por derecho les corresponde”, finalizó la representante.