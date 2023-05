Amenazaron a futbolista que hizo autogol en la última fecha del fútbol colombiano

El momento cuando Jhon Banguera mandó el balón a su propio arco, Pasto ganó 2-1 ante Envigado y clasificó a cuadrangulares de la Liga Betplay. Dimayor

Jhon Banguera está en boca de todos los aficionados del fútbol colombiano por su autogol en el partido entre el Envigado y Deportivo Pasto, en la última jornada de la Liga Betplay el miércoles 17 de mayo, cuando los Volcánicos ganaron 2-1 y de paso eliminaron al Junior de Barranquilla.

El defensor del conjunto envigadeño anotó en contra cuando el encuentro estaba a siete minutos de finalizar y el resultado le dio a los nariñenses el cupo a la siguiente fase, un hecho que causó toda clase de comentarios y pronunciamientos en redes sociales.

Sin embargo, algunas de esas palabras se convirtieron en amenazas no solo para Banguera sino para su familia y personas más cercanas, como denunció el técnico Alberto Suárez, que prendió las alarmas sobre la situación del futbolista por lo que pasó en Pasto y la cantidad de críticas en su contra por un supuesto amaño.

Amenazas a Banguera

El técnico del Envigado habló en entrevista para el programa Blog Deportivo, de la emisora Blu Radio, sobre lo que pasó en la derrota 2-1 ante el Deportivo Pasto y denunció que Jhon Banguera, junto con su familia, empezaron a recibir amenazas en redes sociales por el autogol.

“Es complejo, porque no es solo Banguera, es la mamá, el papá y el hermano que empezaron a ser amenazados. Lo están amenazando de una forma irracional. Yo le dije que esté tranquilo, que no hay que leer las cosas, pero tampoco hay que aislarse porque esto es parte del juego y hay probabilidades de que esto pase”, dijo el entrenador.

Con anotación en contra de Jhon Banguera, los Volcánicos consiguieron el último cupo a las semifinales de la Liga Betplay. Video Win Sports

Por el momento, no se conoce si estas denuncias ya fueron llevadas a la Fiscalía para que investigue el caso y dé con los responsables de estos mensajes que ponen en riesgo la vida del jugador, su familia y las personas de su entorno personal, así como otros futbolistas del club.

Agregó que “Envigado no eliminó a nadie, cada uno lo hizo por su actuación en el semestre, no hicieron la tarea. Respeten al chico, están sacando unos memes horrorosos. Vivimos en un país violento y no se puede generar más violencia”.

¿Qué pasó en el autogol?

Alberto Suárez no solo denunció las amenazas en contra de Jhon Banguera, sino que defendió su actuación contra Envigado y lo que pasó con el autogol que significó la derrota 2-1 contra el Pasto, conjunto que fue beneficiado con el cupo a los cuadrangulares por ese hecho.

El Deportivo Pasto superó 2-1 al Envigado en la fecha 20 de la Liga Betplay. Foto Dimayor

El timonel de los naranjas explicó que el defensor central no tenía otra manera de rechazar ese balón en el área chica, sino rematando con mucha fuerza hacia arriba, con la mala fortuna que el esférico no se elevó, pero sí ingresó a la portería y el arquero Joan Parra no reaccionó.

“El inexperto se equivoca más que el experto. Entiendan que él es zurdo y llegó con el perfil de derecha, con la pelota adelante y él mirando al arco. La única opción que tenía era proteger el balón y que llegara el arquero, pero eso es cuestión de dos segundos”, afirmó Suárez.

Pasto se alista para los cuadrangulares

Luego de la polémica por ser el último clasificado a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay, el Deportivo Pasto se alista para hacerse fuerte de local en el estadio Libertad y su primer rival será nada menos que Atlético Nacional, el sábado 20 de mayo.

Deportivo Pasto espera realizar una buena presentación en los cuadrangulares de la Liga Betplay. Archivo

La única novedad que tendrían los Volcánicos para ese compromiso es la titularidad de Joffre Escobar como delantero por Carlos Hidalgo, de resto mantendría el mismo esquema que utilizó para superar al Envigado y esperar una victoria que les permita pelear desde el primer juego en el grupo A.