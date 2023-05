Paola Turbay, la protagonista de “Ana de nadie”, se sinceró, entre lágrimas, sobre la crisis en su matrimonio

Las palabras de la también exreina de belleza se conocieron al terminar el rodaje de 'Ana de nadie' | Foto: Instagram @paolaturbay

‘Ana de nadie’ ha sido un revulsivo en la carrera actoral de Paola Turbay, pues la producción ha tenido una gran acogida entre televidentes y quienes se han sentido identificados. Sin embargo, esta historia también ha influido en la vida de su propia protagonista.

Así lo confirmó ella misma en una reunión que realizó el elenco en Bogotá, donde festejaron la conclusión de las grabaciones y la celebración del éxito que ha tenido la telenovela en audiencia.

“Muy pocas veces se alinean los planetas para que todo resulte y tener la fortuna de participar es una bendición para todos (...) Lo más importante es la manera en que todo el mundo ha conectado. Se volvió un tema de conversación y todos los días a donde yo voy la gente dice: ’Ana es la historia de mi mamá' o ‘eso le pasó a mi hermana’“, dijo la exseñorita Colombia ante el resto de sus compañeros en declaraciones que recogió la revista Vea.

A Turbay también se le recuerda por su participación en otras recordadas producciones, como 'Ecomoda' o 'Las noches de Luciana' | Foto: Colprensa

Paola Turbay también mencionó en su intervención que, contrario a lo que algunos podrían suponer, a ella también le ha tocado enfrentar situaciones complicadas en su vida. Incluso, admitió que ha tenido crisis familiares y matrimoniales, aunque no del mismo nivel que su personaje en ‘Ana de nadie’.

“Para mí ‘Ana de nadie’ ha sido el regalo más grande que me ha dado la vida. Estas historias hacen catarsis porque, a pesar de que yo pueda parecer la mujer con la vida perfecta, a mí también me ha tocado comérmela toda, sufrir, y afrontar crisis en mi matrimonio o con mis hijos”, explicó con la voz entrecortada, tras lo cual rodaron un par de lágrimas por sus mejillas.

La mujer nacida en Estados Unidos agregó que, de hecho, su papel como Ana Ocampo le ha permitido sanar varias heridas y le enseñó a enfrentar ciertas situaciones. Por esta razón le agradeció al resto de miembros de la producción.

“Agradezco a ustedes por haberme llamado porque habían podido llamar a cualquier otra actriz (...) Nunca los voy a olvidar… los voy a llevar por siempre en el corazón y en el alma...

'Ana de nadie' suele ubicarse entre los puestos más altos del rating diario | Foto: @sebastiancarva/Instagram

¿Qué haría Paola Turbay si le fueran infiel como en ‘Ana de nadie’?

En una reciente entrevista para KienyKe, la actriz se explayó en algunos aspectos de su vida personal y hasta respondió a la pregunta de si había tenido que lidiar con una infidelidad como la de su personaje en esta telenovela.

La mujer de 52 años respondió entre risas: “Por fortuna no me ha tocado, y no es que no me las haya pillado porque yo soy muy abeja”.

De igual manera, aclaró que ella no se considera la clase de persona que en dicho situaciones opta por cortar de forma radical con el otro de inmediato. Por el contrario, señaló que prefería darse el tiempo para analizar lo ocurrido y entender cómo y por qué se produjo una desconexión tan grande dentro de la relación.

Paola está casada con el empresario Alejandro Estrada con quien tiene dos hijos | Foto: Instagram @paolaturbay

“No soy de las que dicen: ‘No perdono una infidelidad y se va para el carajo’, no. Yo creo que esas situaciones son un indicador de que algo está pasando. De que hay una desconexión”, agregó Paola Turbay.

Por último, la actriz fue muy clara en advertir que hay grandes diferencias entre un encuentro de una sola noche y una infidelidad que dura por meses o años. Fue entonces cuando mencionó que este podría partir de allí su análisis de lo ocurrido.

“Una cosa es una canita al aire y otra es un amante de dos años. Según la situación uno lo evalúa y lo aprovecha una oportunidad para redefinir la relación o para decir ‘chao, te vi, depuro y me voy’”, concluyó.