Los artesanales regalos que recibió Maleja Restrepo de parte de sus hijas por el Día de la Madre

Con motivo del Día de la Madre, Maleja Restrepo fue sorprendida con dos artesanales y conmovedores obsequios de parte de sus dos hijas: Guadalupe y Macarena. En primer lugar, la presentadora publicó una galería de imágenes en su cuenta de Instagram donde enseñaba una cartera echa a mano y algunos mensajes que le escribieron sus pequeñas en el reverso de unas fotografías. “Las cuido porque me cuido. Las protejo porque me protejo. Las amo porque me amo. Gracias hijas porque me han dado el mejor regalo, el de reconocerme. Pd: una cartera para llevar recuerdos como el de mi madre con mis dos hermanos”, redactó la caleña en la descripción de la publicación.

A su vez, desde sus Historias de Instagram también mostró el momento en que su hija menor, Macarena, le entregó la cartera y le pidió que la abriera para sacar una carta que guardaba en su interior y decía: “Mami, te quiero con el corazón”. Pero eso no fue todo, más adelante también compartió con sus seguidores el regalo que le dio su otra hija, Guadalupe: “Los hijos nos hacen emocionarnos de mil maneras... me entrega esta cajita que dice 28 razones por las que te amo”, comentó. Enseguida, le pidió a su primogénita que ella misma leyera cada una de las tarjetas que escribió:

“Por tu simpatía, por siempre estar ahí para mí, por tu paciencia, por tu personalidad, por siempre cuidarme, preocuparte por mí, por quererme, por tu inteligencia, por hacerme reír, por tu buen humor, por tu imaginación, por tu alegría, por cuidarme cuando estoy enferma, por tu estilo, por tus ideas, por tu ingenio, por tus detalles, por tu elegancia... por siempre decirme cuando me equivoco”, entre otras cosas.

Aquí el video compartido por la presentadora caleña en sus Historias de Instagram:

La reacción de Tatán Mejía cuando Maleja Restrepo le dijo que le faltaba tatuarse su nombre

Maleja Restrepo y Tatán Mejía llevan más de una década compartiendo como pareja. Ahora bien, es conocido por los seguidores tanto de la presentadora como del motociclista, lo mucho que les gustan los tatuajes a los dos. Sin embargo, Mejía es quien está más tatuado y entre las múltiples imágenes que tiene plasmadas con tinta en su piel figuran los nombres de sus hijas, más no el de su esposa.

En este sentido, cuando, en marzo, la pareja estuvo en un estudio de tatuajes, Restrepo aprovechó la oportunidad de decirle a Tatán lo siguiente: “Usted tiene tatuado el nombre de Macarena, de Guadalupe, ¿qué nombre le falta?”. Enseguida, el manizaleño comenzó a desviar la conversación hacia otro lado, pero la también actriz subrayó: “Maleja, le falta Maleja”.

Posteriormente, la caleña también citó una supuesta leyenda urbana que existe en torno a tatuarse el nombre de la pareja: “Me están escribiendo por acá que ojo, que ojo porque hay una leyenda que dice que cuando uno se tatúa el nombre de la persona, de la pareja, se terminan separando”. Y sobre este asunto, quiso interrogar al tatuador, Ed Gómez, sobre si en su estudio existía tal agüero. Después de bromar un poco sobre el hecho de tatuarse, el artista concluyó que es mejor no plasmarse el nombre de la pareja en la piel. Tras escuchar esta conversación y demás, Tatán Mejía finalmente le dijo a su esposa: “Yo no me voy a tatuar tu nombre, jamás, no lo he hecho”. Y luego la escena terminó en risas por parte de ambos.

