J Balvin celebró su cumpleaños por todo lo alto y lo hizo en compañía de estos importantes reguetoneros

El cantante colombiano celebró sus 38 años de edad por todo lo alto. Foto: Tomada de Twitter

J Balvin está de vuelta. El cantante paisa volvió a estar en el foco de los lentes de los medios de comunicación y su regreso a la música parece ser inminente luego de que no se supiera casi nada de él por varios meses y abandonara por completo sus redes sociales. Ahora el ‘Niño de Medellín’ dio de qué hablar por la enorme fiesta de cumpleaños que realizó y en la que contó con la participación de varios cantantes del género urbano.

El intérprete de reconocidas canciones como ‘Mi Gente’, ‘Ginza’, ‘Reggaetón’, ‘Rojo’, ‘Agua’, ‘Sigo extrañándote’, entre muchas otras, alquiló el Museo de Arte Moderno de Medellín para celebrar por todo lo alto sus 38 años de edad. En el exclusivo estuvo acompañado de su pareja, Valentina Ferrer, así como algunos amigos cercanos, productores y varios colegas del género urbano. Es importante señalar que fueron la plazoleta y el quinto piso del lugar cultural los que fueron alquilados por el reguetonero.

También es bueno resaltar que J Balvin cumplió años el domingo 7 de mayo, pero decidió realizar la celebración el fin de semana del 14 y 15 del mismo mes. De acuerdo con algunas versiones, cerca de 150 personas estuvieron presentes en el evento que se desarrolló en la capital antioqueña. Por otra parte, el Museo de Arte Moderno de Medellín confirmó el cierre del lugar por todo el sábado y confirmó que este nuevamente estará abierto a partir del domingo a las 11 de la mañana.

En redes sociales ya compartieron varios momentos del exclusivo evento que se realizó en Medellín. Uno de los grandes invitados fue el cantante Maluma que tiene una muy buena relación con J Balvin y ha colaborado con él en la canción ‘Qué pena’. En un video se pudo ver una parte de la charla entre los dos cantantes, además de las risas que compartieron en el momento.

Los dos reguetoneros compartieron muchas risas durante el evento.

En el lugar también estuvo presente Ryan Castro, que últimamente ha dado de qué hablar debido a su pelea con el también reguetonero Blessd. Luego de varias pullas en las redes sociales entre los dos cantantes, en una transmisión en vivo fue el mismo J Balvin el que pidió que esta se detuviera.

“Ese amigo me ha enseñado que las guerras no dan para nada, me ha enseñado muchas cosas”, afirmó Castro, mientras que Balvin le mencionó, “eso es una pérdida de tiempo, vamos a cuadrar eso, hay que dar ejemplo” y este respondió, “lo que usted diga, yo hago lo que usted diga”.

El colombiano celebró por todo lo alto su cumpleaños. Video tomado de @rendonfranko

En el lugar también estuvo la reconocida cantante colombiana Farina, así como el reguetonero panameño Sech, quien ha participado en algunas producciones con J Balvin como ‘Una nota’, ‘La Luz’, ‘Sal y Perrea Remix’ y ‘Relación Remix’, entre otras.

J Balvin y su regreso musical

Todo parece indicar que J Balvin se encuentra trabajando en lo que será su próximo trabajo discográfico, pero aún no ha revelado detalles de este. El cantante paisa estuvo presente en el más reciente álbum de Myke Towers llamado ‘La vida es una’ y colaboró en la canción ‘Celos’; además se confirmó su presencia en el próximo EP de Anuel AA que será producido por Dj Luian.

Recientemente, también se confirmó la participación de J Balvin en la banda sonora de Fast X (Rapidos y Furiosos 10) con una canción llamada ‘Toretto’. Aunque este no marca el regreso oficial del colombiano debido a que por ahora sigue trabajando en su próximo proyecto.

“Ahí salió un tema de Rápido y Furioso, yo no tengo cómo promocionarlo, se llama Toretto. No es un sencillo mío, eso no es un regreso porque yo nunca me he ido, pero es ahí como pa calentar la vuelta”, afirmó el cantante colombiano en un live con Ryan Castro.