Tras la captura de Jaime Saade, hablaron los padres de la joven asesinada: “No vivimos el duelo por perseguir a ese miserable”

Un inesperado mensaje en portugués le cambió por completo el día a Martín Mestre: Jaime Saade Cormane, el hombre señalado de asesinar a su hija, Nancy Mestre, en 1994, fue capturado en la mañana de este 1 de mayo en el municipio de Marecha Deodoro, en el estado de Alagoas, Brasil.

Te puede interesar: Capturan en Brasil a Jaime Saade, señalado de asesinar hace 30 años a Nancy Mestre

“Después de hacer mis ejercicios matutinos me escribió un periodista de O’globo Brasil y me mandó un WhatsApp en portugués donde decía la noticia, le devolví la llamada para confirmar si era verdad lo que yo estaba leyendo, y me dijo que sí y comencé a llorar, incluso el periodista también lloró conmigo”, le contó Mestre al diario El Heraldo.

“Sentí una emoción indescriptible, como si fuese algo mezclado entre la alegría y el dolor, la primera porque ya se va a hacer justicia y lo segundo porque a mi hija nada me la devuelve”, agregó además en sus declaraciones a ese medio.

Para confirmar, Martín acudió a su abogado. “Mi abogado llamó a Brasil para confirmar y efectivamente todo es cierto. Ahora estaremos pendientes para hacer los trámites para la extradición, que entiendo que es un proceso definido de país a país, pero hay que estar pendientes”, relató.

Te puede interesar: “Estaba oscuro y no me di cuenta de que estaba pisando la sangre de mi propia hija”: Así fue el crimen de Nancy Mestre, cuyo culpable fue capturado luego de casi 30 años en Brasil

Por su parte, Nancy Vargas, la madre de Nancy Mestre, expresó también para El Heraldo que tuvo una mezcla de sentimientos al enterarse de tal noticia. “Tengo muchos sentimientos encontrados, pero realmente estoy muy contenta porque esto es mucho más que un logro”, dijo la mujer, que actualmente vive en España.

Además, manifestó que pese a que la “batalla no ha terminado” aquella captura representa una gran victoria. “Para mí ha sido un triunfo, otro éxito, espero que sea el final de tantos años de espera, de ansiedad y de angustia para nosotros. Es triste el no poder vivir el duelo completo para nuestra hija por andar persiguiendo a este miserable”, dijo.

Te puede interesar: El recurso con el que abogado de Jaime Saade busca que no vaya a la cárcel

El padre de Nancy reiteró adicionalmente que “pido que se haga justicia, todo de acuerdo con la legalidad. Todo es claro, aquí no hay nada turbio. Espero que llegue a Colombia y le pido a las autoridades que lo coloquen en una cárcel de máxima seguridad, es un tipo peligroso que duró casi 30 años huyendo de la justicia”.

Cabe destacar que a pesar de que pasaron cerca de 30 años desde que el crimen ocurrió, la justicia colombiana nunca olvidó el caso gracias a la persistencia de Martín Mestre, que durante todo este tiempo recopiló pruebas, contrató detectives privados y hasta utilizó las redes sociales para ejercer presión y así buscar justicia para su hija, Nancy Mestre.

Jaime Saade debería pagar una condena de 24 años en Colombia por el delito cometido en 1994; pero el abogado de esta persona estaría buscando diferentes opciones para que este no termine en una cárcel. Medios en Barranquilla aseguran que su defensa habría solicitado ante el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla la prescripción de la condena interpuesta por la justicia colombiana en 1996, dos años después del asesinato.

Saade habría intentado huir al momento de su captura

La captura de Saade se dio en una posada en Marechal Deodoro, en el estado brasilero de Alagoas. De acuerdo con los detalles revelados por el portal de noticias de ese país G1, que fueron conocidos por El Heraldo, el sujeto en cuestión habría intentado huir, pero varios agentes lo rodearon y lo detuvieron.

Así quedó consignado en el reporte oficial de las autoridades, que añadió que Saade será remitido a la Superintendencia del estado en donde fue capturado. Posteriormente, según indicó El Heraldo, comenzará su proceso de extradición hacia Colombia.

Aquella orden de extradición fue autorizada por la justicia brasilera el pasado 18 de abril. Hasta allí huyó Jaime Saade en 1994, luego de presuntamente haber violado y asesinado a Nancy Mestre en la ciudad de Barranquilla.