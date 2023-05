El presidente Gustavo Petro explicó por qué habló de una revolución en Colombia si no se aprueban sus reformas: “No es un llamado a la violencia”

Presidente Gustavo Petro (en su balconazo Colprensa - Camila Díaz)

El presidente tuvo que aclarar varias frases que dio durante sus discursos del Día del Trabajo que causaron preocupación en sectores políticos y sociales. En especial la convocatoria de los grupos sociales y campesinos a las calles para apoyar sus reformas sociales de las que dijo que si no se aprueban podrían desatar una revolución en el país.

“Indudablemente queremos cambios y por eso fuimos elegidos. Los cambios implican cambios de normas, las hemos presentado, no son las únicas pero están en la discusión pública. Eso no es romper las instituciones, eso es utilizar las instituciones”, sostuvo el mandatario cuando fue consultado sobre las preocupaciones de varios sectores a su convocatoria.

El presidente explicó que busca el respaldo popular a los cambios que propone a través de las reformas porque, considera, no serán posible sin este. “Ahora, queremos que esos cambios tengan el respaldo popular, queremos saber si eso existe; ningún cambio se puede presentar en una sociedad si no hay un respaldo popular, no se pueden imponer”, señaló Petro.

“El llamado a la presencia de la población en las calles, en las plazas, no es un llamado a la violencia. Al contrario, entre más se pueda expresar la población pacíficamente, menos violencia habrá en el país. La violencia en el país tiene que ver con que se han reprimido los llamados y las expresiones de la población”, enfatizó el jefe del Estado desde la Embajada de Colombia en Madrid.

Petro hizo referencia al paro del 2021, al que atribuye su victoria en las elecciones presidenciales, y señaló que si un Estado reprime las manifestaciones con violencia lo que hace es provocarla. Aclaró que su convocatoria es pacífica y en ese sentido contribuye a disminuir la violencia.

El presidente señaló desde el balcón de la Casa de Nariño a la Plaza de Armas que el intento por coartar las reformas podía llevar a una revolución, para lo que se necesita es que “el pueblo esté movilizado”. Esa frase desató polémica, en especial por parte de los críticos y la oposición al Gobierno, quienes lo consideraron una amenaza, como dijeron Juan Manuel Galán y miembros del Centro Democrático, o un desafío como lo calificó Cambio Radical.

Incluso Roy Barreras, presidente del Senado, consideró que debía dar un parte de tranquilidad al Congreso durante la sesión plenaria del 2 de mayo. “Se ha convocado a la gente, se ha convocado al pueblo y convocar a la gente a las calles es una invitación al debate, al debate pacífico esperamos todos. Bienvenido al debate pacífico. Convocar el pueblo implica convocar a 50 millones de colombianos, no a un sector, no a una fracción, no a ganadores contra perdedores, no a unos colombianos contra otros colombianos”, señaló el senador del Pacto Histórico.

“Los conflictos sociales derivan fácilmente en conflictos violentos, tenemos ya demasiadas violencias cruzadas. Canalizar el justo reclamo popular institucionalmente es nuestra obligación, por eso es tan importante el mensaje de hoy, en medio de incertidumbres. El mensaje es: la casa de la democracia funciona, aquí se aprobará la hoja de ruta para Colombia”, señaló Barreras.

El senador Humberto de la Calle señaló que es “normal” que el presidente defienda sus propuestas y llame al apoyo ciudadano. “El problema es que lo hace en un contexto complejo, que genera muchas inquietudes, porque son contrarias al Estado de derecho. Sostiene que ya las reformas se aprobaron al ser elegido el presidente es totalmente falso, tiene un efecto colateral muy malo porque no deja espacio a quienes apoyan el cambio y tienen derecho a discrepar”, sostuvo.

En su visita, durante una entrevista con W Radio, el mandatario colombiano también explicó que su propuesta de reforma agraria no busca expropiar, sino agilizar la compra de predios a valor comercial para las personas que se nieguen a vender tierra improductiva.