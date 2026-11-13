Jaime Uribe salió del Fondo Milagro: así reaccionó el país político a la renuncia del gerente tras el escándalo por millonaria nómina y falta de gestión

Jaime Andrés Uribe Tamayo renunció a la Gerencia del Fondo Milagro el viernes 13 de noviembre, después de permanecer cerca de 84 días en el cargo, en medio de los cuestionamientos por los millonarios salarios de la entidad y las críticas a su nivel de ejecución (@SantiCastrogo/X)

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La salida de Jaime Andrés Uribe Tamayo de la Gerencia del Fondo Milagro provocó reacciones de diferentes sectores políticos, que se refirieron a los cuestionamientos por los salarios de los funcionarios, el funcionamiento de la entidad y los resultados de las labores de reconstrucción en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Uribe presentó su renuncia durante la tarde del viernes 13 de noviembre, después de que el presidente Abelardo de la Espriella desautorizara las remuneraciones establecidas para los trabajadores del organismo y ordenara revertirlas por considerar que no correspondían a sus directrices de austeridad. El funcionario llevaba cerca de 84 días en el cargo y tenía asignado un salario mensual de $39.441.454.

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La controversia se conoció luego de que trascendiera la estructura salarial de la entidad, cuya nómina inicial rondaba los $765 millones mensuales. Tras pronunciarse sobre el tema, el mandatario confirmó que había solicitado la salida del gerente y posteriormente informó que aceptaba su renuncia.

“Era lo correcto. Y en este gobierno hacemos lo correcto, así haya que tomar decisiones difíciles”, expresó De la Espriella en su cuenta de X. También aseguró que su administración reconocería los errores y tomaría las medidas necesarias para corregirlos.

El presidente Abelardo de la Espriella aceptó la renuncia de Jaime Andrés Uribe como gerente del Fondo Milagro (@ABDELAESPRIELLA/X)

La decisión abrió un nuevo debate entre congresistas de distintas colectividades, quienes plantearon cuestionamientos sobre las responsabilidades en la administración del Fondo, la composición de su Consejo Directivo y el manejo de los recursos destinados a atender a las familias damnificadas.

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Desde la Alianza Verde criticaron la estructura del fondo

El senador Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde, celebró la salida de Jaime Uribe y sostuvo que las denuncias presentadas desde el Congreso habían contribuido a que se tomaran decisiones frente a la administración del organismo.

“El control político sí sirve! El gerente Jaime Uribe se fue después de que denunciamos la piñata que hizo con los salarios del Fondo Milagro”, manifestó el congresista en X. Sin embargo, advirtió que la salida del funcionario no representa una solución a los problemas de la entidad y pidió revisar su estructura institucional. Sánchez recordó que el gerente había sido designado por el presidente y señaló que cinco de los siete integrantes del Consejo Directivo que aprobaron el presupuesto son representantes del mandatario.

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Sánchez celebró la salida del gerente, destacó que las denuncias y el control político contribuyeron a su renuncia y advirtió que se necesitan cambios en el Consejo Directivo, transparencia contractual y resultados en la reconstrucción (@DuvalierSanchez/X)

También afirmó que, tres meses después del terremoto, el Fondo Milagro reportaba cero pesos pagados, ningún avance porcentual y ninguna vivienda contratada. A esto sumó cuestionamientos por $75.000 millones destinados a líneas transversales y gastos operativos, sobre los cuales pidió explicaciones.

El senador, además, solicitó cambios en el consejo directivo, la designación de una persona con experiencia en la gerencia del organismo y la publicación de cada contrato. Además, reclamó que se establezca cuándo comenzará efectivamente la reconstrucción.

Por su parte, la representante a la Cámara Catherine Juvinao, también de la Alianza Verde, cuestionó los mecanismos de control de la entidad y preguntó cuál había sido el papel de la junta directiva para prevenir los problemas conocidos.

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Juvinao cuestionó el diseño institucional del Fondo Milagro y la concentración de decisiones en representantes designados por el presidente, por lo que pidió liquidar el organismo y utilizar la institucionalidad existente para atender emergencias (@CathyJuvinao/X)

“No hay contrapesos”, afirmó al señalar que cinco de los siete delegados son designados por el presidente. Según la congresista, quien llegue a reemplazar a Uribe también tendrá amplias facultades para tomar decisiones sin suficientes controles.

Por esa razón, insistió en que el problema está relacionado con el diseño institucional y la gobernanza del Fondo. También pidió al mandatario liquidar el organismo y utilizar las entidades y la institucionalidad que ya existen en el país para atender las emergencias.

Pacto Histórico pidió transparencia y cuestionó la gestión de Uribe

Desde el Pacto Histórico también hubo pronunciamientos. La senadora Kamelia Zuluaga pidió que la nueva dirección del Fondo Milagro quede en manos de personas idóneas y reclamó mayor transparencia en la administración de los recursos destinados a las víctimas.

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“Esperamos la designación de personas idóneas en el Fondo Milagro, las victimas merecen respeto y atención pronta”, expresó la congresista.

Zuluaga pidió que la nueva dirección del Fondo esté en manos de personas idóneas y exigió transparencia en el manejo de los recursos destinados a las víctimas del terremoto (@Zuluagakame/X)

Zuluaga también cuestionó las presuntas improvisaciones y beneficios particulares con los recursos públicos destinados a atender la emergencia. En ese sentido, manifestó que el país necesita un organismo administrado con menos opacidad y mayor transparencia.

El senador Alejandro Ocampo, de la misma colectividad, calificó la salida del gerente como una buena noticia y cuestionó su experiencia para dirigir los procesos de reconstrucción, ayuda humanitaria y contratación.

“La renuncia de gerente del Fondo Milagro es una buena noticia para el país. Él no era profesional, no estaba capacitado para este ejercicio, no tenía experiencia en hacer casas, en reconstrucciones, en ayuda humanitaria, en ejecutar contratos”, afirmó.

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“No era profesional, no estaba capacitado para este ejercicio, no tenía experiencia en hacer casas, en reconstrucciones, en ayuda humanitaria, en ejecutar contratos”, dijo el senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, sobre la renuncia de Jaime Uribe a la gerencia del Fondo Milagro (Prensa Alejandro Ocampo)

Ocampo sostuvo que había advertido anteriormente sobre la falta de preparación del funcionario y aseguró que había solicitado investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría por presuntas anomalías en los contratos.

“Creo que van a salir, además, investigados, lamentablemente, empresarios que han prestado su nombre, muy prestantes de este país, para ayudar en el tema del Fondo Milagro”, agregó. También cuestionó las condiciones de vinculación de Uribe y su remuneración.

La representante a la Cámara Verónica Estrada Holguín también se pronunció sobre la salida del gerente y atribuyó la decisión a los cuestionamientos que se habían presentado sobre los salarios y la baja ejecución del organismo. La congresista destacó el papel del control político y advirtió que la renuncia no es suficiente para resolver los problemas de la entidad.

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Estrada aseguró que el control político dio resultados con la salida de Jaime Uribe, pero advirtió que cambiar al gerente no es suficiente (@Veronicaho88/X)

“¡EL CONTROL POLÍTICO SÍ DA RESULTADOS! Tras los cuestionamientos por los altos salarios y la baja ejecución del Fondo Milagro, se conoce la salida de su gerente, Jaime Uribe. Abelardo de la Espriella, cambiar al gerente no es suficiente! Exigimos cuentas claras sobre los recursos y respuestas concretas para las familias damnificadas. ¡Seguiremos ejerciendo control político! El dinero de los colombianos se respeta.”, escribió en su cuenta de X.

El representante a la Cámara Daniel Monroy también se pronunció sobre la controversia y puso el foco en los recursos que recibe Fiducoldex, la sociedad encargada de administrar el Fondo Milagro. El congresista aseguró que la comisión fiduciaria representa un costo anual cercano a los $3.000 millones, pese a que, según la información que citó, al 9 de noviembre la entidad todavía no había realizado desembolsos.

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“¡Si los salarios de los funcionarios del ‘Fondo Milagro’ les parecieron escandalosos, se van a ir para atrás con lo que acabamos de descubrir! CASI 3.000 MILLONES DE PESOS AL AÑO nos cuesta SOLO la comisión de la fiduciaria que administra el Fondo Milagro”, afirmó en su pronunciamiento.

Monroy denunció que Fiducoldex cobra $248 millones mensuales, sin IVA, por administrar el Fondo Milagro, lo que representaría cerca de $3.000 millones al año (@DanielMonroyH/X)

Monroy señaló que el Gobierno escogió directamente a Fiducoldex, entidad que, según indicó, cobra $248 millones mensuales, sin incluir IVA. También cuestionó que estos pagos se mantengan mientras las familias damnificadas por el terremoto continúan esperando soluciones de vivienda y la recuperación de sus medios de vida.

El representante agregó que a los costos de la fiducia se suman los salarios de los funcionarios vinculados al Fondo y reclamó explicaciones al presidente Abelardo de la Espriella sobre los resultados de la administración. “¡Los recursos de las víctimas son para atender la emergencia, no para sostener una costosa burocracia!”, concluyó.

La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal también se pronunció sobre la controversia y planteó interrogantes acerca de una posible relación entre la empresa mencionada y la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. La congresista hizo referencia a los reportes registrados en la plataforma Cuentas Claras y preguntó si existirían otros vínculos con el mandatario.

La congresista puso así sobre la mesa interrogantes sobre los posibles vínculos empresariales y financieros relacionados con la administración del Fondo Milagro (@MafeCarrascal/X)

“Ve, tan raro, ¿esta empresa no es la misma reportada por la campaña de @ABDELAESPRIELLA en Cuentas Claras, @jrestrp? ¿Será que tiene alguna otra relación con el presidente De La Espriella y sus ‘exitosos’ negocios? Pendientes, esto se está poniendo bueno”, escribió Carrascal en su cuenta de X.

El representante a la Cámara Amaury Julio se pronunció sobre la renuncia de Jaime Uribe a la Gerencia del Fondo Milagro y destacó el papel del control político en las denuncias sobre la millonaria nómina de la entidad.

“Por eso no querían control político. Tras la denuncia que reveló la millonaria nómina del Fondo Milagro, renuncia su gerente”, expresó.

El congresista reiteró que el Pacto Histórico mantendrá la vigilancia sobre el manejo de los recursos destinados a la reconstrucción después del terremoto del 10 de agosto (@AmauryJulio07/X)

También aseguró que el Pacto Histórico continuará vigilando la gestión de los recursos públicos y “denunciando las arbitrariedades, los derroches y las decisiones que vayan en contra de la Constitución y del bienestar de la gente”.

Desde el Centro Democrático cuestionaron la burocracia del organismo

Desde el Centro Democrático, el representante a la Cámara Daniel Briceño también se pronunció sobre la decisión presidencial y respaldó la aceptación de la renuncia del gerente.

El congresista consideró acertada la determinación de De la Espriella y cuestionó que un organismo creado para atender las necesidades de las zonas afectadas por el terremoto terminara, según su señalamiento, convertido en un espacio de burocracia.

Briceño aprovechó para cuestionar a sectores de izquierda por sus posiciones frente al fondo y al Ministerio de la Igualdad (@Danielbricen/X)

“Acierta el presidente Abelardo de la Espriella al aceptar la renuncia de Jaime Uribe a la dirección del Fondo Milagro. Pretender convertir un fondo destinado a la reconstrucción en un fortín burocrático merece todo nuestro rechazo”, escribió en X.

Briceño también dirigió sus críticas a sectores de izquierda que han cuestionado el funcionamiento del Fondo Milagro. En su pronunciamiento, hizo una comparación con el Ministerio de la Igualdad, creado durante el Gobierno de Gustavo Petro, y reprochó que, a su juicio, esos mismos sectores no hubieran cuestionado su creación con la misma contundencia.

“Ojalá la izquierda que hoy reparte ‘lecciones de moral’ hubiera tenido la misma gallardía para cuestionar a Petro cuando creó el inútil Ministerio de la Igualdad. Allí, muchos de los mismos políticos que hoy se rasgan las vestiduras acomodaron sus fichas políticas y encontraron la manera de vivir sabroso a costa de los recursos públicos”, manifestó el representante.

La representante Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, celebró la renuncia de Jaime Uribe a la Gerencia del Fondo Milagro y aseguró que “denunciar y hacer control político sí sirve”.

La congresista cuestionó los requisitos de la contratación de Jaime Uribe y pidió que su reemplazo tenga experiencia en atención de emergencias y reconstrucción (@JenniferPedraz/X)

La congresista cuestionó la falta de experiencia del exgerente en atención de emergencias y reconstrucción, y pidió designar a una persona idónea para dirigir los recursos destinados a las familias damnificadas. “Era increíble que estuviera al frente de la plata de la reconstrucción alguien que no contaba con títulos ni experiencia en atención de emergencias, reconstrucción o contratación de obras públicas. Fiducoldex nos respondió a un derecho de petición que el Ministerio de Hacienda ni siquiera le exigió requisitos para su contratación.

Y agregó: “Ahora, esto no es suficiente: la ejecución del Fondo Milagro está por el piso, la gente necesita apoyo del Gobierno y ellos dedicándose a mirar adónde ponen a sus amigos. Tienen que contratar, ahora sí, a alguien que esté a la altura de este reto”.