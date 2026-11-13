Aumentó a seis la cifra de colombianos heridos por desplome de un edificio en Brooklyn, Nueva York: tres adultos y tres menores permanecen hospitalizados

Camilo Louis, cónsul general de Colombia en Nueva York, entregó un nuevo reporte sobre los colombianos afectados por la emergencia (@CancilleriaCol/X)

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La cifra de colombianos lesionados por el desplome de un edificio de tres pisos en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, aumentó a seis, según confirmó el viernes 13 de noviembre el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Entre los afectados se encuentran tres adultos y tres menores de edad, quienes permanecen bajo atención hospitalaria en centros médicos de la ciudad estadounidense.

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La actualización fue entregada por el cónsul general de Colombia en Nueva York, Camilo Louis, quien se desplazó hasta uno de los hospitales donde reciben atención los connacionales. Desde allí, informó que el Consulado mantiene seguimiento a las condiciones de salud de cada uno de ellos y comunicación permanente con sus familiares y las autoridades locales.

El nuevo balance amplía la información que había entregado la Cancillería el jueves 12 de noviembre, cuando confirmó que una ciudadana colombiana había resultado herida durante la emergencia. En ese momento, la entidad también informó sobre la muerte de tres connacionales, dos menores de edad y un adulto, como consecuencia del colapso de la estructura.

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Con la actualización de este viernes, las autoridades consulares confirmaron que seis colombianos resultaron heridos y requieren atención hospitalaria, mientras continúa el acompañamiento a las familias de las víctimas mortales.

El cónsul colombiano visitó a uno de los afectados

El Consulado de Colombia en Nueva York brinda asistencia social y acompañamiento a los familiares de las víctimas mortales y a los demás connacionales afectados por la tragedia (@ConsuladoColNY/X)

A través de un video divulgado en las redes sociales oficiales de la Cancillería, Camilo Louis entregó detalles sobre el nuevo reporte de personas lesionadas y las acciones que adelanta la representación diplomática para atender a los connacionales.

“Nos encontramos en uno de los centros médicos de la ciudad donde colombianos afectados por la tragedia de Brooklyn reciben atención médica. Tenemos un nuevo reporte sobre personas heridas y debo informar a la comunidad que la cifra aumentó a seis connacionales heridos, tres adultos y tres niños, y se encuentran recibiendo la atención hospitalaria correspondiente. Mi consulado sigue muy de cerca las condiciones de cada uno de los afectados y en comunicación permanente con familiares y autoridades locales. Les pido mucha oración por la recuperación física y emocional de las familias afectadas”, manifestó el funcionario.

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De acuerdo con el comunicado del Consulado de Colombia en Nueva York, durante este viernes 13 de noviembre el cónsul general visitó a uno de los colombianos que permanece en un centro médico de la ciudad. La entidad también informó que se ha reunido con familiares de las víctimas y otros connacionales afectados por la emergencia.

Durante esos encuentros, Louis expresó, en nombre del Gobierno colombiano, las condolencias a los allegados de las personas fallecidas y manifestó el respaldo de la institucionalidad para acompañarlos y brindarles apoyo frente a lo ocurrido. La representación diplomática indicó que continuará con el seguimiento de los seis colombianos hospitalizados y mantendrá el contacto con las autoridades locales para conocer la evolución de la situación.

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Tres colombianos fallecieron en el desplome del edificio

De acuerdo con el balance de las autoridades de Nueva York, el derrumbe dejó ocho personas fallecidas y al menos 17 heridas. Cerca de 250 bomberos y trabajadores de emergencias participaron en las labores de búsqueda, rescate y atención (Angelina Katsanis/REUTERS-Colprensa)

La emergencia ocurrió durante la tarde del miércoles 11 de noviembre, en un edificio residencial de tres pisos ubicado en el número 1321 de Flatbush Avenue, en la esquina con Bedford Avenue, en el sector de Little Haiti, dentro del barrio de Flatbush, en Brooklyn.

El inmueble, construido en 1930, contaba con cuatro unidades habitacionales y se encontraba ocupado por residentes cuando ocurrió el colapso. El desplome también provocó el desprendimiento de una pared lateral de una estructura vecina, lo que dejó expuestos los interiores de varios apartamentos.

En las operaciones de búsqueda y rescate participaron aproximadamente 250 bomberos y trabajadores de los servicios médicos de emergencia, quienes adelantaron las labores de búsqueda de posibles sobrevivientes, rescate de personas atrapadas entre los escombros y atención de los lesionados.

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó durante una intervención pública realizada el jueves 12 de noviembre que entre las víctimas mortales había ciudadanos de Colombia y de otros países. “Antes de ofrecer más información, quiero dedicar un momento a recordar a aquellos a quienes hemos perdido de forma tan absurda. Eran nuestros amigos y vecinos, padres e hijos, familias jóvenes que construían sus vidas en nuestra ciudad e inmigrantes de México, Colombia, Ecuador, Trinidad y otros lugares”, expresó el mandatario, en declaraciones difundidas por CNN.

Canales de atención para los colombianos afectados

La Cancillería habilitó el correo electrónico cnuevayork@cancilleria.gov.co y la línea de emergencia consular +1 646 510 1182 para atender a los colombianos que necesiten orientación o asistencia relacionada con esta emergencia (Angelina Katsanis/REUTERS)

El Consulado de Colombia en Nueva York informó que continuará prestando asistencia social y acompañamiento a los connacionales lesionados, así como a los familiares de las tres personas colombianas que fallecieron en el desplome.

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La entidad también invitó a los ciudadanos que necesiten orientación o asistencia relacionada con esta emergencia a comunicarse directamente con la representación consular. Para solicitar atención, los colombianos pueden escribir al correo electrónico cnuevayork@cancilleria.gov.co o comunicarse a la línea de emergencia consular +1 646 510 1182.

La Cancillería reiteró que el acompañamiento a las familias continuará mientras se mantiene la coordinación con las autoridades locales de Nueva York para atender los requerimientos de los afectados y hacer seguimiento a las condiciones de los connacionales que permanecen hospitalizados.