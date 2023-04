La Guardia Pretoriana: estos son los cinco ministros de Gustavo Petro que fueron miembros de su gabinete cuando fue alcalde de Bogotá

Se trata de los ministros de Ambiente, Hacienda, Vivienda, Salud y Transporte. (Infobae)

Esta, sin lugar a dudas, no fue una semana fácil para el país. Con el segundo remezón de ministros que hacían parte del Gabinete de la presidencia de Gustavo Petro quedaron claras tres cosas:

la primera, que el presidente está redireccionando el rumbo de su gobierno; la segunda, que el presidente se está rodeando de personas mucho más cercanas a él, y la tercera, que ya quedó sepultado bajo tierra el gran acuerdo nacional con el que arrancó su gobierno.

Este último factor es altamente preocupante no solo porque da por terminada la posibilidad de tener un gobierno amplio, sino porque muchos creen que esto se traducirá en negociaciones al detal, uno a uno, al interior del Congreso de la República.

Y si bien es cierto que durante las últimas 48 horas analistas se han encargado de resaltar que esta era una coalición pegada con babas, sí fue una coalición lo suficientemente efectiva para que el gobierno lograra sacar adelante la compleja reforma tributaria, un articulado que casi le cuesta la presidencia a su predecesor, Iván Duque y que tampoco logró llevar a buen puerto el expresidente Juan Manuel Santos.

Sea como sea, en lo que muchos han coincidido frente al cambio de fichas en el ajedrez ministerial, ha sido en denotar una cierta radicalización por parte del Gobierno Nacional.

Miembros del Pacto Histórico han dicho que este era el gabiente con el que el presidente hubiera querido gobernar desde el principio, mientras que otras personalidades como el exministro Luis Felipe Henao, dijeron claramente que “esto es un deja vu (ya visto) en donde Gustavo Petro está volviendo a ser Gustavo Petro y renuncia a ser un demócrata, como lo anuncio el 7 de agosto, en el que gobernaría para todos”, indicó el jueves 27 de abril a los micrófonos de Caracol Radio.

Sin duda alguna, la salida primero de Alejandro Gaviria y posteriormente de la ministra de Agricultura, Cecilia López, y del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, fueron algunos de los reemplazos que más incertidumbre despertaron, pues sumados, eran los ministros de corte liberal, de centro izquierda, que representaban la mesura, la moderación y que se trazaron líneas rojas que le dieron tranquilidad a los mercados, a la expropiación.

Por el contrario hoy, de los 19 ministerios que tiene el Gobierno nacional colombiano (de los cuales ya se cambiaron más de la mitad) el presidente está gobernando con cinco ministros que hicieron parte de su gabinete en Bogotá y que fueron tal vez los personajes que siempre lo acompañaron en su gabinete y que hicieron parte del ala dura de su Alcaldía. ¿Quienes son?

Ministerio de Ambiente: Susana Muhamad - Secretaria de Ambiente

La exconcejal por la Colombia Humana-UP-MAIS, y quien le dejó su curul a José Cuesta para asumir la dirección del ministerio de Ambiente, Susana Muhamad, se desempeñó como secretaria de Ambiente y secretaria General de su administración.

En ese periodo de tiempo, y así lo refirió su perfil en el Concejo de Bogotá, ella desarrolló el Plan de Cambio Climático de la ciudad, la introducción de buses híbridos, la licitación para reemplazar buses de Transmilenio por buses eléctricos, la introducción del piloto de taxis eléctricos, la profundización de la Política de protección de humedales, la creación del Fondo para la gestión del Riesgo y Cambio Climático y el Instituto de Gestión del Riesgo y Cambio Climático entre otros.

Ministerio de Hacienda: Ricardo Bonilla - Secretario de Hacienda

Muy cercano al presidente, en calidad de secretario de Hacienda mediante Decreto 257 de junio 26 de 2014, el secretario Bonilla, asumió como alcalde Mayor encargado de la ciudad. Este encargo fue hecho por el alcalde Gustavo Petro cuando viajó a la ciudad de Lima (Perú), a la primera reunión Regional del Foro Político sobre el Desarrollo (FPD), y a la reunión entre las Asociaciones Regionales de las Autoridades Locales Latinoamericanas.

Su nombre sonó en la campaña electoral de 2022 para ese cargo, pero procesos en su contra por parte de la Contraloría de Bogotá y la Procuraduría lo inhabilitaban. De hecho, Bonilla fue investigado por la Contraloría de Bogotá por su presunta responsabilidad fiscal en el caso de la rebaja en las tarifas de TransMilenio y el sistema integrado de transporte público (SITP), caso que también cobijó a Petro, pero en octubre del 2022 los fallos de los tribunales de Cundinamarca lo desligaron de cualquier responsabilidad.

Ministerio de Salud: Guillermo Alfonso Jaramillo - Secretario de Salud

En calidad de alcalde de Bogotá, Gustavo Petro nombró a Guillermo Alfonso Jaramillo como secretario de Salud, cargo desde el cual lideró la organización de la atención en salud alrededor del nuevo modelo de salud, creando cuatro Centros de Salud y Desarrollo Humano ubicados en la Localidad de Bosa. Durante su gestión fueron identificados los territorios más vulnerables a través de visitas a los territorios adelantadas por Equipos de Respuesta Inicial compuestos por médicos y enfermeros.

La Procuraduría le formuló pliego de cargos, primero, por haber nombrado como gerente del Hospital de Meissen a Luz Marina López Salamanca, quien supuestamente estaba inhabilitada para ocupar el cargo. No obstante, en 2013 fue absuelto por la entidad.

Y segundo, el ente de control volvió a formular pliego de cargos el 5 de mayo de 2020, en esta ocasión al exalcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez (2016-2019), y al exsecretario (e) de Cultura, Turismo y Comercio, Basilio Alexander Vincens Murillo, por presuntas irregularidades en el Convenio No. 1918 de 2016, por más de $1.600 millones de pesos. La Fiscalía hizo lo propio.

Ministerio de Transporte: William Camargo - Director del IDU

En la Alcaldía de Gustavo Petro el ahora ministro de Transporte, William Camargo, se desempeñó como director del Instituto de Desarrollo Urbano, entre octubre de 2013 y diciembre de 2015. Antes se desempeñó en varios cargos en la Secretaría de Movilidad, primero como Subsecretario de Política Sectorial (ene-may 2012) y después como Subsecretario de Servicios a la Movilidad (ago-sept 2013). Así lo especifica su perfil de Linkedin.

Ministerio de Vivienda: Catalina Velasco Campuzano - Vicepresidente de Servicios Públicos y regulación del Grupo de Energía de Bogotá

La nueva ministra de Vivienda fue Secretaria Distrital de Hábitat para el período entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de octubre de 2009 en la alcaldía de Samuel Moreno, y durante la Alcaldía de Gustavo Petro fue Vicepresidente de Servicios Públicos y regulación del Grupo de Energía de Bogotá.

“En el sector público me he desempeñado como Secretaria de Planeación de Bogotá, entre 2006 y 2007; secretaria de Hábitat de Bogotá, entre 2008 y 2009 y como Vicepresidente de Servicios Públicos y regulación del Grupo de Energía de Bogotá, entre 2012 y 2013. Desde 2014, y hasta el 2022, me desempeñé como consultora en gestión urbana y políticas públicas”, indica su perfil de Linkedin.