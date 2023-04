“Las vallas no promueven la convivencia en el fútbol”, Alcaldía de Bogotá no está de acuerdo con poner separadores en los estadios

La grama del estadio Nemesio Camacho El Campín. @SantaFe/Twitter.

Pocas horas después de que varias entidades se manifestaran a favor o en contra del apartado de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor), que representa la vocería de 36 clubes afiliados, según la cual acordaron “hacer un llamado al Gobierno Nacional y a las administraciones locales, bajo los términos de la Ley 1270 de 2009 y el Decreto 1717 de 2010, para que se cumpla el mandato de contar con vallas de separación entre las tribunas y el terreno de juego”, la Administración Distrital de Claudia López ya dejó clara su postura.

En efecto, el martes 25 de abril en horas de la mañana la Alcaldía Mayor de Claudia López, a través de su Secretaría de Gobierno, fue clara al advertir que no está de acuerdo con que se aplique esta medida al interior del Campín.

“En el Campín las tribunas laterales tienen un aislamiento que genera seguridad. En la tribuna oriental no lo hay, gestores y logística brindan seguridad. No estamos de acuerdo con que haya que poner vallas para generar seguridad. Las vallas no promueven la convivencia en el fútbol”, trinó el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez Ángel.

La intención de contar con vallas de separación, argumentó el lunes 24 de abril la Dimayor, responde a los actos de violencia reiterada que afectan la integridad de las personas asistentes al estadio, así como a la imposibilidad de controlar la conducta incorrecta de espectadores, a pesar de las sanciones establecidas en nuestro CDU.

También Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, manifestó su rechazo a la propuesta de la Dimayor y en su lugar sugirió que se debe identificar a aquellos que vulneran la seguridad en estos espacios haciendo uso de la tecnología. “La malla es enjaular al hincha. Eso es una muestra de que no se pudo frenar a quienes buscan acabar el fútbol”, puntualizó el mandatario.

Estas dos voces se sumaron a la de Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, quien también está en desacuerdo con la iniciativa: “Si por seguridad el partido no se puede jugar, simplemente no se juega”, aseveró en su cuenta de Twitter.

Las otras recomendaciones de la Dimayor

Esta fue una de las varias solicitudes que hicieron los 36 clubes afiliados a la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano tras sostener una reunión informal en la sede administrativa de la Federación Colombiana de Fútbol para abordar los últimos hechos de violencia.

El encuentro fue liderado por el presidente de la entidad, Fernando Jaramillo Giraldo, quien estuvo acompañado por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún y la Secretaria General de la Dimayor, Lorena Catalina Novoa Bolívar.

El objetivo central de la reunión fue el de rechazar de manera vehemente los hechos de vandalismo y violencia que se han presentado en los diferentes estadios del país, así como de advertir sobre las graves amenazas contra la vida e integridad personal de los dirigentes y jugadores si no se toman acciones rápido.

Por tal motivo, en esta reunión informal se exploraron y adoptaron decisiones relativas a tomar acciones orientadas a mitigar cualquier acto de violencia en los escenarios deportivos, en donde se disputan las competencias del Fútbol Profesional Colombiano. Dicho esto, ¿Qué más acordaron?

1. Desarrollar mecanismos de autorregulación en materia de seguridad y modificar los existentes a fin de mitigar los eventos de violencia. “De manera ejemplificativa se establece la prohibición para los clubes profesionales de otorgar beneficios a las barras organizadas y populares. Lo anterior no conlleva a anular el relacionamiento de los clubes con sus aficionados”, indicó la Dimayor.

2. Avanzar en el establecimiento de un sistema de registro, por medio de un enrolamiento biométrico y documental en el ingreso al escenario deportivo, cumpliendo con la finalidad de individualizar a quienes acuden a los estadios del país, esto en consonancia con el Decreto 1622 de 2022 y demás disposiciones vigentes.

3. Asumir los compromisos que corresponden en materia de seguridad. Para tal efecto se expresó la necesidad de una corresponsabilidad, la cual si bien es asumida por los clubes profesionales con la contratación de logística privada, no puede desplazar las competencias establecidas en la Constitución y la ley, respecto de las autoridades que detentan la fuerza pública en los términos de la Sentencia C-128 de 2018.

4. Por último, se comprometieron a desarrollar un enfoque integrado, multinstitucional y equilibrado, para erradicar la violencia de los estadios en el País.