Antonio García, líder del ELN, aseguró que Gustavo Petro no es revolucionario ni de izquierda: “No hay que confundirse”

Antonio García, líder del ELN, dio detalles de las negociaciones de paz con el Gobierno nacional. Créditos. REUTERS

El comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Eliécer Herlinto Chamorro, más conocido como Antonio García, habló sobre los avances en las negociaciones con el Gobierno de Gustavo Petro y el proceso con la Paz Total.

En diálogos con la periodista Vanessa De La Torre, el máximo líder guerrillero aseguró que el proceso de paz aunque tuvo momentos de crisis, el ELN ha continuado comprometido con el proceso de negociación.

“Estuvimos abiertos a pactar un cese bilateral adelantado, y lo implementamos durante 101 días”, sostuvo García.

Sin embargo, el líder de esa organización culpó al gobierno del expresidente Iván Duque de desarrollar una “campaña de aniquilamiento” que obligó al ELN a defenderse. De esta manera, Antonio García cuestionó: “¿cómo se pueden llamar a los bombardeos con aviones y helicópteros a campamentos e instalaciones del ELN donde su gente duerme, en los cuales se descargan 30 o 40 bombas, ¿se pueden llamar combates?”.

Es por esta razón que el líder guerrillero aseguró que la paz no es un “asunto de creencias”, y enfatizó al decir que la organización criminal no ha abandonado los anteriores procesos de paz.

“Uno de los temas que los gobiernos siempre se han negado a discutir en la mesa de conversaciones es si la violencia la usa más el Estado o el ELN (…), a hoy van más de 32 masacres en este año”, añadió el máximo comandante del ELN durante la entrevista.

Respecto al cambio de Gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, Antonio García afirmó que el país sigue igual. “Podríamos mirar datos de pobreza, asesinatos, masacres u otros. Me podrá decir que es muy poco tiempo, pero es la realidad”, pronunció el líder guerrillero.

Además, el máximo comandante del ELN señaló que la organización no apoya a Petro y cuestionó los ideales sociales del mandatario.

Las periodistas fueron amenazadas, a través de Twitter, por el comandante del ELN, Antonio García. Infobae.

“El mismo presidente ha dicho que nunca ha sido revolucionario ni de izquierda, que ha sido un demócrata. El mismo M-19 fue socialdemócrata. Eso no es ningún pecado, pero no hay que confundirse”, añadió.

García habló con respecto a las críticas que ha recibido por supuestamente amenazar a las periodistas María Alejandra Villamizar y Vicky Dávila, y confirmó que todo se trató de una broma: “Fue una mamadera de gallo, me gusta escribir así. Con ambas he tenido comunicación en otros momentos y ambas saben cómo me comunico”, expresó.

Para finalizar, Eliécer Herlinto Chamorro se hizo referencia a las reformas que impulsa el Gobierno y criticó las alianzas con la “vieja clase política”. “No vemos mal que el Gobierno impulse reformas que favorezcan al pueblo, lo saludamos y podríamos estar en la misma lógica de construir cambios para el país, pero otra cosa es que priorice alianzas con la vieja clase política y empresarial para debilitar el alcance social de las reformas y así termine favoreciendo al gran capital”, concluyó.

ELN y Gobierno aplazaron el inicio de los diálogos en La Habana

La tercera ronda de negociaciones del Gobierno nacional y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en La Habana, que tienen como objetivo alcanzar una tregua entre los bandos, fue pospuesta para el 2 de mayo, según información entregada por la cancillería de Cuba.

Esta nueva ronda de conversaciones estaba citada para el miércoles 26 de abril en territorio cubano, tras iniciar en el mes de noviembre en Venezuela y haber pasado al país vecino de México.

El canciller cubano Bruno Rodríguez mencionó en su cuenta de Twitter: “Acogeremos desde el próximo 2 de mayo, con la tradicional disposición e imparcialidad de Cuba en calidad de garante y sede alternativa, la celebración en La Habana del Tercer Ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno colombiano y el ELN”.

Desde la delegación del Gobierno de Colombia se ratificó en un mensaje del Alto Comisionado para la Paz en sus redes sociales la voluntad que tiene Cuba para avanzar en el proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional.

Desde la delegación del ELN también se pronunciaron, esto en cabeza de Israel Ramírez Pineda alias “Pablo Beltrán”, que comentó en su cuenta oficial de Twitter que durante el nuevo ciclo de conversaciones en La Habana planean trabajar sobre cómo será la participación de la sociedad civil en el proceso, acciones humanitarias y un eventual cese del fuego bilateral.