“Bambino” Pons se pifió con el nombre de Alberto Gamero durante el juego entre Peñarol y Millonarios

El relator argentino fue criticado por no saber pronunciar el nombre del entrenador de Millonarios. @bambipons/Instagram

Por la segunda jornada del Grupo F de la Conmebol Sudamericana, Millonarios visitó a Peñarol de Uruguay en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo. Los dirigidos por Alberto Gamero venían de ganar en el Nemesio Camacho El Campín 3-0 a Defensa y Justicia.

Te puede interesar: Millonarios venció 2-0 a Peñarol por la Conmebol Sudamericana: goles de Perlaza y Cortés

La escuadra capitalina se impuso 2-0 sobre Peñarol con anotaciones de Elvis Perlaza y Óscar Cortés, que deja a Millonarios en el primer lugar de su grupo con seis puntos seguido por América MG y Defensa y Justicia con tres unidades cada uno, mientras que los dirigidos por el ex Independiente Santa Fe, Alfredo Arias, son últimos con cero puntos.

El relato y los comentarios del partido estuvieron a cargo del narrador argentino Bambino Pons en compañía del colombiano Antonio Casale, hincha fervoroso de Millonarios por lo que ha sido duramente criticado por los usuarios de las redes sociales.

Te puede interesar: Piden que Antonio Casale no comente más los partidos de Millonarios en la Conmebol Sudamericana

Sin embargo, fue el Bambino Pons el que estuvo en el ojo del huracán por la mala pronunciación que tuvo con el apellido de Alberto Gamero, lo que no cayó bien entre los aficionados de Millonarios que expresaron su malestar por el error del relator argentino que también tuvo imprecisiones a la hora de referirse a su dupla de trasmisión Antonio Casale.

En varios pasajes del partido el Bambino en vez de Gamero dijo “Gameiro” lo que generó varias reacciones por partes de los usuarios en las redes sociales.

Comentarios tras el error del Bambino Pons

“Nah parce qué delicia esta narración del Bambino. Se había equivocado con el apellido de Gamero, y ya corrigió. Tira datos, tira historia, es realmente interesante oírlo. Acá toca el imbécil del @Cantantedelgol que lleva ya 4 años y no se aprende el nombre de los jugadores”.

Te puede interesar: Esta es la razón por la cual Millonarios no jugará ante Envigado y se vio forzado a aplazar su partido

“Parece un partido de Premier. Los dos centrales (de Millonarios) parecen alemanes. Alberto Gameiro. El Bambino Pons en Peñarol vs. Millonarios”.

“Será que el petardo de Casale no le puede decir al narrador, que el técnico de Millonarios no es Gameiro es Gamero, es que ni para eso sirve ese lambón”.

“Qué triste que Juan Manuel Pons, siendo el supuestamente buen narrador que es, no se moleste en aprender cómo se pronuncia el nombre de su compañero de cabina (CasalE, no Casal) o el técnico de uno de los equipos (Gamero, no Gameiro)”.

“¿Quién le dice al Bambino Pons que el DT de Millonarios se llama Alberto Gamero y no Alberto GAMEIRO?”

“Cuando decían que “el bambino” no le pegaba a un nombre es demasiado real “Alberto Gameiro”.

“El man solo sabe los nombres de la Premier. A Gamero le dice Gameiro. A Casale le dijo Casal como 5 veces. Jajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajaja jajajajajajajaja”.

Por otro lado, Antonio Casale tampoco se salvó de las confusiones de Pons que en algunas ocasiones pronunció su apellido como “Casal”. Así mismo, el periodista deportivo también fue criticado e incluso pidieron a ESPN que volviera aparecer en las trasmisiones.

“A Casale lo podemos sacar de las transmisiones de @ESPNColombia a punta de TT como lo hicimos con Marocco cuando lo metieron a la fuerza a comentar todos los partidos de James en el Everton. VAMOS!”.

“Qué tristeza escuchar a Casale convertido en todo lo que odiaba cuando hacía el rock and gol”.

“Antonio Casale me cae más veces mal que bien. Mkkkk critican a Perlaza todo el tiempo y hoy si es el mejor jugador . Vuelvo y digo Ojalá así fuera siempre.”

<br/>