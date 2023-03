Carlos Antonio Vélez se despachó contra el “Pibe” Valderrama: “No ganó nada con la selección Colombia”

Carlos Antonio Vélez le dijo al "Pibe" Valderrama que nunca ganó nada con la selección Colombia. AFP / Captura de pantalla Win Sports

Carlos el Pibe Valderrama ha sido tendencia en los últimos días por sus declaraciones sobre la selección Colombia, en la que fue capitán durante los mundiales de 1990, 1994 y 1998, se convirtió en referente y leyenda del fútbol colombiano.

Uno de los comentarios del Mono fue la crítica a Juan Fernando Quintero por ir lesionado a los partidos de la Tricolor y lo calificó de “bobo”, luego dio a conocer la demanda contra la Federación Colombiana de Fútbol por uso no autorizado de la imagen de once exjugadores.

También afirmó el Pibe que la selección nacional tiene jugadores que son “intocables”, como Falcao y James Rodríguez, que tienen su puesto en el equipo pese a no estar en buenas condiciones, algo que tuvo una dura declaración de Carlos Antonio Vélez contra el exjugador.

La cruel respuesta de Vélez

Durante su columna radial en la emisora Antena 2, el viernes 24 de marzo, Carlos Antonio Vélez habló sobre lo que dijo el Pibe Valderrama sobre la selección Colombia y afirmó que no triunfó en ella, que le va mejor ahora con sus actividades comerciales y su forma de ser que calificó de “dicharachero”.

“A mí me cae bien el Pibe, me parece un tipo simpático, dicharachero... Es un personaje, le va muy bien en los comerciales. Los comerciales en las casas de apuestas le salen buenísimos. Es un hombre pintoresco, ese es el término, dicharachero, pintoresco. En su momento fue un crack, pero con un problema: nunca ganó nada con la selección Colombia”, dijo el periodista.

Luego explicó que buena parte de la nómina actual en la selección Colombia tendrán el mismo destino de Valderrama, no ganar nada con el combinado nacional, y por eso no estaría en condiciones de criticar a otros sobre lo mismo.

“Qué tristeza, ¿no? Que todos estos muchachos se vayan sin ganar nada con la selección. Así se fue el Pibe, se han ido un montón de esta última generación: sin ganar nada. No tienen esa bandera para decir ‘yo gané’, entonces, no les pueden decir a los demás que ganen. ‘No gané, entonces defiendo a los que no han ganado’”, afirmó.

La comparación con Argentina

Carlos Antonio Vélez le echó más sal a la herida y afirmó que nadie puede decir que Colombia tiene futbolistas con el lugar asegurado, porque ninguno de ellos ha ganado nada con el equipo: “El Pibe ha dicho que hay algunos jugadores intocables en la selección. No, en la selección no hay ningún intocable. Intocables los campeones. Aquí no tenemos ningún campeón”.

Según el periodista, el único combinado que puede decir que tiene hombres “intocables” es Argentina, que ganó el mundial de Qatar 2022 y explicó que todos los hombres que integraron la nómina campeona están en el derecho de garantizar su puesto.

“Si usted me dice que los jugadores de la selección de Argentina son intocables, sí, claro. Los jugadores de Argentina se ganaron el mundial. Los demás todos son tocables. En la selección no hay ninguno que haya ganado un título con el equipo nacional, por lo tanto, intocables aquí no hay”, dijo Vélez.

“Solo hay un ídolo: Falcao”

Otro punto de Carlos Antonio Vélez contra Carlos Valderrama fue que no lo considera un ídolo en la selección Colombia, cuyos aficionados lo toman como el principal referente histórico

“Ahora, cada uno puede pensar lo que quiera. El Pibe tiene su manera de pensar, cómo no, un tipo querido. Pero eso no quiere decir que tenga la verdad y que porque él lo decreta así es. Intocable, no. Bájense de esa nube, pues. Y los números no son buenos, afirmó el comunicador.

Radamel Falcao García rematando de pierna derecha contra Estados Unidos en un amistoso internacional en 2018 / (YouTube: MM Comps)

Para Vélez, solo existe un referente en la Tricolor: “Para mí, de esta selección solo hay un ídolo: Falcao. Sin embargo, tiene la mala suerte de no haber ganado nada con Colombia, con un presente ingrato y un futuro nada auspicioso”.