Epa Colombia hizo curiosa “invitación” a la vicepresidenta Francia Márquez

La empresaria no se quedó callada ante la polémica generada por la vicepresidenta de Colombia

Hace algunos días, la vicepresidenta Francia Márquez fue blanco de críticas por cuenta de unas declaraciones acerca de sus desplazamientos en helicóptero a su lujosa mansión ubicada en un exclusivo sector de Dapa, Valle del Cauca. Allí, la alta funcionaria señaló que el uso de este transporte es un derecho adquirido por sus funciones, además, por razones de seguridad, puesto que su vida corre peligro al transportarse vía terrestre hacia esta zona.

“Perdónenme los colombianos por decirlo así, pero de malas. Soy la vicepresidenta de este país y mientras lo sea, el Estado tiene la responsabilidad de brindarme todas las garantías de seguridad necesarias para yo cumplir con mi tarea como vicepresidenta”, indicó a la revista Semana la vicepresidenta.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, desató la polémica por cuenta de sus pronunciamientos acerca del uso del helicóptero de la Fuerza Aérea de Colombia para desplazarse a su casa en Dapa. REUTERS/Luisa Gonzalez/Pool

Recientemente, la Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, se pronunció respecto a estas acciones de la funcionaria en medio de una conversación a la que fue invitada en la emisora Tropicana. La reacción de la empresaria fue cargada de sátira y humor, lo que ha caracterizado a la joven en sus redes sociales desde que incursionó en este medio.

“En cuanto a lo de Francia, ay, mi querida, te creíste la Epa Colombia”, fueron las primeras palabras que dijo la bogotana que próximamente cumplirá su condena y podrá comenzar a exportar sus productos al extranjero, como lo indicó en una ocasión a través de sus redes sociales.

Posteriormente, la bogotana le indicó que intentaría comunicarse con la vicepresidenta de Colombia y le dirá que juntas se vayan a lanzar dinero desde el helicóptero: “Vamos a hacer un video tú y yo juntas tirando dinero desde el helicóptero”.

Epa Colombia fue protagonista hace unos meses cuando lanzó dinero desde un helicóptero y ahora, hizo una curiosa invitación a la vicepresidenta Francia Márquez.

La respuesta de la bogotana fue replicada por el portal de chismes Notifamosoos y allí, los internautas rápidamente dejaron sus comentarios en contra de las acciones de Francia Márquez y sus pronunciamientos sobre el uso del helicóptero: “esa gente como Francia se llama recién vestido, no saben qué hacer con el dinero, pobre del bolsillo y pobre de mente” y algunos emoticones de risas en vista de la respuesta de la empresaria.

Epa Colombia se despachó en contra de Gustavo Petro

Recientemente, realizó una publicación en la que se despachó en contra del gobierno Petro, pues para la empresaria no ha existido un verdadero cambio en temas del manejo del país. Aunque inició hablando de la polémica protagonizada por Nicolás Petro, lo cierto es que también entregó su punto de vista acerca de las decisiones que se han tomado hasta el momento.

“Tiempo sin verte amiga, ¿Cómo has visto todo el escándalo en redes eléctricas amiga? De Gustavo Petro y el hijo, terrible. Es como la Gerardo no saber la clase de hija que tiene amiga, no, ‘que la amiga la traicionó’”, comenzó hablando la empresaria, para después hacer referencia al enfrentamiento entre Day Vásquez y Laura Ojeda, relacionadas con Nicolás Petro.

Nicolás Petro habría engañado a su esposa con una exprotagonista de novela. / Foto @nicolaspetrob

Después de esto, la empresaria bogotana se refirió a la situación por la que atraviesa el país y señaló que, aunque los electores del primer mandatario lo eligieron para ver un cambio, este no se ha producido como lo esperaban y fue “un cambio por la mentira”.

Pero aquí no terminaron los cuestionamientos de la creadora de contenido, pues también criticó el hecho de que la vicepresidenta Francia Márquez se desplace en helicóptero hasta su vivienda.

“Y como viste a Francia Márquez, en helicóptero parece la Epa Colombia tirando dinero… Por eso tu amiga cuando yo me junté con Álvaro Uribe Vélez, no ‘que tú eres lo peor’ todos son iguales, amiga, aquí no hay ni la izquierda, ni la derecha, ni la mitad, ni el centro. Yo esperando que no le vayan a hacer daño a mi empresa”, señaló la empresaria.