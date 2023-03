Deportes Tolima tiene nueva accionista mayoritaria: se iría el hijo de Gabriel Camargo

El exsenador Gabriel Camargo fue dueño del Deportes Tolima desde 1979 hasta su muerte en noviembre de 2022. Foto: Dimayor

El Deportes Tolima pasa por un proceso de transición tras la muerte de Gabriel Camargo, el exsenador que fue dueño del equipo entre 1979 y 2022, año el que falleció por un cáncer y quedó en el puesto de presidente su hijo, César Camargo, que lideró el proceso para armar la nómina de 2023.

Aunque el actual directivo trata de continuar el trabajo del excongresista y sumar nuevos títulos para el club, las cosas parece que cambiarán desde el viernes 17 de marzo por la aparición de una nueva accionista mayoritaria poco conocida.

A falta de una confirmación oficial del Deportes Tolima, el club ibaguereño anunciará a una nueva presidenta que desde ya causa polémica porque hay conflictos con Camargo.

“Te favorezco a ti”

Catherine Camargo, hija de Gabriel Camargo, habló para la emisora Antena 2 sobre el testamento que dejó su padre y en el cual la deja con el 75% de sus propiedades, entre ellas al Deportes Tolima, el que se convierte en la máxima accionista.

“Mi papá hizo el testamento en el 2012. Cuando salió de la notaria, me llamó y me dijo: necesito que me prometas que no vas a decir lo que te voy a contar. Acabo de hacer un testamento donde te favorezco a ti, pero yo no quiero que nadie sepa, especialmente tu mamá porque me va a echar de la casa. Quedémonos calladitos por ahora. Y así fue”, dijo.

Afirmó la mujer que hasta hace poco conoció lo que decía el documento: “Yo no tenía claro en qué notaria era. Fue un proceso desde el 21 de noviembre que él falleció hasta el 10 de febrero que se pudo abrir el testamento. Nos honró con la designación”.

También aseguró que nadie más en la familia Camargo sabía de ese asunto: Tengo entendido que no, ni mi hermano, ni mi mamá. A su vez, a los cinco testigos que la ley orden que estén firmando el testamento, también les hizo hacer la misma promesa (la de no decir nada). Entonces, todos calladitos porque nadie sabía quién era el primero que debía empezar a hablar”.

La primera presidenta

En el fútbol colombiano nunca se ha contado con una mujer en la presidencia de un club profesional y Catherine Camargo asumiría ese reto, del cual afirmó que está dispuesta a aceptar pero primero hará la transición de la manera menos traumática posible para reemplazar a César, su hermano.

César Camargo, hijo del exsenador Gabriel Camargo, asumió en noviembre como presidente del Deportes Tolima. Foto: Twitter @cdtolima

“Sí es mi aspiración. Las mujeres en Colombia nunca hemos tenido una presidenta en un equipo de fútbol. Ha sido un medio masculino completamente. Las reuniones de la Dimayor son hombres. Yo creo que es hora de abrir nuestro espacio”, dijo la nueva directiva.

Hasta el momento, nadie más en la familia Camargo ni en el Deportes Tolima se han pronunciado sobre este tema y el cambio en la presidencia del equipo, que afrontará en abril la fase de grupos en la Conmebol Sudamericana y busca la clasificación a cuadrangulares en la Liga Betplay 2023.

“El fútbol ha estado en mis venas”

Desde que Gabriel Camargo compró al Deportes Tolima en 1979, cuando el equipo quedó último en la temporada, toda su familia ha estado involucrada no solo en sus negocios con el cuadro Pijao sino en lo que significa el ambiente del fútbol, como lo explicó Catherine Camargo.

“Mi padre siempre estuvo al frente del equipo porque César vivía con él en Colombia. El hijo de César, Alejandro, es un gran aficionado al fútbol. César siempre estuvo pendiente al lado de él; igualmente, todos estábamos aportando nuestro granito de arena, pero el gran constructor de todo, era mi papá”, afirmó.

Añadió que “el fútbol ha estado en mis venas, en mi sangre. Fui buena arquera. Mi hija también, juega al fútbol. Siempre hemos estado vinculadas al equipo. Yo hablaba con mi papá cuatro o cinco horas al día acerca del equipo”.