Óscar Rentería se defendió tras su salida de Caracol Radio “es una falla grave contra la libertad de expresión”

“Sorprendido”, así aseguró estar el periodista Óscar Rentería luego de que se informara su salida del programa El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, el cual era emitido de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. El comunicador dijo aceptar la decisión de la compañía, aunque no la comparte y calificó el hecho como una falla a la libertad de expresión. Su salida estaría ligada a los comentarios en torno al caso de violación por el que fue acusado el jugador marroquí Achraf Hakimi.

Rentería durante una emisión del programa se refirió al comentado caso y aseguró no creer la versión de la mujer que acusa al jugador del PSG, además hizo entender que el hecho habría sido culpa de la denunciante, señalando que “una mujer sola no debía ir al apartamento de un futbolista”, este comentario generó múltiples críticas en las redes sociales.

En otra nueva entrevista, Óscar Rentería reafirmó su pensamiento, “Sigo pensando que, si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Para qué viene a reclamar después. La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto”.

El periodista, que llegó a uno de los programas radiales más escuchados de la cadena en 2019, se pronunció sobre su salida en su cuenta personal de Twitter en la mañana del jueves 16 de marzo. Allí, a través de un audio, agradeció la solidaridad de varios colegas tras su salida y acuso a Caracol Radio de una falla grave en la libertad de expresión.

“La verdad que me sorprendió muchísimo la última determinación tomada por Caracol Radio en Colombia, que me tocó aceptar, pero por supuesto nunca compartiré. También sorprendió a muchísimos colaboradores, empleados y clientes de Caracol en todo el país que me han hecho llegar sus mensajes de apoyo. A todos mi agradecimiento eterno.

A mí me sorprendió, pero también a muchos colegas de radio, prensa y televisión que enviaron sus mensajes de solidaridad, anticipando que esto se debe considerar una falla grave contra la libertad de expresión en nuestro país. A mí me sorprendió, pero también a miles y miles de oyentes del Pulso del Fútbol. Programa que gracias a Cesar Augusto Londoño, su director, y a esos oyentes logramos ubicarlo en primer lugar de sintonía. No solo de audiencia, sino también de facturación

Por eso, con la labor cumplida me puedo retirar de Caracol por la puerta grande”.

Noticia en desarrollo...