Que los fondos privados de pensiones traigan los ahorros del extranjero pidió el presidente Gustavo Petro

Foto de archivo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro. REUTERS/Luisa González

En la mañana del martes 16 de marzo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, pidió a las administradoras de fondos de pensiones privados que ingresen al país el ahorro pensional de los colombiano que está en el extranjero.

El argumento del presidente de solicitar lo anterior a esas empresas es que el mandatario nacional cree que los mercados económicos en el mundo están colapsando, al parecer, refiriéndose a la quiebra del banco de Silincon Valley.

“Le solicito a las administraciones de los fondos privados de pensiones, dado el derrumbe de mercados extranjeros, traer al país el ahorro pensional”, señaló el presidente Petro a través de un tuit en su cuenta oficial de Twitter.

Además, el jefe de Estado señaló que más del 50 por ciento del ahorro pensional de los colombianos tiene en los fondos privados de pensiones se encuentran en invertidos en diferentes productos en el extranjero.

Hoy el 55% de la cartera de los fondos pensionales, es decir del stock del ahorro de los cotizantes, está fuera del país”, dijo el presidente Gustavo Petro en el mismo tuit.

Tuit del presidente Petro sobre el ahorro pensional de los fondos privados en el extranjero

En los comentarios argumentaron que la inflación de la economía colombiana y la devaluación del peso frente al dólar jugaba en contra de la propuesta del presidente Gustavo Petro, algunos señalaron que recuperarse de la pérdida en el extranjero era más fácil que en Colombia.

Otros señalaron que aunque la propuesta es buena, la autonomía en este caso las tienen las administradoras de los fondos privados de pensiones.

Petro aseguró que hay “dos banqueros recogen las cotizaciones de los que no se van a pensionar”

Gustavo Petro explicó en el mes de febrero que la Ley 100 establece que “solo los que ganen más de cuatro salarios mínimos y durante el tiempo que se exige cotizar, quizás tengan una pensión”. En ese sentido, aquellos que cotizan en los fondos privados de pensión, al tener un ingreso mensual menor a lo establecido, “nunca tendrán una pensión”.

El jefe de Estado afirmó que “la ley de pensiones le dice a la mayoría del pueblo colombiano que cuando envejezcan (....) no tendrán una pensión”. Ante ese panorama, el líder natural del Pacto Histórico calificó la situación como injusta y destacó que “así no se construye la paz”, pues el mecanismo habría beneficiado históricamente a una minoría.

“Solo enriquece a dos banqueros”, sentenció el presidente, a pesar de que no brindó nombres. “Ha generado que el dinero de los cotizantes, guardado durante 20-30 años, esté bajo el control y uso de los dueños de los bancos y no de los dueños de las cuentas de ahorro”, puntualizó Petro.

El primer mandatario también recordó el momento en el que se aprobó la Ley 100 en 1993, cuando estuvo en el Congreso de la República por primera vez como parlamentario. Desde ese momento, “hemos tenido una enorme masa de cotizantes, 18 millones, entregando el dinero todos los meses a los dos más grandes bancos del país, mientras nadie recibe pensión”.

Para el líder progresista, el sistema actual representa un “negociazo” a costa del trabajo de los colombianos. Durante 30 años, “se han manejado hasta 300 billones de pesos que se han convertido en negocios” destacó Petro y mencionó compras como las acciones en el Grupo de Energía de Bogotá y préstamos al Estado con “una muy bonita tasa de interés”.

El jefe de Estado concluyó su intervención respecto a esa reforma hablando sobre ese negocio actual: “El Estado a través de sus impuestos paga los pensionados del sector privado mientras dos banqueros recogen las cotizaciones de los trabajadores jóvenes que no se van a pensionar”. A su vez, resaltó que su propuesta generó que esos “dos banqueros no me quieren”.