Oposición a Petro arremete en contra del presidente por crianza de Nicolás Petro: “Ahora es culpa de la mamá”

El presidente Gustavo Petro y su hijo Nicolás Petro || Foto: Colprensa

La oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro se fue en lanza en ristre por unas declaraciones en la Revista Cambio que dio el jefe de Estado colombiano sobre su hijo mayor, Nicolás Petro, en las que señaló que él no lo crio. Por estas palabras algunos políticos y opositores señalaron que el mandatario nacional “se estaba lavando las manos” de las acusaciones en contra de su primogénito.

Te puede interesar: Andrea Petro celebró la orden de investigar a su hermano Nicolás: “Todo está en manos de la justicia”

El senador Jonathan Ferney Pulido (conocido como Jota Pe Hernández) –al parecer– ya no pertenece a la coalición del Gobierno, pues sus fuertes críticas hacia Petro incluso le han valido críticas por parte de sus compañeros del Partido Alianza Verde; esta vez señaló que el presidente Petro está a “una entrevista más” para terminar solicitado una “prueba de ADN” a Nicolás Petro.

Por otra parte, el abogado –y opositor del gobierno de Petro– Daniel Briceño, señaló en su cuenta de Twitter “ahora la culpa es de la mamá”, refiriéndose claramente a las declaraciones de Petro en la Revista Cambio.

Te puede interesar: Jorge Enrique Robledo criticó al Pacto Histórico por escándalo de Nicolás Petro: “Muy pernicioso para Colombia que los partidos no respondan por sus jefes”

Mientras tanto, el tuitero y columnista colombo-judío, David Ghitis, señaló que el presidente Petro se estaba “aproximando a decir que Nicolás es hijo de Uribe. Está a tres Doritos”.

Mientras tanto desde la bancada del Centro Democrático en el Concejo de Bogotá. La cabildante Diana Diago dijo en su cuenta de Twitter: “Si es capaz de lavarse las manos con su hijo es capaz de todo. Ese tipo de declaraciones hablan muy mal de Petro”.

Tuit Diana Diago, concejala del CD en Bogotá

También el tuitero, y ahora candidato por la Alcaldía de Cali, Jaime Arizabaleta, señaló en Twitter que “la entrevista que le acaban de hacer a Petro en la Revista Cambio es una lavada de cara para proyectarlo lejano del hijo ¿Si era tan ‘lejano’ por qué era la ficha clave en la campaña de presidencia? ¡No se dejen enredar!”.

Qué fue lo que Gustavo Petro dijo en la entrevista

el presidente Gustavo Petro, decidió dar una entrevista a la revista Cambio, en el espacio periodístico habló de varios temas. Entre ellos, y uno de los más polémicos, la situación que está afrontando por las acusaciones en contra de su primogénito y de la cual ha señalado que dejará en manos de las autoridades competentes: “Es a la Fiscalía a la que le corresponde y tiene todas las garantías de que no va a haber ninguna presión ni nada por el estilo desde el Gobierno en relación a este tipo de procesos”, ratificó en su diálogo con el medio colombiano.

Te puede interesar: “Que pasé una semana muy mala dicen por ahí. La verdad no”: Gustavo Petro tras el escándalo de su hijo

En el espacio comenzó relatando como ha sido su relación con Nicolás, pues al ser el primer hijo del presidente e hijo del primer matrimonio, que se desarrolló mientras aún estaba en las filas del M-19, su relación fue diferente que con sus otros hijos; incluso, comentó que él no fue un papá presente para Petro Burgos.

“Yo alcancé a estar un año con Katia y con Nicolás en Bucaramanga en la clandestinidad. Me conseguí un colchón y me conseguí un corral, precisamente un corralito de esos de niño, para que pudiera estar en el colchón. Dormíamos en el piso. (...) Hasta que vi en un artículo de Vanguardia, que es el periódico más conocido en el nororiente, una operación que hizo el Ejército de ese entonces contra una pareja del ELN y mataron el bebé. Y entonces, por esa y otras razones, yo me separé de mi hijo y de Katia. Empecé a caminar en soledad los caminos de la clandestinidad. Hasta que vino la desmovilización del M-19 en el 90. En ese año, él todavía era un niño. Pero yo ya había hecho una vida sentimental aparte. Y no nos volvimos a encontrar realmente. Él se crio en Córdoba. Estudió allá. Hizo su universidad. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir. No lo crie, esa es la realidad”, contó.