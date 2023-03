Medios españoles señalan a Shakira de “cruel” y “obsesiva” por haber cambiado la bruja que tenía en su balcón. / Foto @shakira

La cantante colombiana Shakira sigue dando de qué hablar en la prensa rosa. En esta ocasión, se ha especulado sobre su relación con los abuelos de sus hijos, Joan Piqué y Montserrat Bernabeu. Desde hace algún tiempo, la barranquillera ha dejado ver su rechazo hacia ellos, colocando una bruja de tamaño real en su balcón, como símbolo de su malestar.

Recientemente, se pensó que Shakira había decidido retirar la muñeca, lo que muchos interpretaron como una posible reconciliación con sus exsuegros. Sin embargo, la realidad fue otra. La cantante volvió a colocar una figura en su balcón, esta vez una bruja mucho más erguida que la anterior, con una capa negra, cabellera blanca y una mano apuntando hacia la casa de los padres de Piqué.

Este gesto deja en claro que Shakira sigue manteniendo su pulso con sus exsuegros y que no está dispuesta a dejar pasar el desencuentro que ha tenido con ellos en los últimos años. La figura de la bruja parece ser una clara señal de que la artista sigue “controlando” todos los movimientos de sus exsuegros y que claramente no le agrada la idea de tenerlos como vecinos.

Shakira volvió a poner en su balcón una bruja que haría referencia a su exsuegra. Video redes sociales

Cabe destacar que la nueva figura no es la misma que la anterior, pues esta se encontraba seriamente deteriorada por el paso del tiempo y las condiciones climáticas de Barcelona, ciudad en la que reside Shakira. A pesar de ello, la cantante ha decidido reemplazar la muñeca por una bruja mucho más llamativa y con un “mensaje mucho más directo”.

Shakira sigue manteniendo su postura frente a sus exsuegros y parece que no está dispuesta a dar un paso atrás en “su pulso contra ellos”. La figura de la bruja en su balcón es una clara señal de que la artista sigue estando en desacuerdo con varias actitudes por parte ellos.

Cuando encararon a Gerard Piqué por la primera bruja que puso Shakira en el balcón apuntando hacia la casa de sus exsuegros

Gerard Piqué fue abordado por los paparazzi de EuropaPress finalizando enero de 2023, quienes intentaron preguntarle por la opinión que tenía respecto al objeto inanimado con forma de bruja que inicialmente puso Shakira en su casa, ubicado en uno de los balcones de la lujosa mansión ubicada en el exclusivo sector de Esplugas de Llobregat y que mira hacia la residencia de los padres del exfutbolista.

Esta habría sido la primera vez que un periodista español le pregunta directamente a Gerard Piqué por la supuesta bruja en el balcón de la casa de la barranquillera, lo que derivó en que los espectadores estuvieran atentos a la reacción que tendría el hombre de 35 años. Pero tampoco hubo respuesta y como en otras oportunidades, solamente se dedicó a revisar su celular, ignorar al paparazzi e ingresar a un edificio.

Así luce la nueva bruja que Shakira puso en su balcón. / Foto @suitedieciseis

“¿Qué opinas con lo de la bruja que hay en el balcón de Shakira? ... Bueno, muchas gracias”, se escuchó en el clip compartido por CHANCE, de EuropaPress y que reposa en la cuenta de Twitter @todosobreshakira, en el que el periodista agradeció al exfutbolista, pese a que no recibió ninguna respuesta a cada uno de los interrogantes que formuló.

Piqué estaría “enfadado” con Shakira y habría lanzado dura advertencia

Las canciones de Shakira tendrían seriamente enfadado a Gerard Piqué, ya que, según el programa Fiesta de Telecinco, la ruptura pasó a ser mediática y no algo atañe exclusivamente a la expareja, lo que estaría afectando a su familia e incluso, a su entorno más cercano, que ya reaccionó también a las polémicas canciones de la colombiana.

En dicho programa, Saúl Ortíz señaló que Piqué no dejará pasar por alto que se use de nuevo a su familia para generar más odio o enfrentamientos con medios de comunicación, por lo que afirmó que se propuso proteger a su familia y no le seguirá el juego a la barranquillera.