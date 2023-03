Al funeral de la mamá de Peter Manjarrés fue su ídolo musical: “Ella decía que su música era mejor que la medicina”

La señora Imelda Romero era considerada por Peter Manjarrés como uno de sus amores más grandes, aparte de su esposa y sus hijas | Foto: Instagram @petermanjarres

El pasado 1 de marzo se conoció que Imelda Romero Porto, madre del cantante vallenato Peter Manjarrés, falleció tras perder la lucha contra el cáncer de colon, enfermedad que la aquejaba desde hace tiempo y por la que durante las últimas semanas estuvo internada en el Instituto Cardiovascular del Cesar, ubicada en la ciudad de Valledupar. El jueves 2 de marzo, en una de las salas de velación de la Catedral del Ecce Homo, se llevó a cabo el funeral de la mujer y hasta allí llegaron importantes personas para acompañar al artista vallenato.

Entre ellos estuvo Farid Ortiz, el llamado “Rey de los pueblos”, a quien la señora Imelda Romero Porto admiró durante muchos años. El famoso artista vallenato de 58 años se presentó en la sala de velación, ubicada en Valledupar, y al ver a Peter Manjarrés le dio su pésame frente a todos y se dieron un fuerte abrazo.

A través de sus redes sociales, Farid Ortiz compartió una foto del momento en que se vio con su colega Peter Manjarrés y le dejó un mensaje público tras la lamentable muerte de su progenitora, quien falleció a los 74 años. “Un abrazo de consuelo porque comparto tu dolor Peter. Que el señor Jesucristo te dé fuerzas en este momento amigo mío”, escribió el cantante que también se vio bastante afectado por el fallecimiento de Imelda Romero.

El mensaje en redes sociales que Farid Ortiz le dejó a Peter Manjarrés

Para Peter Manjarrés de este gran artista en el velorio de su madre tuvo un significado bastante conmovedor, pues llevó a toda la familia a recordar lindas anécdotas de la madre del cantante, también conocido como “El caballero del vallenato”, quien manifestaba que Ortiz era un ídolo del vallenato.

De hecho, en redes sociales se conoció un emotivo video del funeral de la madre de Peter Manjarrés en el que se ve el momento en el que una familiar de la fallecida se acerca a Farid Ortiz y le da algunas palabras que hacen llorar al cantante. La mujer le contó al “Rey de los pueblos” que, a lo largo del tiempo que Romero Porto estuvo enfrentando, esa enfermedad ella la cuidó y la señora siempre pedía su música.

“Yo le quiero decir algo”, se acercó la mujer a Farid Ortiz mientras este seguía hablando con Peter Manjarrés. “Mi tía Imelda me dijo a mí que la música suya era mejor que la medicina”, expresó la mujer e inmediatamente el artista empezó a llorar desconsoladamente mientras agradecía, “me hacía ponerlo y ponerlo, yo me aprendí sus canciones por ella. Me decía ‘ponlo que eso me hace más que la medicina’”.

Los recuerdos de la admiración que la señora Imelda Romero tenía por Farid Ortiz hicieron llorar al cantante

Otros mensajes de famosos a Peter Manjarrés

‘Tata’ Becerra, esposa de Peter Manjarrés, dejó un corto mensaje a través de redes sociales en el que, además, nombró a sus hijas. “Descanse en paz, suegra. Dios la tenga en su reino. Fue ejemplo de lucha y fuerza, por eso siempre va a estar en nuestros corazones. Nos duele el alma. Aquí la recordaremos siempre. Su Pechiche Mache le manda a preguntar si alcanzó a comer y si se tomó la pastilla. Nana me preguntó que si ya está con Papá Dios y Vale está muy triste con su partida. Que sea el angelito de ellas y que desde el cielo las mire con esos mismos ojitos con que las vio la última vez. Faltó que contáramos juntas nuestra historia, la amamos mucho. Gracias por enseñarnos tanto”.

De igual manera, desde la organización del Festival Vallenato se le enviaron palabras de apoyo al intérprete de 48 años, uno de los mayores exponentes del género.

“Nuestras más sinceras condolencias a Peter Manjarrés por el fallecimiento de Imelda Romero Porto, su señora madre. Un abrazo y toda nuestra solidaridad al cantante y a toda su familia en este duro momento. Que descanse en paz”, se lee a través de una publicación que hicieron en Twitter.

Incluso, el periodista Arturo Alfaro mostró que en la sesión de este miércoles de la Asamblea Departamental del Cesar se guardó un minuto de silencio por la muerte de la madre de Peter Manjarrés.