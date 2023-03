Un bono de $500.000 a quienes no se alcancen a pensionar es inviable, aseguró Fedesarrollo: estas son los comentarios a la reforma pensional

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo ha mencionado algunas diferencias que desde la entidad tienen con los mencionados por el Gobierno con respecto a la reforma pensional./ DNP

El Gobierno nacional anunció varios proyectos de reforma en este 2023, entre esos se encuentra la reforma pensional, de acuerdo a lo que ha señalado el presidente Gustavo Petro el fin de esto es mejorar las condiciones de las personas de la tercera edad en el país, pues si se miran los datos en Colombia solo se pensiona 1 de cada 4 personas.

Pese a que aún no se conoce el documento final que será presentado en los próximos días, los funcionarios del Gobierno han dado algunas puntadas del tema, es por esto que algunas agremiaciones se han pronunciado, entre esas se encuentra Fedesarrollo que, incluso, presentó una propuesta que tiene cuatro pilares y busca un equilibrio entre lo mencionado por la administración nacional y las posibilidades fiscales para sacar adelante la transformación.

Pese a que el Gobierno ha mencionado en varias ocasiones que lo ideal y lo que buscan es entregar a los adultos mayores de 65 años que no reciben pensión bajo el sistema un valor mensual de $500.000, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, ha mencionado que no es viable: “El Gobierno, cuando haga los análisis de los costos, va a tener que ser pragmático y entender que el pilar universal de $500.000 es deseable desde el punto de vista social, pero no desde el fiscal, pues podría costar 2,5 puntos del PIB, más de $50 billones anuales, que el Estado no tiene la capacidad de pagar”; es por eso que desde el gremio se propone entregar recursos por el orden de la línea de pobreza extrema, es decir, un promedio de unos $213.000.

Otro de los puntos de la propuesta se Fedesarrollo propone que quienes ganan menos de un salario mínimo contribuyan, frente a esto el Gobierno no se ha referido, pero es una forma de hacerle frente a los costos que se pueden generar.

Asimismo, se propone que se mantenga el ahorro voluntario y los incentivos para este tipo de ahorro, con un topo definido en UVT, que para el 2023 está definida en $42.412. En este punto diferente a los que ha señalado el Gobierno, es el valor que se debe ahorrar mensualmente, pues la administración Petro no ha sido clara con el valor mínimo o máximo, por lo que se supone que no hay topes definidos.

Finalmente, para Fedesarrollo es fundamental que se siga manteniendo la competencia entre los diferentes fondos de pensiones, tanto, privados como públicos: “Colpensiones debería migrar hacia un sistema de cuentas nacionales, equivalente a un sistema de ahorro individual, se le informaría a la persona cuál es su ahorro, cuál es su rentabilidad. Consideramos, además, que se debe abrir la competencia para otros mecanismos de ahorro regulados”, señaló Mejía, según cito El País.

Este último punto dista completamente de lo planteado por el Gobierno, ya que hace unas semanas la misma ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, mencionó en una entrevista con El Tiempo que los más de 18 millones de afiliados que tienen los fondos privados deberían ser trasladados al Régimen de Prima Media (RPM). Con esto, le dijo la ministra al medio mencionado, se liberarían recursos para que los adultos mayores que no tienen acceso a una pensión puedan recibir un ingreso. Esto beneficiaría “a unos 3′600.000 colombianos adultos mayores que están en la miseria y que en la mayoría de los casos viven de la caridad de sus hijos”, le dijo Ramírez al medio colombiano.