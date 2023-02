No se deje engañar, Creeps&Waffles alertó sobre una posible estafa con su nombre

La cadena de restaurantes alertó sobre una posible estafa que usa el nombre de la marca. Crédito: crepesywaffles / Instagram

Las estafas a través de internet y redes sociales se han vuelto una de las maneras favoritas de los ciberdelincuentes para apoderarse de datos personales de usuarios promocionando falsos concursos o convocatorias de empleo.

Usuarios de TransMilenio: estos son los requisitos para beneficios de pago por el servicio Esta preferencia se creó mediante el Decreto Distrital 005 de 2022, en el que se reglamentó un descuento del 25% (no aplicable para trasbordos) sobre la tarifa máxima vigente VER NOTA

A los ya numerosos casos que se han conocido con esta forma de engañar a los usuarios de redes sociales, la cadena de restaurantes Crepes&Waffles, a través de su cuenta de Instagram, compartió una publicación con la que alertó a sus seguidores que están estafando y robando información usando el nombre de la marca.

“Para todos nuestros clientes y la opinión pública. Queremos de manera directa aclarar que el nombre de Crepes&Waffles está siendo usado por personas inescrupulosas para engañar y estafar a quieres están interesados en trabajar con nosotros y a nuestros clientes con falsos concursos difundidos en redes sociales”.

Fiscalía pidió cárcel para los implicados en el caso Buen Comienzo El ente judicial confirmó la culpabilidad de exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín por irregularidades en contratos para la atención de la primera infancia VER NOTA

Según la publicación, mediante un link delincuentes intentan robar información de las personas que van tras una oferta de trabajo para vincularse a la empresa, “este link está siendo utilizado para estafar y robar la información de las personas. ¡Por favor no caigan!. No entren al link o den información personal”.

Junto al mensaje, Creeps & Waffles compartió más información con el fin de que a las personas que les llegue la información no sean engañadas ingresando al link, esperando participar en una supuesta celebración de un aniversario organizado por el restaurante.

Joven colombiano lucha por su vida en Canadá tras derrame cerebral que lo tiene internado en una UCI Su madre, Zulma Sastre, está tratando de conseguir una visa humanitaria para poder llegar a donde su hijo, pues en el hospital donde se encuentra piden la presencia de un familiar para autorizar todos los procedimientos necesarios VER NOTA

“Crepes&Waffles NO REALIZA CONVOCATORIAS de empleo por redes sociales, NO COBRA por ser parte de los procesos de selección y NO tenemos ninguna rifa o concurso activo a la fecha”.

En la publicación también aseguró que se encuentra tomando las acciones legales del caso, esto, con el fin de que más personas no vuelvan a ser engañadas por los delincuentes.

Estafas a través de links

Una de las estrategias que usan los cibercriminales para infiltrar los dispositivos de las personas es el uso de links cortos. Con esta forma de engaño online, los delincuentes logran ingresar a la información privada que las personas guardan en sus dispositivos móviles y así, secuestrar los datos, cuentas de redes sociales, o incluso, chantajear a las personas con el contenido íntimo de sus dispositivos electrónicos.

Con el fin de engañar a los cibernautas, los delincuentes aprovechan medios como correos electrónicos o mensajes en aplicaciones de mensajería instantánea como Whatsapp o Telegram para enviar links que hacen pasar por mensajes sobre premios que están pendientes de reclamo, sorteos o descuentos por llenar formularios.

Pero en muchos casos el engaño no termina ahí, pues los delincuentes pueden llegar a solicitar que el link sea compartido con otros usuarios para que se pueda recoger el premio o, de manera cínica, piden que sea enviado a más contactos para que también tengan la oportunidad de ganar.

Para evitar que su información sea robada por los delincuentes, expertos en seguridad recomiendan no abrir ningún tipo de enlace que le parezca sospechoso, incluso, si es enviado por un contacto que tenga guardado en su celular, pues puede pasar que un virus intente replicar los links sin el consentimiento del usuario.

También debe tener en cuenta que si el enlace llega en un mensaje de texto tipo SMS de un número común como, por ejemplo +57 123 456 7890, o por correo electrónico con dominios como @gmail.com, @outlook.com, @yahoo.com, debe abstenerse de dar clic en el link.

En caso de estar seguro de la veracidad del link, puede utilizar herramientas como SafeWeb, del antivirus Norton, la cual, le permite analizar el enlace y, en el caso de que no sea seguro, la herramienta le indicará que tipo de amenaza puede encontrar en el enlace, ya sea un “virus”, “phishing” y “spyware”.