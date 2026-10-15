Colombia

Karina García avivó dudas sobre su relación con Kris R: “Quiero que hablemos”

La influencer mencionó al cantante durante un video en YouTube y sus seguidores interpretaron el comentario como una señal sobre el estado de su vínculo

Karina García y Kris R dieron de qué hablar cuando fueron captados besándose durante una de las fechas de Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot - crédito Dipo/Facebook
La frase de Karina García sobre Kris R que sorprendió en medio de rumores de ruptura - crédito Dipo/Facebook
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La creadora de contenido Karina García volvió a referirse de forma indirecta a Kris R en medio de los rumores que circulan sobre una posible ruptura entre ambos.

Aunque no entregó una explicación directa sobre el estado actual de la relación, una frase incluida en un video reciente llevó a sus seguidores a considerar que el cantante aún hace parte de su vida cotidiana.

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Las especulaciones surgieron después de que los dos eliminaran de Instagram las publicaciones en las que aparecían juntos y dejaran de compartir interacciones públicas con la frecuencia que mantenían antes. La ausencia de fotografías recientes, sumada a mensajes que algunos usuarios interpretaron como indirectas, instaló dudas sobre una eventual crisis entre la exparticipante de La casa de los famosos Colombia y el intérprete urbano.

Karina García volvió a hablar de Kris R en medio de rumores sobre una posible ruptura - crédito karinagarciaoficiall/Instagram
Karina García volvió a hablar de Kris R en medio de rumores sobre una posible ruptura - crédito karinagarciaoficiall/Instagram

La situación adquiere mayor atención porque Karina García se encuentra en la recta final de su embarazo. La influenciadora espera a su tercer hijo, un niño cuyo nombre, según ha contado, empezará por la letra K, una elección que vinculó con la inicial que comparte con Kris R.

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En los últimos días, la creadora publicó un video en YouTube en el que mostró algunos de los antojos que ha tenido durante el embarazo y recorrió espacios de su vivienda. Allí hizo una mención espontánea sobre el automóvil que utilizaría para salir.

“Me voy a llevar el carro de mi marido. Amor, me llevaré tu carro”, expresó Karina García en uno de los fragmentos. Aunque Kris R no aparece en las imágenes, la frase fue interpretada por parte de los seguidores como una señal de que continúan juntos o, al menos, de que siguen compartiendo el mismo hogar.

La pareja confirmó que no iba a mostrar el rostro de su bebé, al menos durante los primeros meses de nacido - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram
Karina García espera a su tercer hijo, cuyo nombre comenzará con la letra K, según reveló García - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Las fotos eliminadas alimentaron las versiones sobre una ruptura

Los rumores sobre la relación comenzaron luego de que usuarios notaran que Karina y Kris R habían retirado de sus perfiles varias de las fotografías que publicaron durante el noviazgo. La ausencia de nuevos contenidos de pareja aumentó las preguntas de los seguidores, quienes también advirtieron que no habían visto interacciones públicas recientes entre los dos.

Hasta ahora, Karina García y Kris R no han anunciado una separación ni han confirmado que atraviesen una crisis. La falta de un pronunciamiento conjunto permitió que los seguidores formularan distintas hipótesis sobre los cambios en sus perfiles.

Algunos usuarios plantearon que la eliminación de las publicaciones podría responder a una decisión personal de la pareja. Otros sugirieron que se trataría de una estrategia para mantener la atención sobre sus redes y los proyectos que cada uno desarrolla. Ninguna de esas versiones tiene confirmación de los protagonistas.

Karina García espera su tercer hijo y Kris R se estrena como papá - crédito Karina García / Instagram
La pareja no ha confirmado una separación ni ha hablado de una eventual crisis sentimental - crédito Karina García / Instagram

En medio de las preguntas, Karina reapareció con un mensaje en Instagram en el que habló de retomar sus actividades. “Buenas, ya volvió por quien llorabas, hoy me animé, me arreglé y dije no. Debo activarme mientras nace nuestro hombre. Así que acá estoy, me puse linda y quiero que hablemos, pero subí un blog espectacular acerca de mis antojos”, dijo.

La referencia a “nuestro hombre” también generó reacciones entre quienes siguen de cerca la relación. Sin embargo, la creadora no precisó si el mensaje apuntaba a Kris R ni respondió de manera directa a las versiones de ruptura.

Karina García pidió que no todo se relacione con los hombres

La influenciadora también abordó las interpretaciones sobre su vida personal a través de la red social X. En una publicación escribió: “recuerda que eres MUCHO y mereces MUCHO”, frase que algunos usuarios asociaron de inmediato con el cantante y los rumores que rodean a la pareja.

Ante los comentarios que la cuestionaron por hablar de lo que merece después de haber mostrado públicamente a un hombre que, según sus seguidores, la trataba bien, García respondió: “¿Y quién está hablando de hombres? Ubícate no todo gira en torno a los hombres…”.

Karina García revela que sigue en celibato a pesar de tener pareja: así reaccionó Kris R - crédito @krisrofficial/ Instagram
Karina García pidió no asociar todos sus mensajes en redes sociales con los hombres - crédito @krisrofficial/ Instagram

La contestación abrió más dudas entre la audiencia. Mientras algunos consideraron que la respuesta buscaba desmarcar su mensaje de cualquier relación sentimental, otros señalaron que no aclaraba el estado de su vínculo con Kris R.

El video recibió mensajes de apoyo, elogios y preguntas sobre el padre de su bebé. Parte de sus seguidores insistió en que, más que criticarla, quería conocer qué ocurre con la relación. Otros defendieron el derecho de la creadora a reservar aspectos de su vida privada, especialmente durante las últimas semanas de gestación.

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