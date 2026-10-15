Megaferia de Empleo de Bogotá dejó 18.000 vacantes, la mayoría para jóvenes y sin experiencia: así continuará el proceso de contratación

La Megaferia de Empleo de Bogotá reunió a más de 180 empresas que ofrecieron cerca de 18.000 vacantes en Corferias - crédito prensa Secretaría de Desarrollo

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La Megaferia de Empleo de Bogotá se llevó a cabo el 15 de octubre de 2026 en Corferias con cerca de 18.000 vacantes ofrecidas por más de 180 empresas de sectores como comercio, construcción, salud, logística, servicios financieros, turismo, gastronomía, tecnologías de la información y las comunicaciones e industrias creativas.

La jornada fue organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. La oferta incluyó puestos para personas con distintos niveles de formación y trayectorias laborales, desde empleos que no exigen experiencia hasta cargos para perfiles profesionales.

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José Fuentes Ortega, subsecretario de Desarrollo Económico de Bogotá, afirmó a Infobae Colombia que se trata del principal encuentro de este tipo para quienes buscan empleo en la ciudad. “Hay más de 180 empresas en este momento buscando talento bogotano y más de 18.000 puestos de trabajo disponibles”, señaló.

Más de 12.000 puestos dirigidos a jóvenes entre 18 y 28 años

La distribución de las vacantes muestra que 12.398 oportunidades fueron destinadas a jóvenes entre 18 y 28 años. La agenda también contempló 5.245 puestos que no requieren experiencia laboral y 4.092 opciones para profesionales.

La Agencia de Empleo de Bogotá ofrece orientación y capacitación para fortalecer el perfil de los candidatos - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

La convocatoria incluyó 1.180 vacantes para personas mayores de 50 años y 711 para personas con discapacidad. También hubo ofertas orientadas a mujeres, migrantes, refugiados y otros grupos que enfrentan mayores obstáculos para acceder al mercado laboral.

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Fuentes Ortega explicó que la feria dispone de espacios para atender a esas poblaciones. “En esta edición especial de la Megaferia contamos con un pabellón exclusivo para personas con discapacidad, para personas mayores y para mujeres”, indicó el funcionario a Infobae Colombia.

El subsecretario sostuvo que la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico identificó dificultades de conexión entre empresas y candidatos pertenecientes a estos grupos. Por ese motivo, la estrategia contempla orientación y opciones de formación para quienes aún no cumplen con los requisitos de una vacante.

“Identificamos si estas personas necesitan algún tipo de capacitación o formación para que puedan lograr ese empleo”, explicó Fuentes Ortega. Quienes requieran ese acompañamiento pueden inscribirse en la Agencia de Empleo de Bogotá, donde reciben orientación para fortalecer su perfil laboral.

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30 compañías realizan procesos de selección avanzada

Además de recibir hojas de vida y adelantar entrevistas, 30 empresas ejecutaron procesos de preselección avanzada, que incluyen pruebas psicotécnicas. La organización habilitó una plataforma digital para que los asistentes consulten las ofertas antes de recorrer el recinto. Allí pueden conocer las vacantes disponibles, verificar los requisitos, identificar a la empresa contratante y ubicar el pabellón y piso correspondientes.

La organización dispuso un pabellón exclusivo para la atención de personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Un sector concentró las oportunidades dirigidas a mayores de 50 años, personas con discapacidad y migrantes, además de compañías de turismo y gastronomía. En este lugar también funcionaron puntos de atención de entidades aliadas y un stand de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

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Por otro lado, se concentraron las compañías de comercio, construcción, manufactura, logística y transporte, servicios financieros, salud, tecnologías de la información y las comunicaciones, turismo, gastronomía y servicios temporales. Allí también está el punto central de atención de la Agencia de Empleo de Bogotá.

La Agencia de Empleo hará seguimiento hasta la colocación laboral

Fuentes afirmó que la Agencia de Empleo de Bogotá acompaña a los inscritos durante el proceso de búsqueda de trabajo. El seguimiento permite identificar áreas que cada persona debe reforzar para aumentar sus posibilidades de contratación.

“El registro de la persona permite hacer un seguimiento de qué necesita mejorar para conseguir empleo y cuándo lo consigue”, aseveró. Consultado sobre el alcance del proceso, el subsecretario precisó que la meta institucional es lograr la colocación laboral de los candidatos.

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Un total de 12.398 puestos de trabajo se destinaron a jóvenes de entre 18 y 28 años durante la jornada - crédito Alcaldía de Bogotá

La Megaferia también ofreció información de programas de formación como YES, Bogotá y Experta. A esto se suman servicios de entidades distritales y nacionales, entre ellas el Instituto para la Economía Social, Colpensiones, la Secretaría Distrital de Educación, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Para la población migrante se dio atención del Centro Integral de Atención al Migrante, Colombia Nos Une de la Cancillería, Migración Colombia, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y Enrútados de Cuso Internacional.

Bogotá mantendrá ferias laborales semanales en las localidades

Aunque todavía no hay fechas confirmadas para nuevas megaferias, Fuentes Ortega indicó que la ciudad mantendrá las jornadas semanales de intermediación laboral en distintas localidades.

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La estrategia incluye una agencia móvil que recorre Bogotá con ofertas, orientación y servicios de empleabilidad. “Estamos todas las semanas haciendo ferias de empleo”, aseguró el subsecretario.

Las personas interesadas pueden revisar las vacantes y la ubicación de las empresas participantes en desarrolloeconomico.gov.co.