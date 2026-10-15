Colombia

Megaferia de Empleo de Bogotá dejó 18.000 vacantes, la mayoría para jóvenes y sin experiencia: así continuará el proceso de contratación

En charla con Infobae Colombia, el subsecretario de Desarrollo Económico explicó que la entidad hará seguimiento a quienes requieran reforzar su perfil y continuará con jornadas semanales de intermediación en las localidades, apoyada por una oficina móvil que recorre la ciudad con ofertas y orientación

La Megaferia de Empleo de Bogotá reunió a más de 180 empresas que ofrecieron cerca de 18.000 vacantes en Corferias - crédito prensa Secretaría de Desarrollo
La Megaferia de Empleo de Bogotá reunió a más de 180 empresas que ofrecieron cerca de 18.000 vacantes en Corferias - crédito prensa Secretaría de Desarrollo
Guardar

La Megaferia de Empleo de Bogotá se llevó a cabo el 15 de octubre de 2026 en Corferias con cerca de 18.000 vacantes ofrecidas por más de 180 empresas de sectores como comercio, construcción, salud, logística, servicios financieros, turismo, gastronomía, tecnologías de la información y las comunicaciones e industrias creativas.

La jornada fue organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. La oferta incluyó puestos para personas con distintos niveles de formación y trayectorias laborales, desde empleos que no exigen experiencia hasta cargos para perfiles profesionales.

PUBLICIDAD

José Fuentes Ortega, subsecretario de Desarrollo Económico de Bogotá, afirmó a Infobae Colombia que se trata del principal encuentro de este tipo para quienes buscan empleo en la ciudad. “Hay más de 180 empresas en este momento buscando talento bogotano y más de 18.000 puestos de trabajo disponibles”, señaló.

Más de 12.000 puestos dirigidos a jóvenes entre 18 y 28 años

La distribución de las vacantes muestra que 12.398 oportunidades fueron destinadas a jóvenes entre 18 y 28 años. La agenda también contempló 5.245 puestos que no requieren experiencia laboral y 4.092 opciones para profesionales.

La Agencia de Empleo de Bogotá ofrece orientación y capacitación para fortalecer el perfil de los candidatos - crédito Secretaría de Desarrollo Económico
La Agencia de Empleo de Bogotá ofrece orientación y capacitación para fortalecer el perfil de los candidatos - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

La convocatoria incluyó 1.180 vacantes para personas mayores de 50 años y 711 para personas con discapacidad. También hubo ofertas orientadas a mujeres, migrantes, refugiados y otros grupos que enfrentan mayores obstáculos para acceder al mercado laboral.

PUBLICIDAD

Fuentes Ortega explicó que la feria dispone de espacios para atender a esas poblaciones. “En esta edición especial de la Megaferia contamos con un pabellón exclusivo para personas con discapacidad, para personas mayores y para mujeres”, indicó el funcionario a Infobae Colombia.

El subsecretario sostuvo que la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico identificó dificultades de conexión entre empresas y candidatos pertenecientes a estos grupos. Por ese motivo, la estrategia contempla orientación y opciones de formación para quienes aún no cumplen con los requisitos de una vacante.

“Identificamos si estas personas necesitan algún tipo de capacitación o formación para que puedan lograr ese empleo”, explicó Fuentes Ortega. Quienes requieran ese acompañamiento pueden inscribirse en la Agencia de Empleo de Bogotá, donde reciben orientación para fortalecer su perfil laboral.

30 compañías realizan procesos de selección avanzada

Además de recibir hojas de vida y adelantar entrevistas, 30 empresas ejecutaron procesos de preselección avanzada, que incluyen pruebas psicotécnicas. La organización habilitó una plataforma digital para que los asistentes consulten las ofertas antes de recorrer el recinto. Allí pueden conocer las vacantes disponibles, verificar los requisitos, identificar a la empresa contratante y ubicar el pabellón y piso correspondientes.

La organización dispuso un pabellón exclusivo para la atención de personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres - crédito Secretaría de Desarrollo Económico
La organización dispuso un pabellón exclusivo para la atención de personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Un sector concentró las oportunidades dirigidas a mayores de 50 años, personas con discapacidad y migrantes, además de compañías de turismo y gastronomía. En este lugar también funcionaron puntos de atención de entidades aliadas y un stand de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Por otro lado, se concentraron las compañías de comercio, construcción, manufactura, logística y transporte, servicios financieros, salud, tecnologías de la información y las comunicaciones, turismo, gastronomía y servicios temporales. Allí también está el punto central de atención de la Agencia de Empleo de Bogotá.

La Agencia de Empleo hará seguimiento hasta la colocación laboral

Fuentes afirmó que la Agencia de Empleo de Bogotá acompaña a los inscritos durante el proceso de búsqueda de trabajo. El seguimiento permite identificar áreas que cada persona debe reforzar para aumentar sus posibilidades de contratación.

“El registro de la persona permite hacer un seguimiento de qué necesita mejorar para conseguir empleo y cuándo lo consigue”, aseveró. Consultado sobre el alcance del proceso, el subsecretario precisó que la meta institucional es lograr la colocación laboral de los candidatos.

En la megaferia de empleos hay opciones con salarios de más de 5 mínimos - crédito Alcaldía de Bogotá
Un total de 12.398 puestos de trabajo se destinaron a jóvenes de entre 18 y 28 años durante la jornada - crédito Alcaldía de Bogotá

La Megaferia también ofreció información de programas de formación como YES, Bogotá y Experta. A esto se suman servicios de entidades distritales y nacionales, entre ellas el Instituto para la Economía Social, Colpensiones, la Secretaría Distrital de Educación, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Para la población migrante se dio atención del Centro Integral de Atención al Migrante, Colombia Nos Une de la Cancillería, Migración Colombia, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y Enrútados de Cuso Internacional.

Bogotá mantendrá ferias laborales semanales en las localidades

Aunque todavía no hay fechas confirmadas para nuevas megaferias, Fuentes Ortega indicó que la ciudad mantendrá las jornadas semanales de intermediación laboral en distintas localidades.

La estrategia incluye una agencia móvil que recorre Bogotá con ofertas, orientación y servicios de empleabilidad. “Estamos todas las semanas haciendo ferias de empleo”, aseguró el subsecretario.

Las personas interesadas pueden revisar las vacantes y la ubicación de las empresas participantes en desarrolloeconomico.gov.co.

Temas Relacionados

Megaferia de empleoTrabajo en BogotáCorferiasSecretaría de Desarrollo EconómicoInclusión socialColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Inravisión denunció presuntos sobrecostos en adquisición de unidad móvil que valió más de $11.000 millones en el Gobierno Petro

El Sistema de Medios Públicos denunció que se invirtieron $9.000 millones en equipos audiovisuales para el vehículo que estaban en $7.000 millones en el mercado

Inravisión denunció presuntos sobrecostos en adquisición de unidad móvil que valió más de $11.000 millones en el Gobierno Petro

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

El presidente de Colombia publicó detalles de una de las más recientes operaciones que terminó con la detención de varias personas señaladas de dedicarse a la vida criminal

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Excongresistas de Comunes, incluido ‘Marcos Calarcá’, anuncian acciones legales tras señalamientos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La defensa anunció acciones ante la Fiscalía para esclarecer la información entregada por María Claudia Tarazona. Además, rechazó las acusaciones que vinculan a sus representados con el crimen

Excongresistas de Comunes, incluido ‘Marcos Calarcá’, anuncian acciones legales tras señalamientos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Abogados de exmilitares colombianos acusados por el crimen del presidente haitiano Jovenel Moïse revelaron qué ayuda recibirán del Gobierno De la Espriella

La notificación se conoce después de que el presidente colombiano anunciara el respaldo jurídico y económico para los detenidos y sus familias

Abogados de exmilitares colombianos acusados por el crimen del presidente haitiano Jovenel Moïse revelaron qué ayuda recibirán del Gobierno De la Espriella

Juez habría dejado en libertad a Wilber Alonso García, señalado de abusar sexualmente de una mujer de 83 años en La Unión, Antioquia

La captura sucedió 24 horas antes de que el señalado saliera libre. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, criticó la decisión judicial

Juez habría dejado en libertad a Wilber Alonso García, señalado de abusar sexualmente de una mujer de 83 años en La Unión, Antioquia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Carmen Villalobos no descansa y ya estaría preparándose para sumarse a un nuevo proyecto actoral: esto se sabe

Carmen Villalobos no descansa y ya estaría preparándose para sumarse a un nuevo proyecto actoral: esto se sabe

Esposa de Carlos Calero publicó emotivo mensaje en el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama: “Dejé de guardar la vida para después”

Karina García avivó dudas sobre su relación con Kris R: “Quiero que hablemos”

Andrea Valdiri ya tendría un nuevo romance con un exparticipante de ‘El Desafío’: esta es la pista que circula en redes sociales

Fonseca anunció su gira ‘Antes que el tiempo se vaya’ por Latinoamérica después de su presentación en ‘El Campín’: estas son los países confirmados

Deportes

Yerry Mina recibió apoyo de un referente del Cagliari por las críticas del DT Luciano Spaletti: lo llamó “un verdadero defensor”

Yerry Mina recibió apoyo de un referente del Cagliari por las críticas del DT Luciano Spaletti: lo llamó “un verdadero defensor”

Fuad Char, dueño del Junior de Barranquilla, se mostró preocupado por el presente del equipo: “Muriel ha errado 3 penales en 3 partidos seguidos”

Once Caldas demandaría el partido contra Millonarios, aplazado por el mal estado de la grama de El Campín: por qué motivo

Liga BetPlay: estos son los partidos aplazados por la crisis en El Campín y las nuevas fechas

Técnico campeón con el Junior opinó sobre la crisis deportiva que vive el bicampeón de Colombia: “Está pasando por un momento complejo”