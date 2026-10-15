Gobierno De la Espriella liquidará el programa de Petro que habría dejado 29.000 kilómetros de vías sin intervenir y prepara los ‘Caminos del Tigre’

Gobierno de De la Espriella liquida programa de Petro que dejó 29.000 kilómetros de vías sin intervenir - crédito Proyecto La Nueva Vía al Mar- Túnel del Toyo

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El Gobierno nacional prepara un cambio de estrategia para las carreteras del país después de que el Instituto Nacional de Vías (Invías) confirmara el cierre de uno de los programas de infraestructura de la administración de Gustavo Petro.

La iniciativa, creada para mejorar la conectividad en las zonas rurales, alcanzó una ejecución inferior a la prevista y será reemplazada por un esquema que contempla intervenciones en distintos tipos de corredores viales.

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La nueva apuesta se conoce como “Los Caminos del Tigre” y está siendo estructurada por el gobierno de Abelardo de la Espriella. De acuerdo con el director del Invías, Juan Camilo Ostos, el proyecto tendrá como objetivo intervenir 30.000 kilómetros de carreteras mediante obras de rehabilitación, mantenimiento periódico y construcción de nueva infraestructura.

Invías confirma el cierre de programa de Petro y prepara nueva apuesta vial con 30.000 kilómetros - crédito @juancamilostos/X

El anuncio se produjo durante un debate ante la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes, donde Ostos explicó los resultados del programa ‘Caminos Comunitarios para la Paz’. Las cifras presentadas por el funcionario evidenciaron una diferencia considerable entre las metas que se habían trazado al comienzo y las obras que finalmente se ejecutaron.

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El rezago de ‘Caminos Comunitarios para la Paz’

La iniciativa del Gobierno Petro contemplaba intervenir 33.000 kilómetros de vías terciarias, con el propósito de mejorar la movilidad en comunidades rurales y territorios apartados. Sin embargo, al revisar los resultados, el Invías encontró que las intervenciones realizadas llegaron apenas a 4.000 kilómetros.

“‘Caminos Comunitarios para la Paz’ contempló la intervención de 33.000 kilómetros de vías terciarias y apenas se ejecutó e intervino 4.000 km. Estamos hablando de un déficit de 29.000 kilómetros de intervención de lo planeado a lo eficazmente ejecutado. Y ese programa lo estamos liquidando”, afirmó Ostos durante su intervención ante los congresistas.

La diferencia entre la meta inicial y el balance de ejecución llevó a la entidad a avanzar en el proceso administrativo para liquidar el programa. Según explicó el director, el cierre permitirá resolver los compromisos que quedaron pendientes y orientar la capacidad técnica del instituto hacia nuevas prioridades de infraestructura.

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El resultado también generó cuestionamientos sobre la disponibilidad de los recursos para desarrollar las obras previstas. Durante el mismo debate, el representante Víctor Salcedo, integrante de la Comisión Legal de Cuentas, señaló que al finalizar 2025 cerca de medio billón de pesos permanecía congelado en el Invías.

Caminos Comunitarios para la Paz llega a su fin: solo se ejecutó el 12% de las obras previstas - crédito Reuters e Invías

El congresista atribuyó esa situación a la falta de giros del Ministerio de Hacienda y advirtió sobre sus posibles efectos en proyectos que continuaban en ejecución. En su intervención, rechazó que los retrasos se explicaran únicamente por problemas de planeación o capacidad operativa de las entidades responsables.

“No fue incapacidad técnica ni mala planeación de las entidades: fue un ahogamiento de caja desde el Ministerio de Hacienda”, sostuvo Salcedo al referirse a las dificultades financieras que, según su señalamiento, afectaron el desarrollo de las obras.

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Los ‘Caminos del Tigre’ amplían el alcance de las obras

El programa que prepara la administración de De la Espriella plantea una presunta cobertura más amplia que la iniciativa anterior. Mientras ‘Caminos Comunitarios para la Paz’ estaba centrado en las vías terciarias, la nueva propuesta incluirá carreteras secundarias y corredores considerados estratégicos para la conexión regional.

La meta anunciada por Ostos es intervenir 30.000 kilómetros mediante diferentes modalidades de contratación. El plan contempla recuperar tramos deteriorados, garantizar labores de mantenimiento periódico y construir nuevas obras, aunque las cifras divulgadas corresponden al objetivo general de la iniciativa y no a resultados de ejecución.

De los Caminos Comunitarios para la Paz a los Caminos del Tigre: así cambia el plan vial del Gobierno - crédito Reuters/Invias

La estructuración del programa coincide con los preparativos del sector transporte para definir nuevas alternativas de financiación. El director del Invías anticipó que para la vigencia de 2027 se proyecta diseñar un mecanismo que permita acelerar los proyectos en curso y respaldar el paquete denominado ‘Vías de la Patria Milagro’.

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