Colombia

Cayó ‘Doble Cero’, presunto cabecilla del Clan del Golfo, señalado por secuestros y ataques contra la fuerza pública, en Antioquia

El operativo conjunto entre el Ejército y la Policía permitió detener a un supuesto jefe de la subestructura Uldar Cardona Rueda, investigado por homicidios, extorsiones y desplazamientos forzados en varios municipios de la región

La operación se realizó en el corregimiento El Pato, con tropas del Batallón de Selva N.° 57 y apoyo institucional, contra un hombre requerido por concierto para delinquir y homicidio - crédito prensa Ejército Nacional
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El Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, capturó a alias Doble Cero, señalado de ser cabecilla de zona de una subestructura del Clan del Golfo y de participar en secuestros, homicidios, extorsiones y ataques contra la fuerza pública en municipios del Bajo Cauca antioqueño. Contra el hombre existía una orden judicial por concierto para delinquir y homicidio.

La captura se produjo en el corregimiento El Pato, en jurisdicción de Zaragoza, Antioquia, durante una operación desarrollada por tropas del Batallón de Selva N.° 57 General Julio Guillermo Jaramillo Berrío, adscrito a la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, con apoyo de unidades policiales.

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De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el detenido sería cabecilla de zona del componente criminal focalizado de la subestructura Uldar Cardona Rueda. Durante el procedimiento, los uniformados incautaron una pistola, más de 50 cartuchos de distintos calibres, un radio de comunicaciones y tres teléfonos celulares.

Las autoridades le atribuyen una trayectoria de más de 10 años en la organización

El Ejército Nacional y la Policía capturaron en Zaragoza, Antioquia, a alias Doble Cero, presunto cabecilla de una subestructura del Clan del Golfo - crédito prensa Ejército Nacional
El Ejército Nacional y la Policía capturaron en Zaragoza, Antioquia, a alias Doble Cero, presunto cabecilla de una subestructura del Clan del Golfo - crédito prensa Ejército Nacional

Las investigaciones citadas por el Ejército indican que alias Doble Cero llevaría más de una década vinculado al Clan del Golfo. Su presunto papel dentro de la estructura incluía labores de coordinación territorial y logística entre las subestructuras Uldar Cardona Rueda y Jorge Mario Valle, que tienen presencia en zonas del nordeste y el Bajo Cauca de Antioquia.

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Además, fue señalado como uno de los responsables de promover desplazamientos forzados en los municipios de Zaragoza y El Bagre. Las autoridades sostienen que su función habría consistido en ejercer presión sobre comunidades rurales y habitantes de esas localidades para afianzar el control de la organización armada.

Los investigadores también lo relacionan con actividades de inteligencia ilegal dirigidas a ubicar unidades del Ejército y de la Policía. Esa información, según la hipótesis oficial, era utilizada para planear acciones contra las tropas desplegadas en la región.

El capturado también es investigado por presuntos cobros extorsivos y hechos de constreñimiento contra comerciantes y población civil en general. Con base en el reporte militar, sería una de las personas encargadas de ordenar homicidios selectivos y de promover el reclutamiento de nuevos miembros para la estructura ilegal mediante labores de presión y adoctrinamiento en comunidades bajo su área de influencia.

El detenido es vinculado con secuestros, homicidios y ataques en el Bajo Cauca

Las autoridades incautaron un arma de fuego, munición, un equipo de comunicaciones y celulares durante el procedimiento de captura en el corregimiento El Pato - crédito prensa Ejército Nacional
Las autoridades incautaron un arma de fuego, munición, un equipo de comunicaciones y celulares durante el procedimiento de captura en el corregimiento El Pato - crédito prensa Ejército Nacional

Entre los hechos que se le atribuyen figura el secuestro y homicidio de un menor de edad ocurrido en agosto de 2024 en Segovia, Antioquia. Las autoridades no divulgaron detalles adicionales sobre ese caso ni precisaron el estado de la investigación judicial relacionada con ese crimen.

Alias Doble Cero también estaría vinculado con dos ataques contra la fuerza pública registrados en abril de 2025 en Zaragoza. El primero correspondió, según las autoridades, a un hostigamiento con disparos de fusil contra unidades de la Policía Nacional que atendían un accidente de tránsito en una vía nacional del municipio.

El segundo caso ocurrió en una zona rural de la misma localidad. De acuerdo con el informe, una unidad del Ejército fue objeto de una emboscada mediante la activación de un artefacto explosivo improvisado. La acción dejó lesionado a un soldado que prestaba servicio militar.

Las autoridades consideran que estos hechos hacen parte de la estrategia de la estructura armada para limitar la presencia institucional y mantener corredores de movilidad en el Bajo Cauca antioqueño. La zona ha sido escenario de disputas y acciones criminales atribuidas a grupos armados organizados que buscan controlar actividades ilegales y ejercer presión sobre la población.

Investigan su presunta participación en el secuestro de ocho personas en Anorí

Las autoridades atribuyen al detenido la promoción de desplazamientos forzados en los municipios antioqueños de Zaragoza y El Bagre - crédito prensa Ejército Nacional
Las autoridades atribuyen al detenido la promoción de desplazamientos forzados en los municipios antioqueños de Zaragoza y El Bagre - crédito prensa Ejército Nacional

El hombre capturado también es investigado por su presunta relación con el secuestro de ocho personas en septiembre de 2026, en el corregimiento El Charcón de Liberia, perteneciente al municipio de Anorí.

Según la información preliminar conocida por las autoridades, tres de las víctimas habrían sido asesinadas. El Ejército señaló que el caso forma parte de las investigaciones que vinculan a alias Doble Cero con acciones de control violento y ataques contra habitantes de municipios antioqueños.

Tras su captura, el detenido y los elementos decomisados quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán avanzar en los procedimientos judiciales correspondientes. La orden vigente en su contra responde a los delitos de concierto para delinquir y homicidio.

El Ejército afirmó que la operación afecta la capacidad operativa del componente criminal focalizado de la subestructura Uldar Cardona Rueda, así como su mando territorial en Zaragoza. Las autoridades anunciaron que mantendrán las operaciones contra los grupos armados que delinquen en el Bajo Cauca antioqueño.

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