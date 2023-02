Por qué Montserrat Bernabéu no quería a Shakira: se habría destapado la verdad

Se habría conocido por qué Montserrat Bernabéu no quería que Shakira fuera pareja de Gerard Piqué. Shakira/YouTube

La relación entre Montserrat Bernabéu y Shakira, cuando la colombiana sostenía una relación con Gerard Piqué, al parecer, siempre tuvo un tinte de cordialidad; o por lo menos así lo observaban los medios de comunicación españoles hasta el momento que en la pareja decidió ponerle fin a su romance de 12 años.

Sin embargo, al parecer la médico catalana siempre estuvo del lado de su hijo, según se observó en un reciente video que circuló en redes sociales en el que se veía cómo la madre de Piqué mandaba a callar a la cantante, presuntamente porque el atuendo que llevaba en ese momento no era el más adecuado y era bastante descubierto para el gusto el exdefensa central.

Y es que con esta situación quedó develado que pese a que la intérprete de Te dejo Madrid, Suerte y Waka Waka tuvo dos hijos con el futbolista catalán, su exsuegra no la recibió bien en su familia y como pareja de su hijo. Sin embargo, un nuevo capítulo se sumaría a esta problemática, según indicó la revista Semana de España, con todos los “peros” que puso Bernabéu a esta relación.

Shakira y Gerard Piqué cuando comenzaban su relación, ella con 32 años y él con 22 y una carrera prominente en el Barça.

La publicación destacó que para cuando la expareja se conoció, Piqué rondaba los 22 años y Shakira pasaba por los 32, esto mostraría la diferencia de edad que para Bernabéu “no era normal que su hijo saliera con una mujer 10 años mayor”.

Otro de los aspectos que destacó la publicación es que, al parecer, a la médico no le cayó en gracia que la barranquillera fuera un personaje público, puesto que no le gustaba que nadie brillara más que su retoño. Tampoco le agradó que como catalana de clase alta, su hijo se juntara con alguien que no perteneciera a esta comunidad, pese a que la artista supera en millones la fortuna del exfutbolista, pero proviene de clase media y no tiene un linaje.

“Piqué era visto como un hombre joven, guapo y millonario. Pero no cualquier millonario. Lo fue desde la cuna. Su abuelo, Amador Bernabéu, es historia del FC Barcelona y sus padres pertenecen a la pujante burguesía catalana, tan cerrada como la clase, que ve como un intruso a todo aquel cuya origen y apellido desconocen”, comentó el periodista Víctor Gayarre consultado por el medio español.

Shakira y Gerard Piqué caminando por las calles de Barcelona, presumiendo su relación y lo enamorados que se veían.

Finalmente, Gayarre mencionó que la madre del exBarça hizo hasta lo imposible para que su hijo rompiera con la colombiana, sin embargo, por la historia, el jugador desestimó las recomendaciones de su madre y por más de 12 años mantuvieron su romance, con dos hijos a bordo formando una familia.

“Montserrat Bernabéu nunca aceptó a Shakira. Su relación en público se limitó a la educación, quizás por los niños. Todo lo de Shakira le molestaba. Que ella era 10 años mayor que su hijo. Que ella era una cantante, por muy exitosa que fuera. Que no era catalana o al menos de una familia conocida. Y también sentía que, siendo mayor, podía manejar a Piqué y manipularlo”, concluyó el periodista para la revista Semana de España.

Una oportunidad que no funcionó entre Shakira y Piqué

De acuerdo con información publicada en El Periódico de Barcelona el viernes 10 de febrero por Lorena Vásquez, periodista de entretenimiento y responsable del podcast Mamarazzis, que ha cubierto ampliamente esta historia, sostiene que Piqué buscó a la colombiana luego de su primera separación, en marzo de 2022, buscando enmendar las cosas. La comunicadora también señaló que Shakira en ese momento decidió darle una segunda oportunidad a su pareja:

“Podemos asegurar que la expareja se dio una segunda oportunidad en el mes de abril. Los entornos de ambos guardan silencio y prefieren no comentar los detalles de dicha reconciliación, pero sí nos confirman que se produjo y que, desgraciadamente, no tuvo un final feliz”, señaló El Periódico de Barcelona.