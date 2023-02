Fachada de Casa de Nariño: presidencia gastaría más de 2 mil millones en su conservación

Fachada de la Casa de Nariño, en Bogotá | César Carrión - Presidencia de la República de Colombia

Carlos Florez, exedil de Usaquén 2016- 2019 y –al parecer– militante del Centro Democrático, está denunciando un contrato del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, por más de 2.400 millones de pesos para hacerle mantenimiento a la fachada de la Casa de Nariño.

En una entrevista con la W Radio, el también abogado señaló que le parece preocupante que se realice este tipo de gasto, más con el panorama nacional e internacional de la economía.

“En efecto, nos preocupa mucho que el gobierno del presidente de la República esté pretendiendo contratar 2.444 millones de pesos para limpiar la fachada de la Casa de Nariño en un año donde el mismo presidente Gustavo Petro ha dicho que es un año recesivo. Entendemos que por supuesto, esto debe ser un patrimonio de los colombianos y una obra arquitectónica (...); sin embargo, pagar esa cantidad por únicamente lavar la fachada y a recibir unas obras estéticas nos parece exagerada la suma”, señaló en esa emisora de radio.

Además, Flórez señaló que los dineros de las arcas del Estado deben estar mejor invertidos en otros temas que son importantes para el país, como es la erradicación del hambre en los niños del país.

“(...) no es que nos parezca que la obra no deba realizarse. Sin embargo, lo que hemos dicho es que es un año en donde estamos en recesión, donde el presidente De hecho, queremos gastar únicamente en lo urgente, pues si este gasto es importante, definitivamente no es urgente, es más urgente gastos como la alimentación de los niños, donde él y ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) definió el presupuesto para las 3 comidas diarias de un niño sería de 4.600 pesos, es decir, cada comida alrededor de 1.500 pesos para cada niño, entonces, pues nos parece que eso sí es prioritario y no simplemente limpiar la fachada de la Casa de Nariño”, resaltó el litigante a la W Radio.

Por último, el abogado llamó a reconsiderar este tipo de contratos a el presidente Gustavo Petro y al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), que es Mauricio Lizcano.

“Lo que hemos revisado en los estudios previos del contrato es que son principalmente el lavado de la fachada de todas las de todo el edificio de la Casa de Nariño, la pintura es las ventanas y de las puertas de madera y la limpieza de las ventanas”, señaló finalmente.

Por su parte, desde el DAPRE se señala que el manteamiento de la Casa de Nariño se debió realizar hace 9 años y sustenta su importancia en un estudio del estado de esta infraestructura.

“(...) se presentan afectaciones en los muros de fachadas y elementos decorativos externos, producidos algunos por rotura de elementos de acabados y/o decorativos y otros por factores de contaminación y deterioro del medio ambiente, conductores de partículas de materiales biológicos, hollín y tierra, los cuales se depositan en las superficies de los muros de piedra y con el tiempo los permean, se introducen en los materiales de recubrimiento, causando afectaciones como manchas, concreciones de materiales ajenos, ataque biológico, crecimiento de líquenes y plantas menores, que si no se realizan acciones preventivas, correcciones y mantenimiento, pueden aumentar con el tiempo y ser causa de deterioros mayores como meteorización, eflorescencia, fisuramiento y/o aparición de grietas en los materiales constructivos”, señalan desde el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) .

Finalmente, Desde el Gobierno nacional destacan que el mantenimiento de la Casa de Nariño en Bogotá tardará seis meses aproximadamente.