Falcao celebra 37 años: uno de los mejores jugadores colombianos de la historia

El delantero colombiano es una de las grandes figuras del fútbol colombiano. Infobae - Jesús Abraham Aviles Ortiz

Radamel Falcao García está cumpliendo 37 años y lo hace mientras se mantiene jugando al máximo nivel y en una de las ligas más competitivas del mundo, LaLiga de España. El actual atacante del Rayo Vallecano es uno de los grandes referentes del fútbol colombiano de la historia y su enorme capacidad goleadora le permitió destacar en equipos como River Plate, Porto, Atlético de Madrid y Mónaco.

Jorge Cabezas y Gustavo Puerta, las figuras de la victoria de Colombia ante Paraguay Los cafeteros marcaron antes el onceno guaraní, y fueron piezas fundamentales de la formación del técnico Héctor Cárdenas VER NOTA

En la actualidad el colombiano es una de las alternativas en el equipo de Andoni Iraola y cedió su puesto en el once inicial con la joven promesa española, Sergio Camello. En la presente temporada, Falcao ha disputado 19 partidos, sin embargo, solo en cuatro ocasiones fue inicialista, ha sumado 574 minutos entre LaLiga y la Copa del Rey,y ha marcado dos goles, ante el Athletic Club y ante su exequipo, el Atlético de Madrid.

El Tigre también es uno de los futbolistas más importantes en la historia de la selección Colombia, es el máximo goleador histórico de La Tricolor con 36 goles, el cuarto futbolista con más partidos en la historia del equipo nacional con 102 encuentros disputados, es el goleador de la selección en las Eliminatorias con 13 tantos y fue uno de los jugadores que marcó en el Mundial de Rusia 2018. Este es un repaso de la trayectoria de Falcao.

El delantero fue una de las grandes figuras en el Atlético de Madrid. EFE - Archivo

El Tigre que impresionó a River y brilló en Europa

Falcao debutó a los 13 años vistiendo los colores de Lanceros de Boyacá en la segunda división del fútbol colombiano. En 2001 fue fichado por River Plate y se unió al equipo juvenil hasta que el 29 de mayo de 2005 debutó con el equipo argentino en la Primera División de Argentina. En 2008 fue campeón de la liga y en 2009 dio su salto a Europa al firmar con Porto. Con el equipo luso disputó dos temporadas, se consagró como uno de los delanteros más eficaces de cara a la portería rival, marcó 72 goles y realizó 17 asistencias, además levantó dos ligas, dos copas, dos supercopas y una Europa League.

“Colombia está es tu casa”, el coro de los asistentes al Campín que se viralizó en redes sociales En dos partidos del Hexagonal Final del Campeonato Sudamericano sub-20, la selección 'Tricolor' ha sido acompañada por cerca de 60.000 personas VER NOTA

El 18 de agosto de 2011 se hizo oficial el fichaje del colombiano con Atlético de Madrid, club en el que alcanzó su máximo nivel deportivo. El equipo español pagó 40 millones por El Tigre y en ese entonces se convirtió en la venta más cara en la historia del fútbol luso, una apuesta de los Colchoneros que no defraudó. Falcao vistió la camiseta rojiblanca por dos temporadas, disputó 91 partidos, anotó 70 goles, realizó 17 asistencias y ganó una Copa del Rey, una Liga de Europa y una Supercopa de Europa. Su momento fue tan destacado que fue el quinto mejor jugador por el Balón de Oro y fue incluido en el XI ideal de la FIFA integrado por futbolistas como Messi, Cristiano Ronaldo, Iniesta, Xavi, Sergio Ramos, entre otros.

El delantero no pudo brillar en la Premier League. AFP - Archivo

La Lesión y su discreto paso por Inglaterra

En mayo de 2013, el Mónaco de la Ligue 1 pagó 67 millones por el fichaje de Falcao y el 22 de enero, a solo meses del Mundial Brasil 2014, el delantero colombiano sufrió una lesión ante Monts d’Or Azergues Foot por la Copa de Francia, luego de los exámenes se determinó una rotura de ligamento anterior cruzado y esto le impidió jugar en la Copa del Mundo con la selección Colombia. El delantero trabajó arduamente en su recuperación y en el mercado de pases de verano dio un giro sorpresivo en su carrera deportiva.

Sudamericano sub-20: Daniel Luna regresó a los entrenamientos de la selección Colombia tras firmar con el Mallorca de España El volante de creación se recupera de una contusión en su tobillo, sufrida en la última fecha de la fase de grupos ante Argentina VER NOTA

El 2 de septiembre de 2014 se confirmó el fichaje de El Tigre con Manchester United, quien llegó cedido por 7.6 millones de euros, sin embargo, en los Diablos rojos no pudo brillar y no contó con el respaldo del entrenador Louis Van Gaal, por lo que en su paso por Old Trafford solo dejó cuatro goles. Posteriormente, fichó con Chelsea, sin embargo, la situación no fue diferente y con José Mourinho tampoco pudo recuperar su gran nivel. Disputó 13 partidos y marcó un solo gol.

Falcao fue una de las grandes figuras de Mónaco en la Champions League. Reuters - Archivo

Mónaco, el segundo aire en su carrera

Tras su paso por Inglaterra, el delantero regresó a Mónaco y con el club francés empezó a recuperar su gran nivel deportivo y en la temporada 2016/ 17 se coronó campeón de la Ligue 1, venciendo al PSG, gran candidato al título. A demás fueron uno de los clubes sorpresa en la Champions League tras vencer en octavos de final al Manchester Ciry, en cuartos al Borussia Dortmund y perdiendo en la semifinal con la Juventus.

En su segundo paso por Mónaco anotó 70 goles y realizó 13 asistencias en 117 partidos. El Tigre también se convirtió en una de las grandes influencias de Kylian Mbappé, quien lo llama “maestro”, debido a que en las dos temporadas que compartieron, el experimentado delantero colombiano se convirtió en uno de sus referentes.

El Tigre actualmente juega en el Rayo Vallecano de LaLiga. EFE/Javier Lizón

Rumbo a Turquía y regreso a España

Luego de su destacado paso por Mónaco, el 2 de septiembre de 2019 se convirtió en nuevo jugador de Galatasaray y en su llegada a Turquía tuvo un multitudinario recibimiento. Sin embargo, solo estuvo en el equipo por dos temporadas y las lesiones no le permitieron brillar. Jugó 43 partidos, marcó 20 goles y realizó 3 asistencias. En agosto de 2021 el presidente del club anunció que no podían seguir manteniendo el salario del colombiano, por lo que se dio su salida del club.

En septiembre se confirmó su fichaje con Rayo Vallecano, equipo que le dio la oportunidad de volver a España, país en el que se consagró como uno de los mejores jugadores del planeta. En el club de Vallecas ha disputado, hasta el momento, 46 partidos y ha marcado ocho goles, seis de ellos en la primera temporada.