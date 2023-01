Periodista denunció en vivo que fue víctima de violencia intrafamiliar: “Estoy viva de milagro”

Periodista Ana María Vélez denuncia casos de feminicidio. Twitter @Anitavelez9

Durante el programa La otra cara de la moneda de Cablenoticias, la periodista Ana María Vélez, luego de narrar detalles del crimen de la DJ Valentina Trespalacios, contó la historia personal de maltrato que vivió con su expareja, y cómo su vida estuvo en riesgo en ese momento.

Cuando la presentadora mencionó que la mayoría de las mujeres han tenido que vivir algún episodio de violencia, con la voz entrecortada, decidió compartir en público la difícil situación que pasó con ese hombre. “En el año 2014 mi vida estuvo en riesgo también por parte de quien era mi pareja sentimental, hoy puedo decir que estoy viva gracias a Dios”, inició su relato Ana María en el medio mencionado.

La periodista como víctima de maltrato agregó su historia contando que: “El sistema judicial a mí como Ana María Vélez también me falló en aquel momento, las recomendaciones que me entregó aquel fiscal fueron realmente difíciles para mí y adicionalmente de la sicóloga que me atendió también me falló haciéndome sentir culpable de lo que pasó”.

“Estoy viva de milagro y hoy también quiero dar mi testimonio. Como mujer, periodista y quizás hoy en día se me aguan los ojos con esta situación porque a mi también me tocó vivirla, por eso me uno al llamado nacional, al Gobierno, pues es hora de declarar emergencia por violencia basada en género”, aseguró la comunicadora social en el programa La otra cara de la moneda.

Ana María Vélez contó la difícil situación que pasó con su expareja en 2014. Cable Noticias

Luego de exponer su pasada situación, Vélez hizo un llamado al Gobierno nacional para que la violencia basada en género no quede en la impunidad. “Muchas mujeres estamos vivas de milagro, pero muchas otras están muriendo en este momento, durante la grabación de este programa o recibieron algún golpe por parte de su pareja o fueron acosadas en el TransMilenio o fueron acosadas en su trabajo o abusadas sexualmente”, señaló.

Finalmente, la periodista de Cablenoticias concluyó que las mujeres no están más dispuestas a guardar silencio frente a este tipo de casos, y que a través del programa elevó la voz en nombre de muchas de ellas.

El caso que conmocionó al país, el feminicidio de la DJ<b> Valentina Trespalacios</b>

Vale recordar el atroz hecho de la DJ Valentina Trespalacios, quien fue encontrada en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón. Según el informe de Medicina Legal, la joven, de 23 años, probablemente falleció por asfixia mecánica debido a las marcas en su cuerpo. De igual manera, las autoridades afirmaron que también recibió golpes en la cara que le dejaron varios moretones en los labios, así como registraron golpes en la cabeza y en la base del cuello.

John Poulos, hombre de 33 años, proveniente de Texas, fue señalado por cargos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. El estadounidense, quien sostenía una relación sentimental con la víctima, tiene en contra una gran cantidad de material probatorio que lo incrimina, como por ejemplo los vídeos de las cámaras de seguridad del edificio en el que rentó un apartamento para pasar allí el fin de semana y que se convertiría en el lugar del crimen.

El contenido del material, en especial del vídeo que lo incrimina directamente, revela el ingreso de John Poulos al edificio el jueves 19 de enero de 2023 y su salida 4 días después en un carro en el que llevaba una maleta, allí se supone que habría ocultado el cuerpo de la joven.

Frente al caso, Poulos dio una versión extraoficial en la que afirmó que a Valentina la asesinó el cartel de Medellín y que, debido a amenazas, huyó del país. Sin embargo, hasta el momento los indicios que tienen las autoridades señalan al hombre como el responsable.