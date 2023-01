Nairo Quintana confirmó, el campeón del Giro y la Vuelta estará en los Nacionales de Ruta 2023

El ciclista colombiano estará presente en los Campeonatos Nacionales de Ruta en Bucaramanga REUTERS/Gonzalo Fuentes

Nairo Quintana competirá en los Nacionales de Ruta 2023. El mismo corredor colombiano fue el encargado de dar a conocer la noticia y ahora se sumará a la lista de corredores experimentados que estarán presente en la competencia como es el caso del campeón del Giro de Italia y la Vuelta a España, Egan Bernal. El pedalista de Cómbita, Boyacá, no compite oficialmente desde julio de 2022 cuando disputó el Tour de Francia.

De una manera sorpresiva fue recibida la noticia que de que el experimentado Nairo Quintana estará en las pruebas que en esta ocasión se llevarán a cabo en Bucaramanga, Santander. En la rueda de prensa donde reveló que no se pensaba retirar del ciclismo colombiano, el excorredor de Movistar Team y Arkéa-Samsic señaló que no tenía en mente correr en los Nacionales de este año; sin embargo, en cuestión de horas el Escarabajo cambió de opinión y ratificó su presencia en la carrera.

“Muy buenos días para todos amigos, quiero comentarles que voy a correr los Nacionales. Nos vemos en Bucaramanga el próximo fin de semana”, afirmó Nairo Quintana. Unas horas antes la Federación Colombiana de Ciclismo publicó en sus redes sociales la visita del pedalista de Cómbita y señaló: “Hoy recibimos con gran alegría y optimismo la visita de Nairo Quintana, a quien esperamos ver pronto de regreso a los grandes escenarios del ciclismo mundial”.

Posteriormente en una publicación en su página oficial, la Federación Colombiana de Ciclismo reveló la lista de corredores que estarán en competencia en la categoría élite y allí ratificaron la presencia de varios corredores de clase mundial, incluido el campeón del Giro y la Vuelta a España. “Sin duda alguna, se destaca la confirmación de Nairo Quintana quien hará parte del grupo de 134 ciclistas élite que competirán en Bucaramanga, luego de realizar su inscripción para el evento ante la Federación Colombiana de Ciclismo, en la tarde de este jueves (26 de enero).

El corredor boyacense desmintió los rumores de un supuesto retiro de su carrera deportiva. Colprensa

La situación de Nairo Quintana

Cuando muchos especularon sobre un retiro del ciclismo, fue el mismo pedalista colombiano quien salió a desmentir los rumores y en una rueda de prensa en la capital colombiana confirmó que seguiría compitiendo de manera oficial. Afirmó que pese a que no tiene equipos está evaluando las posibilidades y podría llegar a concretar algo en los próximos días cuando viaje a Europa, además reveló que recibió varias invitaciones por parte de algunos equipos colombianos.

La última escuadra con la que compitió de manera oficial fue el Arkéa-Samsic, con el que compitió desde 2020 hasta septiembre de 2022, cuando se confirmó su desvinculación contractual con el equipo francés luego de su descalificación en el Tour de Francia tras comprobarse en dos pruebas que le realizaron el uso de Tramadol. Desde aquel momento no ha vuelto a estar presente en alguna carrera.

“Hoy quiero decirles que estoy en buena forma para seguir, que, debido a los acontecimientos de los últimos meses, en los que es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante”, aseguró Quintana en la carta que leyó ante los medios de comunicación.

Por último, se refirió a su situación en la que aún no ha encontrado equipos y envió un mensaje a los posibles interesados en contar con él para el futuro, destacó que es, “un ciclista que sigue disponible para vestir un jersey y dar lo mejor en la carretera. Sin duda mi palmarés me avala. Pedaleando le recordé a los colombianos que sí se puede ganar ante los mejores, que podemos subirnos a lo más alto del podio. Ustedes son testigos del crecimiento de los equipos donde he estado, de mi fortaleza y desempeño en los últimos años, lo cual me ha permitido estar adelante con los mejores y seguir ganando en diferentes carreras”.