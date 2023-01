Yina Calderón estaría arrepentida de haber votado por Gustavo Petro

Yina Calderón se habría arrepentido de apoyar a Gustavo Petro en las urnas, según lo confirmó en un programa radial. Original Infobae

Yina Calderón se ha caracterizado por expresar su opinión, sin pelos en la lengua, a través de sus redes sociales y en esta oportunidad, aprovechó los micrófonos de una reconocida emisora en la que estuvo como invitada para expresar su inconformismo con el tema de la inseguridad en Bogotá, así como en el resto del país, cómo se siente actualmente y cómo ve el futuro de sus negocios.

Por esta razón, no dudó en aseverar en Tropicana que siempre estaba acompañada por su escolta, luego del incidente que sufrió en Medellín en el que le robaron varias de sus pertenencias de la camioneta en la que se movilizaba, haciendo que se sienta insegura. Al respecto, los panelistas que participan en la emisora antes mencionada le preguntaron acerca de su posición política en estos momentos.

“La inseguridad está terrible”, fue el primer argumento que entregó la empresaria cuando habló para los micrófonos de la emisora, con lo que afirmó que no entiende qué ocurrió este año. Fue allí, cuando se refirió al presidente Gustavo Petro, cuando afirmó que no sabía si había hecho bien o mar en apoyarlo en las urnas.

“Te lo juro que no sé, todavía no puedo contestar porque está empezando el año, pero la inseguridad, la economía, como ahorita vas a una tienda y no te alcanza para nada, las ventas, todo está difícil, por eso tengo escolta”, agregó Yina Calderón.

Vale mencionar que, en lo corrido de 2022 varias celebridades colombianas denunciaron haber sido víctimas de los delincuentes: a algunos de ellos fueron Dani Duke (creadora de contenido) y Milena López (presentadora y empresaria) los dueños de lo ajeno irrumpieron en sus casas y se llevaron algunas de sus pertenencias. A otros como Manuela Gómez (empresaria) le rompieron los vidrios de su carro para robar los artículos que estaban en el interior y no faltó el famoso al que le robaron el celular, como fue el caso de Daniel Arenas (actor).

La DJ señaló que el tema de la inseguridad en el país y por eso envió un mensaje al presidente

Otro tema en el que ahondó la DJ en la emisora, fue sobre su relación con los diferentes influenciadores como ocurrió con Andrea Valdiri, cuando a través de sus InstaStories realizó una dinámica con sus fanáticos y afirmó que la intervención estética que le habían realizado a la barranquillera se había perdido el dinero, ya que se veía con sobrepeso.

Con respecto a La Liendra, su discordia se remonta al momento en que un niño le tomó una foto a escondidas y el cafetero se paró de la mesa, arrebató el celular al menor y borró la instantánea.

Pero, cuando le preguntaron por su relación con Epa Colombia, la huilense aseguró que le prometió a su familia no se metería más en problemas y que no solamente era con la empresaria de keratinas. Con Barrera Rojas el inconveniente surgió desde que su hermana decidió también incursionar en el mismo negocio.

“De todos, la que menos mal que cae es Epa, porque yo siento que ella tiene cosas parecidas a mí, por ejemplo, de dónde venimos, cómo nos ha tocado lucharla, siento que a ella lo que le ha pasado es que a veces uno se vuelve muy confiado en este medio y aquí uno no tiene amigos, todos son hipócritas”, puntualizó la empresaria de fajas.

Para finalizar, señaló que Daneidy Barrera Rojas ha sido muy despistada porque siempre pensó que el negocio de keratinas de la hermana de Calderón era propiedad de la DJ y señaló que “yo nunca le hice promoción a la empresa de mi hermana, porque siempre pensé que ella debía crecer sola… Entonces antes ella (Epa Colombia) y yo éramos amigas, un día me sonreía y al otro hablaba mal de mí”.