El fútbol femenino está inconforme por tener una liga de cuatro meses y no de un año

Ramon Jesurun prometió una liga más extensa para 2023 en el marco de la Copa América. Sin embargo, la Dimayor determinó que se mantendría de cuatro meses, generando la indignación entre jugadoras y líderes de opinión dedicadas a apoyar al fútbol femenino. Daniela Álvarez, defensa de la Selección Colombia en esa Copa América fue una de las más vehementes (REUTERS/Mariana Greif)

En julio de 2022 se generó una fuerte expectativa entre las futbolistas colombianas que en ese momento participaban en la Copa América femenina celebrada en nuestro país. El motivo es que, gracias a su notable actuación donde terminaron subcampeonas por detrás de Brasil y clasificadas a la Copa del Mundo femenina que tendrá lugar en Australia y Nueva Zelanda en 2023, el máximo dirigente del fútbol colombiano, Ramón Jesurún prometió que la liga femenina del año siguiente sería más larga, pasando de cuatro a nueve meses.

La promesa incumplida de Ramón Jesurún a las jugadoras de la Liga Femenina en 2023 El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol en el marco de la Copa América Femenina jugada en 2022 aseguró que para este año habría una liga de un año VER NOTA

Dicha promesa fue ratificada por la entrante ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, quien se planteó la creación de esta liga femenina como una prioridad. “En 2023 habrá liga profesional de fútbol femenino de 11 meses con salarios dignos... Conseguimos que los patrocinadores les paguen entre 400 y 500 dólares mensuales a las jugadoras”, señaló la campeona olímpica de Sydney 2000.

Por eso el anuncio de la Dimayor el martes 24 de enero de que el calendario para el próximo torneo sería nuevamente de cuatro meses generó reacciones muy airadas entre las representantes del fútbol femenino en Colombia. A través de sus redes sociales, varias jugadoras que han formado parte del proceso de la Selección Colombia o que han disputado la liga local y representado al país en la Copa Libertadores femenina expresaron su descontento con esta decisión.

Barristas colombianos denuncian incumplimientos del Gobierno de Gustavo Petro en proyectos de convivencia Los grupos que apoyan a los clubes de futbol en el estadio denunciaron irregularidades en la contratación para implementar el sistema de validación y acceso a los estadios VER NOTA

Isabella Echeverri, jugadora de las Rayadas de Monterrey en la Liga MX, expresó su decepción ante la decisión tomada desde la Dimayor en su cuenta de Twitter:

“El fútbol Colombiano está lleno de promesas vacías, tanto en la liga como en la selección. Nos prometen cambios que nunca llegan. Siguen sin valorar el valor de la mujer en el fútbol. Se pusieron propuestas sobre la mesa de un valor tremendo para todos, y ni así. Me duele el corazón”

En declaraciones recogidas por As Colombia, Daniela Arias, jugadora del América de Cali dio a conocer a profundidad su postura frente a la liga de cuatro meses, recalcando los merecimientos del fútbol femenino por tener una liga más prolongada, especialmente en el último semestre. Además, recalcó que no vale la pena tener 17 equipos obligados a competir en un torneo donde no demuestran tener la voluntad de participar:

“El 2022 fue un año duro para la Selección Colombia, el fútbol femenino, si es de merecimientos, merecemos muchos más. Falta organización, planificación. Vuelvo a Colombia y tenía la ilusión de que fuera una liga más larga, no de cuatro meses. No hay que obligar a los equipos a participar, no 17 equipos obligados y que paren la liga a mitad de año”

Arias también recalcó la necesidad de tener una liga más prolongada de cara a que la preparación de la Selección sea la mejor de cara al Mundial femenino:

“Para tener ritmo de competencia hay que jugar, el profe Abadía necesita ver a sus jugadoras. Se nos da todo para llegar con ritmo al Mundial, sí, porque es a mitad de año. Siento que es de planificación, obviamente no estamos contentas con la noticia”

Una de las reacciones más fuertes fue la de Nicole Regnier, ex-jugadora y actualmente comentarista deportiva en ESPN que no se guardó nada en su cuenta de Twitter:

“Parece un chiste de nunca acabar!!! Hasta cuando el fútbol femenino tiene que seguir aguantando una liga de 4 meses y medio????!!!!!! Las palabras quedan siempre en el aire… las futbolistas merecen que LES CUMPLAN LO QUE LES PROMETEN!!”

Por último, Linda Caicedo se refirió al tema de forma más diplomática durante la rueda de prensa concedida el miercoles 25 de enero en el marco del microciclo que adelanta actualmente la Selección femenina en Bogotá:

“Siento que con el tiempo iremos creciendo en cada competencia y de lo que queramos hacer, pero esto es lo que hay y mis compañeras y yo estamos preparadas para disputar la Liga con mucha humildad y alegría”

Frente a las causas de que finalmente se optara por mantener la liga femenina de una duración de cuatro meses, El Colombiano consultó al respecto con el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, quien señaló que entre el calendario del masculino y las dificultades de los propios clubes para sostener ese esfuerzo más allá de los cuatro meses obligaron a tomar esta decisión, a pesar de lo ya prometido:

“El calendario internacional no nos ayuda, porque tenemos Mundial de fútbol femenino de julio a agosto, además somos anfitriones en octubre de la Copa Libertadores. Hay que tener en cuenta también que son 17 clubes que hacen un esfuerzo inmenso desde lo económico, 8 de los cuales están obligados a jugar este certamen para cumplir con las obligaciones de la Conmebol. Entonces, no es fácil tener un contrato a 11 o 12 meses cuando todavía no es autosostenible el fútbol femenino, sabemos que no es lo ideal, queríamos realizarla hasta septiembre pero por el tema económico no se pudo”.