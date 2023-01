Inicia el juicio contra el cantante Freddy Burbano por accidente de tránsito que le costó la vida a una mujer

De acuerdo con lo que revelaron testigos, a pesar de que no quedó evidencia del estado de alicoramiento de Burbano, sí se sentía un olor en él que hacía entender que había conducido luego de consumir licor

Por el homicidio de una joven de 21 años identificada como Karen Molina, ya empezó el juicio en contra del cantante de música popular Freddy Burbano. El músico, este miércoles 18 de enero, se enfrenta a la justicia colombiana luego de verse involucrado en un accidente de tránsito, ocurrido en julio del 2022, en el que la mujer perdió la vida. Los hechos tuvieron lugar en el barrio Pensilvania, localidad de Puente Aranda, en Bogotá.

A Burbano se le acusa de tener presunta responsabilidad en el delito de homicidio con dolo eventual. El hombre se transportaba en el carro que chocó al taxi en el que iba Karen Molina. Inmediatamente después del choque, el artista fue detenido y llevado a la URI de Puente Aranda, en donde se legalizó su captura, se adelantó su imputación y se hizo una solicitud de medida de aseguramiento en su contra.

Es de recordar que fue dejado en libertad luego de que una jueza asegurara que no existían las condiciones suficientes para imponerle una ‘medida de aseguramiento privativa de la libertad en casa por cárcel’. Esto, sin embargo, no lo apartó del caso.

La Fiscalía General de la Nación acusó de manera formal al cantante esta semana y pidió 37 años de cárcel para él. La pena mínima sería de 17 años. Lo que argumenta la investigación en contra del músico es que el carro particular que terminó chocando al de transporte público iba violando los límites de velocidad que permite la vía en la que ocurrió el siniestro.

En su momento se supo que Burbano, supuestamente, para el momento del accidente, se encontraba bajo los efectos de sustancias alcohólicas y que, a la hora de ser interceptado por las autoridades, según dicen testigos, trató de evitar su responsabilidad al hacer un ‘cambiazo’, es decir, quiso hacer creer que quien iba manejando era otra de las personas que iba en el carro.

La defensa del cantante negó que esto fuera cierto y acusaron al taxista de tener la culpa. El conductor del transporte público, argumentó el abogado, Miguel Morales, se había pasado un semáforo en rojo.

Burbano, comenta el expediente, se negó a ser sometido a la respectiva prueba de alcoholemia. “Aquí tengo que contestarle a la defensa cuando dice que ni siquiera hay una prueba de alcoholemia. Claro, no la puede haber porque el señor no la permitió, tanto que el fiscal tuvo que acudir a solicitar la autorización para buscar la historia clínica y que se permitiera tomar una prueba de sangre para realizar la prueba de alcoholemia”, expresó una juez durante la audiencia.

De acuerdo con lo que revelaron testigos, a pesar de que no quedó evidencia del estado de alicoramiento de Burbano, sí se sentía un olor en él que hacía entender que había conducido luego de consumir licor.

“La Fiscalía no acreditó que mi representado hubiese estado bajo la ingesta de bebidas alcohólicas y de eso no hay ni un solo elemento material probatorio que así lo acredite (...) Esta defensa no comparte el criterio en este caso de la Fiscalía de atribuir la modalidad de dolo eventual porque no hay los elementos suficientes probatorios y en las audiencias se argumentará la evidencia para descartar el delito imputado por la Fiscalía además de rechazar la solicitud de una medida de aseguramiento en contra de mi representado”, ha dicho el abogado.

Además de la muerte de Karen, el accidente dejó lesionado a José Velásquez, un joven de 21 años que se encontraba con la víctima. El taxista, por su parte, fue atendido por especialistas médicos luego de que presentara traumas en diferentes partes del cuerpo. El mismo Burbano fue diagnosticado con un trauma craneoencefálico leve.

