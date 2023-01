Pese a las promesas del Gobierno, ya se comienzan a dar el aumento de precios en algunos peajes del país

Peaje en una de las carreteras subieron u precios este 16 de enero: Colprensa-MinTransporte.

A finales del 2022, el Ministerio de Transporte señaló que para este 2023 el 80 % de los peajes no cambiarían sus tarifas. Incluso, este 15 de enero se dio a conocer el decreto por el que se haría efectivo esta orden, donde se mencionaba que lo que no subirán su valor son los que están a cargo del Instituto Nacional de Vías -INVIAS y de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, pero al parecer no fue firmado, razón por la que este 16 de enero ya se comenzó a ver el incremento de las tarifas.

“A partir de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta el 31 de diciembre de 2023, no se efectuará ningún tipo de incremento de tarifas de peajes a vehículos que transiten por el territorio nacional por las estaciones de peaje a cargo del Instituto Nacional de Vías -INVIAS y de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI”, dice uno de los apartes del documento que aún no se ha hecho efectivo.

Recordemos que el aumento de los precios de este impuesto está sujeto anualmente al Índice de Precios al Consumidor –IPC–, que al cierre del 2022 se calculó en 13,12 %, por lo que esa sería la referencia de tope de aumento en las tarifas que se cobran en las casetas de recaudo.

En este sentido, como se ha dado a conocer, este valor ya fue modificado en algunos peajes del país, cumpliendo con lo señalado en las concesiones, de acuerdo con la información de algunos medios nacionales hay algunos de esos cobros que superarían los 20.000 pesos.

Por ejemplo, como lo señaló la W Radio, en el caso de Coviandina que tiene la vía Bogotá–Villavicencio, anunció que a partir de este 16 de enero se incrementarán las tarifas de sus peajes equivalentes al IPC+3 %, es decir, en un 16,12 % para las Tarifas Plenas y para la Tarifa Especial Diferencial solo aplicará el IPC. Por lo que los valores quedaron así:

- Boquerón: $16.600

- Naranjal: $14.200

- Pipiral: $23.400

En el caso de la Ruta al Mar S.A.S., la cual tiene el proyecto APP Antioquía–Bolívar, las tarifas tendrán un aumento equivalente al IPC de 2022; y quedaron así:

- La Apartada: $15.800

- San Onofre: $15.800

- Los Manguitos: $15.800

- Mata de Caña: $15.500

- La Caimanera: $15.500

- Purgatorio: $15.800

- Los Cedros: $15.800

- San Carlos: $15.500

Por ahora no se ha pronunciado el Ministerio de Transporte ni el Ministerio de Hacienda, pero en el decreto que fue revelado se explicó, incluso, que si se crea algún inconveniente serán cubiertos con los recursos disponibles en la subcuenta del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales.

“Los recursos utilizados para la compensación de estas obligaciones contingentes serán devueltos de manera prioritaria al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales con los recursos obtenidos de la aplicación de la Contribución Nacional de Valorización-CNV de los que trata el Decreto 1255 de 2022, entendiendo esta transferencia como un uso autorizado de la mencionada contribución. Lo dispuesto en el presente decreto en relación con las obligaciones contingentes se someterá a lo dispuesto en la Ley 448 de 1998 y sus decretos reglamentarios”, se desprende en el borrador.

