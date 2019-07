Jeffrey Lichtman, abogado de "El Chapo", descalificó el juicio: "Fue un espectáculo"

El exjefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, tuvo derecho a hablar antes de conocer el fallo judicial momento que aprovecho para decir: "Aquí no se hizo justicia. EEUU no es mejor que otros países corruptos a los que este país no respeta"