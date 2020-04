Si bien aún el costo por extraer hidrógeno es elevado, su viabilidad sigue siendo una alternativa por demás interesante a la movilidad eléctrica con batería: los tiempos de reabastecimiento del hidrógeno son similares a los de los combustibles tradicionales (tres o cuatro minutos), su autonomía no se ve tan afectada con el clima adverso y no requieren de la instalación de un punto de carga en las viviendas. “En nuestra opinión, el hidrógeno como portador de energía debe producirse primero en cantidades suficientes a un precio competitivo utilizando electricidad verde. Entonces, el hidrógeno se utilizará principalmente en aplicaciones que no pueden ser directamente electrificadas, como el transporte pesado de larga distancia”, agrega Fröhlich.