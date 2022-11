🚨 The ticketing for the #Paris2024 Olympic Games opens soon! Want to attend the world’s biggest sporting event? Register for the draw, starting December 1st. Sign ups open for 2 months! #RoadToParis2024 https://t.co/NJs1IHXiDP pic.twitter.com/QEsaQ1BQq8

Ticket sales for Paris 2024 begin: there will be 10 million available

From December 1 to January 31, registration is open for a raffle and those selected will be able to put together their Make Your Games package to combine up to three sports. Then, there will be a second process for selling individual tickets.

Comienza la venta de entradas para París 2024: habrá 10 millones a disposición

Del 1 de diciembre al 31 de enero se abre la inscripción para un sorteo y los seleccionados podrán armar su paquete Make Your Games para combinar hasta tres deportes. Luego, habrá un segundo proceso para la venta de tickets individuales.

Caster Semenya: Un caso que debería ampliar el debate

La limitación competitiva impuesta a la sudafricana, es solo una discutible cuestión de igualdad deportiva?

Caster Semenya: A case that should broaden the debate

Is the competitive restriction imposed on the South African only a debatable question of sporting equality?

A new window in the Olympic building

The first edition of the Central American and Caribbean Sea and Beach Games was held in the Colombian city of Santa Marta during the last week with the presence of five Olympic sports and tickets to the Santiago 2023 Pan American Games.