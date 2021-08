U.S. Sweeps Olympic golf gold medals as Nelly Korda claims victory

Korda holds off surging opponents to win women’s individual stroke play tournament by one shot as storms subside.

El bronce argentino en voleibol, entre la emoción, el mandato histórico y el reclamo: “Había piedras gigantes en el camino, y las superamos”

El bronce que Argentina ganó por 3-2 sobre Brasil esconde historia de padres e hijos marcados por la pasión por el deporte, pero también una realidad complicada en el voleibol local.

“¡Somos cuatro Ferrari!” La intimidad del cuarteto italiano que sorprendió al mundo con el oro olímpico en los 4x100 metros

La pregunta de qué país sucedería a Jamaica, en el caso de que la patria de Usain Bolt no dominara el atletismo de Tokio 2020, ya tiene respuesta: Italia. Around the Rings habló con los cuatro protagonistas del oro en los 4x100

Hula’s Talks: USOPC CEO Sarah Hirshland says Team USA “accomplished what we came here to accomplish”

Hirshland adds “we’ve had a lot of conversations over the last few days” in Tokyo concerning a possible Salt Lake City Winter Olympics bid.

Sergey Bubka still striving for greater heights at Tokyo 2020 Games

The Olympic pole vault gold medalist and six-time world champion embraces the diverse challenges of his myriad roles and responsibilities at the Tokyo Olympic Games