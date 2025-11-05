Ale Capetillo recibió espectacular joya de parte de su esposo por su cumpleaños 26 a seis meses de casados

Alejandra Capetillo celebra su cumpleaños con un anillo de diseño exclusivo creado junto a su amiga joyera en Madrid (Fotos: @alecapetilloga, @ltorresbeauty, Instagram)

Ale Capetillo celebró su cumpleaños número veintiséis en Madrid con un regalo que combinó creatividad, complicidad y emoción: un anillo exclusivo diseñado por ella misma, que su esposo Nader Shoueiry le entregó de manera inesperada.

La influencer, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, compartió con sus seguidores la historia detrás de esta joya personalizada, que se ha convertido en símbolo de una etapa significativa en su vida.

El proceso de diseño del anillo comenzó meses antes, cuando una de las mejores amigas de Ale, quien se dedica al diseño de joyas, la visitó en la capital española.

Durante esa estancia, Ale expresó su deseo de celebrar su cumpleaños con una pieza de joyería original, concebida como un acto de amor propio. Ambas se dedicaron a imaginar y dibujar el diseño, buscando un equilibrio entre lo clásico y un toque distintivo.

Nader Shoueiry sorprende a Alejandra Capetillo al regalarle el anillo que ella misma diseñó para conmemorar su vigésimo sexto cumpleaños (Foto: @alecapetilloga, Instagram)

El resultado fue un anillo de diamantes con un brillante central en corte marquise y una canastilla decorada con pequeñas gemas. Para complementar la pieza principal, la diseñadora ideó una segunda joya con dos diamantes laterales que encajan perfectamente con el anillo.

Mientras Ale y su amiga trabajaban en el diseño, Nader Shoueiry, presente en las conversaciones, decidió sorprender a su esposa. Sin que ella lo supiera, se puso en contacto con la diseñadora y acordó ser él quien pagara por la joya.

La entrega del anillo fue una sorpresa organizada por Nader Shoueiry, quien utilizó a su perro Boby para presentar el regalo (IG)

La amiga de Ale se sumó a la sorpresa, haciéndole creer que el anillo no estaría listo para la fecha del cumpleaños, aunque en realidad la pieza ya se encontraba terminada y lista para ser entregada.

El momento de la entrega estuvo marcado por un detalle entrañable: Nader utilizó a Bobby, el perro de la pareja, para hacer llegar el regalo. Ató la caja del anillo al collar de la mascota, quien se acercó a Ale. Al ver la caja, la influencer intuyó que se trataba de una joya, pero no imaginó que sería el anillo que ella misma había diseñado.

El esposo de la modelo la sorprendió con el accesorio. Crédito: IG

Al abrirla, la sorpresa fue total. “Nader me dejó helada, no lo vi venir”, relató Ale en sus redes sociales. Aunque el diseño no era desconocido para ella, lo que realmente la sorprendió fue descubrir la inscripción ‘Forever’ en el interior del anillo y el hecho de que la joya se había transformado en un regalo de su esposo.

El anillo, más allá de su valor material, encierra un profundo significado emocional. Ale destacó que la pieza representa una nueva etapa en su vida y que la colaboración con su amiga diseñadora y la complicidad de Nader le otorgan un valor sentimental único. La inscripción interna y la forma en que se gestó el regalo refuerzan el carácter íntimo y personalizado de la joya.

Para Ale Capetillo, el verdadero propósito de este regalo reside en la historia que lo acompaña: una joya creada sin imaginar que se convertiría en un obsequio, entregada por su esposo y diseñada junto a una de sus mejores amigas, lo que la convierte en una pieza irrepetible y cargada de significado.