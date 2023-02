Gran Bretaña se está quedando sin ensalada

Vegetales en el Portobello Road Market de Londres (REUTERS/Henry Nicholls)

Algunas cadenas de supermercados británicas están racionando la lechuga. Pero eso es solo la punta del iceberg.

La escasez de ingredientes para ensaladas en el país, incluidos los tomates, se debe al mal clima en el sur de Europa y el norte de África que afecta las cosechas y al aumento de los precios de la energía que afecta a los agricultores en Gran Bretaña, dicen funcionarios del gobierno y de la industria. También ha suscitado un debate sobre la importancia del tomate en la cocina.

“¿Qué queremos? Vegetales!!!! ¿Cuándo lo queremos? AHORA!!!!” lee la portada del Daily Star de Gran Bretaña el jueves, junto con una foto de un hombre vestido con un disfraz de tomate, parado frente al Big Ben. El tabloide prometió 12 paquetes de semillas de vegetales para cada lector.

El periódico Metro, denunciando “la gran escasez de frutas y verduras”, informó la historia de una mujer que dijo que le impidieron comprar 100 pepinos en un supermercado Lidl, a pesar de decirle al personal que necesitaba hacer bebidas desintoxicantes para su negocio. “APROVECHE SU ENSALADA”, estaba pegado en la portada.

Los supermercados, incluidos Tesco y Morrisons, están limitando las ventas de productos como lechuga, pimientos, tomates y pepinos.

Algunos aprovecharon el momento para exhibir sus frutas y verduras de cosecha propia, o dirigieron a los clientes lejos de los gigantes de los supermercados hacia las tiendas agrícolas locales y los puestos del mercado (REUTERS/Peter Nicholls/File Photo)

Mientras los residentes británicos publicaban fotos de estantes vacíos en las redes sociales, los expatriados en la Unión Europea se burlaban de ellos con sus propias fotos de estantes llenos, como algunos llamaron a esto “Vegxit”, culpando a las interrupciones del suministro y la escasez de mano de obra debido al Brexit.

El ministro de Agricultura, Mark Spencer, dijo a los periodistas que la razón principal fue “las heladas en Marruecos y España en noviembre y diciembre que dañaron muchos de los cultivos de ensalada y brassica de los que tradicionalmente hemos dependido para las importaciones en esta época del año”.

“Eso ha creado una brecha en el mercado”, dijo en la conferencia de la Unión Nacional de Agricultores a principios de esta semana.

La presidenta del sindicato, Minette Batters, también culpó a la gran dependencia del país de las importaciones durante el invierno. Ella dijo que el aumento en los precios de la energía había empujado a los invernaderos del Reino Unido que cultivan productos para ensaladas durante el invierno a reducir sus operaciones.

Estos suministros están disminuyendo ya que Gran Bretaña enfrenta una inflación récord y una crisis del costo de vida que está aumentando los precios de los alimentos, mientras la guerra en Ucrania eleva los precios de la energía en toda Europa. La falta de lechuga sigue a una serie de escaseces en Gran Bretaña en los últimos dos años, desde combustible hasta cerveza, que se atribuyeron a la pandemia de coronavirus y al Brexit.

Si bien la gente expresó su alarma por el racionamiento de ensaladas, otros en las redes sociales no parecían tan preocupados. “Los muchachos robustos (como yo) no comen ensalada, así que esta escasez no tiene impacto en mi vida”, tuiteó una persona.

“Me he adelantado a la escasez nacional de alimentos al no comer ensalada desinteresadamente durante tres décadas. Estamos todos juntos en esto”, escribió otro.

Algunos aprovecharon el momento para exhibir sus frutas y verduras de cosecha propia, o dirigieron a los clientes lejos de los gigantes de los supermercados hacia las tiendas agrícolas locales y los puestos del mercado.

Ante el escrutinio de los legisladores el jueves, la ministra de Medio Ambiente y Alimentación del Reino Unido, Therese Coffey, reconoció la dependencia de las importaciones en invierno y el papel de los precios de la energía, al tiempo que culpó al clima inusual. “Aprecio que haya invernaderos industriales que podrían cultivar algunos de estos materiales... Continuaremos tratando de trabajar con la industria”, dijo.

“Espero que esto sea un problema temporal”, agregó Coffey.

El grupo comercial British Retail Consortium dijo que “las restricciones temporales, introducidas por algunos minoristas, ayudarán a garantizar que las existencias duren un poco más”, y se espera que la escasez dure algunas semanas. “¡Tenga la seguridad de que los minoristas están haciendo todo lo posible para resolverlo!” decía.

Esta no es la primera vez que el clima en España, un importante exportador de verduras en Europa durante el invierno, afecta a los minoristas de alimentos británicos: la nieve en las tierras de cultivo españolas golpeó los suministros de calabacín durante la “crisis del calabacín” de 2017.

La última vez que las verduras de hoja verde llegaron a los titulares fue en octubre, cuando la ex primera ministra Liz Truss fue eclipsada por una lechuga iceberg. Esa cabeza de lechuga, adornada con una peluca rubia, saltó a la fama después de que el Daily Star preguntara al público si podría sobrevivir más tiempo que Truss. Poco después se convirtió en la primera ministra con menos tiempo en el cargo del país.

