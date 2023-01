Marie Kondo ya no tiene su casa ordenada: “Me he dado por vencida”, dijo, y explicó por qué

Anima a todos a crear su propio ritmo, sus propias rutinas, en base a lo que les hace felices, y ofrece más de 125 serenos ejemplos fotográficos para inspirarse (Instagram @mariekondo)

En el frío de enero del hemisferio norte, a menudo examinamos cómo estamos viviendo. Y en este momento, muchos de nosotros estamos revisando los principios de limpieza de la reina del estilo de vida japonés, Marie Kondo.

Pero parece que Kondo, siempre organizada, está un poco agotada desde que dio a luz a su tercer hijo en 2021. Como la mayoría de nosotros, tiene problemas para mantenerse al día con todo. Sin embargo, no temas: ella todavía está provocando alegría. Es solo que, en estos días, eso no depende de tener una casa ordenada. Sus nuevos rituales se vuelven hacia adentro, hacia cosas más reflexivas que un cajón lleno de camisetas perfectamente dobladas o un gabinete de especias digno de Instagram.

En su último libro, “Marie Kondo’s Kurashi at Home: How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life” (Kurashi en casa de Marie Kondo: cómo organizar tu espacio y lograr tu vida ideal), Kondo amplía el concepto japonés de kurashi, o “forma de vida”. Ella elabora formas simples de traer calma y felicidad a las cosas cotidianas. Sí, eso puede significar limpiar tu bolso todas las noches, pero también puede significar tocar música clásica de piano durante el desayuno. O hacer la receta de tu madre para el estofado de alitas de pollo con vinagre negro. (La receta está incluida en el libro).

Al nacer su tercer hijo, en 2021, sus prioridades cambiaron

Este libro es un poco un control de la realidad. Kondo, de 38 años, se ha puesto al día con el resto de nosotros, tratando de acorralar las pilas de desperdicios en las mesas de nuestra cocina mientras estaba con el plomero y tratando de no quemar la cena. La mujer multitarea parece algo humillada por el crecimiento de su familia y el éxito de su negocio, tal vez al darse cuenta de que puede encontrar paz en un poco de matcha (té en polvo), incluso si lo bebe en su taza rota favorita en lugar de en una taza de porcelana.

“Ordenar significa lidiar con todas las ‘cosas’ de tu vida”, escribe Kondo en el libro. “Entonces, ¿qué es lo que realmente quieres poner en orden?” Kondo dice que su vida experimentó un gran cambio después de tener a su tercer hijo, y la limpieza externa ha pasado a un segundo plano en el negocio de la vida. “Mi casa está desordenada, pero la forma en que paso mi tiempo es la correcta para mí en este momento en esta etapa de mi vida”, dijo a través de un intérprete en un seminario web reciente para los medios y una ceremonia virtual del té.

Anima a todos a crear su propio ritmo, sus propias rutinas, en base a lo que les hace felices, y ofrece más de 125 serenos ejemplos fotográficos para inspirarse. Sin embargo, la mayoría no son de su propia casa. La tarea que da a los lectores es idear una rutina de alegría factible y mantenerla durante 10 días, luego ver si los cambios de hábitos diarios te hacen sentir mejor.

Kondo dice que se da cuenta de que, a medida que sus hijos crezcan, su forma de vida cambiará nuevamente. “Seguiré mirando hacia adentro para asegurarme de que estoy liderando a mi propio kurashi”, dice ella ( Instagram mariekondo)

Kondo dice que, para muchos, el espacio perfectamente organizado no es realista. “Hasta ahora, era una limpiadora profesional, así que hice todo lo posible para mantener mi casa ordenada en todo momento”, dijo en el evento. “Me he dado por vencida en eso en el buen sentido. Ahora me doy cuenta de que lo que es importante para mí es disfrutar pasar tiempo con mis hijos en casa”.

Aunque sus dos series de Netflix la mostraron ayudando a personas abrumadas por la emoción de sus cosas, Kondo ahora profundiza en un enfoque más agudo, ayudando a las personas a identificar pequeñas actividades para traer paz y alegría a un nivel más profundo.

Entre las alegrías personales de Kondo: comprar pijamas 100% de seda o algodón orgánico, porque le sientan bien y la ayudan a dormir; examinando su cajón de hojas de té y bebiendo té tres veces al día para traer una sensación de calma y abriendo el costurero de su infancia, que le trae cálidos recuerdos.

Anteriormente, la diva ordenada parecía ser un poco dura cuando se trataba de compartir detalles de sus pensamientos internos o cómo encuentra tiempo para relajarse. Pero ahora, Kondo escribe en su libro que, aunque ama su trabajo, “a veces empaco mi agenda con tanta fuerza que me siento agotada o abrumada por la ansiedad”. Como profesional de limpieza, dice, se presiona a sí misma para mantener su casa siempre en orden.

“Ordenar significa lidiar con todas las ‘cosas’ de tu vida”, escribe Kondo en el libro. “Entonces, ¿qué es lo que realmente quieres poner en orden?" (Captura pantalla YouTube)

Ella y su esposo, Takumi Kawahara, presidente de KonMari Media, la compañía que ella fundó, planifican cuidadosamente sus días para pasar tiempo con sus hijos mientras realizan otras tareas. Kawahara, por cierto, se acuesta a la misma hora que los niños y se levanta a las 4 de la mañana. Kondo pasa el día abriendo las ventanas para que entre el aire fresco de la mañana, encendiendo incienso y limpiando las suelas de sus zapatos. Y sí, agradece a sus zapatos por apoyarla cuando los limpia después de un día de servicio. La pareja tiene dos hijas, Satsuki y Miko, y un hijo, que nació en 2021.

Otra actividad que le genera alegría, dice, es el álbum de recortes. Ella llena su álbum de recortes con fotos que ha rasgado o recortado de libros o revistas. El álbum de recortes está organizado por colores. Cuando quiere relajarse, mira las páginas de artículos verdes. También hay una sección con pasteles y dulces. Kondo dice que, cuando una foto en particular ya no le causa alegría, la arranca. Ella sugiere crear su propio álbum de recortes y mirarlo antes de acostarse para relajarse.

Kondo dice que la gente le ha estado preguntando sobre su propio estilo de vida y sus rituales personales desde que publicó su libro “The Life-Changing Magic of Tidying Up” en los Estados Unidos en 2014. “Ordenar nuestras casas, ordenar nuestro entorno también es una forma de poner en orden nuestras mentes”, dice. Al organizar nuestros corazones y mentes, queda claro lo que realmente queremos, asegura, y agrega que estas son las cosas con las que está luchando en este momento.

La tarea que da a los lectores es idear una rutina de alegría factible y mantenerla durante 10 días, luego ver si los cambios de hábitos diarios te hacen sentir mejor

Kondo dice que se da cuenta de que, a medida que sus hijos crezcan, su forma de vida cambiará nuevamente. “Seguiré mirando hacia adentro para asegurarme de que estoy liderando a mi propio kurashi”, dice ella.

Buena suerte con eso, María.

*Jura Koncio, The Washington Post

Seguir leyendo