El régimen de Irán ayudará a Rusia a fabricar cientos de drones explosivos para su invasión a Ucrania

Vladimir Putin y Ebrahim Raisi (Archivo/Reuters)

WASHINGTON - Después de semanas de destruir ciudades ucranianas con drones de fabricación iraní, Moscú ha llegado a un acuerdo silencioso con Teherán para comenzar a fabricar cientos de aviones no tripulados con armas en suelo ruso, según los nuevos datos de inteligencia vista por Estados Unidos y otras agencias de seguridad occidentales.

Funcionarios rusos e iraníes ultimaron el acuerdo durante una reunión en Irán a principios de noviembre, y los dos países se están moviendo rápidamente para transferir los diseños y los componentes clave que podrían permitir que la producción comience dentro de unos meses, dijeron en entrevistas tres funcionarios familiarizados con el asunto.

El acuerdo, si se lleva a cabo en su totalidad, representaría una mayor profundización de una alianza ruso-iraní que ya ha proporcionado un apoyo crucial a la vacilante campaña militar de Moscú en Ucrania, dijeron los funcionarios. Al adquirir su propia línea de montaje, Rusia podría aumentar drásticamente su arsenal de sistemas de armas relativamente baratos pero altamente destructivos que, en las últimas semanas, han cambiado el carácter del conflicto ucraniano de nueve meses de duración.

Rusia ha desplegado más de 400 drones de ataque de fabricación iraní contra Ucrania desde agosto, según los servicios de inteligencia, y muchos de los aparatos se han utilizado en ataques contra objetivos de infraestructuras civiles, como centrales eléctricas. Tras verse obligado a abandonar el territorio ucraniano que sus fuerzas capturaron al principio de la guerra, Moscú ha pasado a una estrategia de implacables ataques aéreos contra las ciudades ucranianas, utilizando una combinación de misiles de crucero y aviones no tripulados autodetonantes cargados de explosivos para dejar sin electricidad y agua corriente a millones de personas

Para Moscú, el acuerdo podría cubrir una necesidad crítica de municiones guiadas de precisión, que escasean tras nueve meses de combates. El acuerdo también ofrece importantes beneficios económicos y políticos para Irán, según los funcionarios. Aunque Teherán ha tratado de presentarse como neutral en el conflicto de Ucrania, la aparición de aviones no tripulados de fabricación iraní sobre ciudades ucranianas ha desencadenado amenazas de nuevas sanciones económicas por parte de Europa. Los dirigentes iraníes pueden creer que pueden evitar las nuevas sanciones si los aviones no tripulados se ensamblan físicamente en Rusia, dijeron los funcionarios.

Los detalles del acuerdo entre Irán y Rusia se ultimaron en la reunión de principios de noviembre, en la que participó un equipo de negociadores rusos de la industria de la defensa que viajaron a Teherán para resolver la logística, según los funcionarios de seguridad de ambos países que siguieron los acontecimientos. Los funcionarios aceptaron discutir el asunto con la condición de que no se revelaran sus identidades y nacionalidades, citando la necesidad de proteger los esfuerzos de recopilación de inteligencia sensibles y en curso.

Otra delegación encabezada por el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev, viajó a Teherán el 9 de noviembre para discutir, entre otros temas, las sanciones económicas y otras “injerencias occidentales” en los asuntos de sus gobiernos, según los medios de comunicación estatales rusos e iraníes.

Uno de los funcionarios informados sobre el acuerdo secreto describió un esfuerzo agresivo por parte de ambos países para facilitar la producción de drones de diseño iraní dentro de Rusia.

“Se está procediendo rápidamente desde la toma de decisiones hasta la implementación”, dijo el funcionario. “Se está moviendo rápidamente y tiene mucho empuje”.

Varios países de la OTAN, incluido Estados Unidos, también han visto la información, pero los funcionarios del gobierno se negaron a discutir los detalles. La Casa Blanca se negó a comentar el informe específico de la colaboración entre Rusia e Irán.

Pero la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, dijo en una declaración a The Post: “Irán y Rusia pueden mentir al mundo, pero no pueden ocultar los hechos: Teherán está ayudando a matar a los civiles ucranianos mediante el suministro de armas y ayudando a Rusia en sus operaciones. Es otra señal de lo aislados que están tanto Irán como Rusia”.

Una parte de un vehículo aéreo no tripulado Shahed-136 de fabricación iraní que fue derribado cerca de la ciudad de Kupiansk, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Kharkiv, Ucrania, en esta imagen distribuida el 13 de septiembre de 2022 (REUTERS)

“Estados Unidos -con sus aliados y socios- está empleando todos los medios para desenmascarar, disuadir y hacer frente al suministro de estas municiones por parte de Irán y a su uso por parte de Rusia contra el pueblo ucraniano. Seguiremos proporcionando a Ucrania la asistencia de seguridad crítica que necesita para defenderse, incluidos los sistemas de defensa aérea”, añadió Watson.

Un portavoz de la embajada rusa en Washington remitió a los periodistas al Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, que no respondió a una petición de comentarios.

La misión de Irán ante la ONU en Nueva York, en respuesta a las preguntas sobre el supuesto acuerdo de intercambio de tecnología, se negó a abordar las acusaciones específicas. Pero un portavoz reconoció que Irán y Rusia han “mantenido una cooperación bilateral en materia de defensa, ciencia e investigación, que es anterior al inicio del conflicto ucraniano”.

Aunque Teherán ha declarado públicamente su neutralidad en el conflicto, Irán ha “priorizado el aumento de la cooperación en materia de defensa con otros países” en los dos años transcurridos desde la expiración de una resolución de la ONU que restringía la capacidad de Irán para vender armas, dijo Mahdi Nourian, ministro consejero de la misión.

“A raíz de las supuestas afirmaciones sobre el uso de aviones no tripulados iraníes en el conflicto de Ucrania, Irán ha solicitado una reunión conjunta de expertos con las autoridades ucranianas para estudiar dichas alegaciones”, dijo Nourian. “Hasta ahora se han dado pasos significativos en el diálogo de colaboración entre los expertos de defensa iraníes y ucranianos, y continuará para aclarar cualquier malentendido sobre este asunto”.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha criticado duramente la decisión de Irán de suministrar armas a Rusia y ha pedido nuevas sanciones contra la república islámica. “Su complicidad en el terror ruso debe ser castigada”, dijo en un discurso televisado el 6 de noviembre.

Tras negar previamente que haya suministrado aviones no tripulados o misiles a Rusia, un portavoz iraní reconoció a principios de este mes que Teherán había vendido algunos de sus aviones no tripulados a Moscú, pero lo hizo antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero. Esta afirmación ha quedado en entredicho tras los exámenes independientes de los drones derribados recuperados dentro de Ucrania. Algunos de los drones contenían piezas iraníes con una fecha de fabricación de febrero de 2022, lo que pone en duda que las aeronaves pudieran haber sido ensambladas, enviadas a Rusia y desplegadas antes del inicio de la guerra.

Irán tiene un largo historial de suministro de armas a grupos de milicianos pro-Teherán, y también de ayuda a aliados clave para iniciar la producción autóctona de misiles y aviones no tripulados de diseño iraní. Entre los beneficiarios anteriores se encuentran los gobiernos y las milicias chiítas de Líbano, Yemen y Siria, dijo Michael Knights, especialista en seguridad y asuntos militares de Oriente Medio del Instituto de Política de Oriente Próximo de Washington.

El portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana, Yuriy Ihnat, da un parte sobre el saldo de artefactos aéreos destruidos

“En este caso, Irán está actuando como una oficina de diseño para una gran potencia”, dijo Knights. “El diseño económico de Irán y su medio siglo de adquisición encubierta de tecnología occidental se está casando con la escala industrial de una gran potencia: Rusia. Eso tendrá beneficios tanto para Rusia como para Irán”.

Rusia ya posee una serie de vehículos aéreos no armados, o UAV, que se utilizan principalmente para la vigilancia y el avistamiento de artillería. Pero Moscú no ha invertido en grandes flotas de aviones no tripulados armados del tipo que las fuerzas estadounidenses han utilizado habitualmente en campañas militares en Afganistán y Oriente Medio. Después de gastar miles de sus misiles guiados de precisión en ataques contra Ucrania, Rusia ha recurrido cada vez más a su socio iraní para obtener drones de ataque que Knights describe como “la ola del futuro: baratos, rápidos y suficientemente buenos”

Las fábricas rusas realizaron anteriormente pequeñas alteraciones en algunos de los drones comprados a Irán, cambiando, por ejemplo, la nomenclatura y el esquema de colores para que se parecieran más a las municiones rusas. Pero hasta ahora no ha habido producción autóctona de vehículos aéreos no tripulados de diseño iraní en suelo ruso, según los funcionarios de seguridad informados sobre el nuevo acuerdo de intercambio de tecnología

Los funcionarios dijeron que no estaba claro qué tipo de ayuda busca Teherán de Moscú a cambio, más allá del dinero y de las ventajas que se derivan de una alianza reforzada con el poderoso vecino del norte de Irán. En el pasado, Rusia ha proporcionado a Irán un satélite de vigilancia que le permite espiar a sus vecinos, así como componentes clave para la central nuclear de Bushehr. Los medios de comunicación occidentales han informado de que Irán podría estar buscando ayuda nuclear adicional a cambio de su asistencia en la campaña militar de Rusia.

“¿Cuál es la “petición”? No estamos seguros”, dijo uno de los funcionarios. “Está claro que los rusos están ofreciendo ayuda diplomática y económica. También son conscientes de la presión internacional sobre Irán y quieren ayudar a mitigarla.”

Una cuestión clave, según los expertos en armamento, es si Rusia puede adquirir o fabricar los tipos de sistemas electrónicos y ópticos que permiten a los drones de Irán realizar con éxito ataques de precisión a larga distancia. Las sanciones económicas impuestas a Irán y Rusia han restringido gravemente la venta de tecnología sensible a ambos países, incluidos los sistemas de guiado electrónico.

El análisis independiente de los drones iraníes recuperados en el campo de batalla de Ucrania ha revelado el alcance de la continua dependencia de Irán de países extranjeros para obtener componentes clave. Un informe de octubre basado en el examen de tres tipos de aviones no tripulados construidos en Irán -el Mohajer-6, el Shahed-131 y el Shahed-136- identificó la existencia de piezas de motor y componentes electrónicos construidos por empresas estadounidenses, alemanas y chinas, según el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington que realizó el análisis.

Aunque no está claro cómo obtuvo Irán las piezas, Teherán tiene un largo historial de eludir las sanciones internacionales destinadas a interrumpir el trabajo en sistemas de armamento, así como sus instalaciones de energía nuclear, según el informe.

La expiración, el próximo año, de un embargo de la ONU sobre las ventas de misiles balísticos iraníes podría dar a Teherán un impulso adicional como comerciante de armas, lo que significa que “tendrá libertad para seguir vendiendo sus armas a Rusia y a otros”, según el informe.

- - -

(c) 2022, The Washington Post - Por Joby Warrick, Souad Mekhennet y Ellen Nakashima

