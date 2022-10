La invasión a Ucrania en un punto de inflexión con una rápida escalada del conflicto

Un miembro del servicio de rescate camina junto a tres cuerpos, cubiertos por mantas, tras un ataque ruso en Dnipro, Ucrania, el lunes 10 de octubre de 2022 (AP)

En poco más de un mes, la guerra en Ucrania ha pasado bruscamente de ser una agotadora batalla de artillería, en gran parte estática, que se esperaba que durara hasta el invierno, a un conflicto de rápida escalada y de múltiples niveles que ha desafiado las estrategias de Estados Unidos, Ucrania y Rusia.

El lanzamiento por parte de Rusia de ataques masivos contra infraestructuras civiles el lunes en casi una docena de ciudades ucranianas alejadas del frente provocó conmoción e indignación. Los ataques, que el Secretario de Estado Antony Blinken describió como “oleada tras oleada de misiles”, golpearon “patios de recreo de niños y parques públicos”, dejaron al menos 14 muertos y casi 100 heridos, y cortaron la electricidad y el agua en gran parte del país.

“Al lanzar ataques con misiles contra civiles que duermen en sus casas o que se abalanzan sobre los niños que van a las escuelas, Rusia ha demostrado una vez más que es un Estado terrorista que debe ser disuadido de la forma más enérgica posible”, dijo el embajador ucraniano ante las Naciones Unidas, Sergiy Kyslytsya, en la apertura de una sesión de la Asamblea General programada antes del asalto para promover la condena mundial de Moscú.

Los ataques fueron el último de los muchos acontecimientos que dan vueltas a la cabeza -desde las victorias ucranianas sobre el terreno hasta la amenaza del presidente ruso, Vladimir Putin, de utilizar armas nucleares- que han cambiado la naturaleza y el ritmo de la guerra en las últimas semanas, y han planteado cuestiones sobre si Estados Unidos y sus socios podrían tener que ir más allá del concepto de ayudar a Ucrania a defenderse y, en su lugar, facilitar con más fuerza una victoria ucraniana.

Hasta ahora, el esfuerzo de suministro de Estados Unidos ha sido deliberativo y orientado al proceso en cuanto a los tipos de armas que proporciona y la velocidad a la que lo hace, para no socavar su máxima prioridad de evitar un choque directo entre Rusia y Occidente. Es probable que esta estrategia forme parte del orden del día de la reunión de emergencia de los líderes del G7 del martes y de la reunión de los ministros de defensa de la OTAN que se celebrará más adelante.

Los funcionarios estadounidenses siguen expresando su cautela ante los movimientos precipitados. “Los puntos de inflexión en la guerra suelen ser puntos de peligro”, dijo un alto funcionario de la administración Biden, uno de los varios funcionarios estadounidenses y ucranianos que hablaron bajo condición de anonimato para discutir las deliberaciones políticas. “No se puede predecir lo que está a la vuelta de la esquina”.

Los líderes rusos han citado su propio punto de inflexión. Viktor Bondarev, jefe del comité de asuntos exteriores de la cámara alta del parlamento ruso, escribió en un post de Telegram el lunes que los ataques eran el comienzo de “una nueva fase” de lo que el Kremlin llama su “operación militar especial” en Ucrania, con más acciones “resueltas” por venir.

Putin, en un discurso pronunciado a primera hora del lunes ante su consejo de seguridad, dijo que los ataques eran una represalia por lo que denominó “terrorismo” ucraniano, incluida la voladura durante el fin de semana del estratégico puente de Crimea, que es una ruta logística crucial para las fuerzas de ocupación rusas en el sur de Ucrania.

La destrucción del puente, cuya responsabilidad sólo ha sido reivindicada indirectamente por Ucrania, se produjo después de una serie de avances ucranianos que animaron a Kiev y a sus partidarios occidentales. En una sorpresiva contraofensiva iniciada a principios de septiembre, las fuerzas ucranianas recuperaron más de 1.000 millas cuadradas de territorio ocupado por Rusia en el noreste, a lo que siguieron otros avances en el sur.

Las victorias ucranianas, junto con los persistentes informes sobre soldados rusos mal equipados y con poca moral que huyeron de la embestida, abandonando el equipo y dejando atrás a sus muertos, provocaron críticas públicas a la conducción de la guerra desde dentro de Rusia, incluso por parte de algunos altos asesores de Putin. A los pocos días, Putin había pedido la movilización militar de hasta 300.000 civiles para reforzar sus debilitadas fuerzas. La humillación se vio agravada por una implementación caótica y la huida de cientos de miles de hombres en edad militar a través de las fronteras vecinas.

Ucranianos se refugian dentro de una estación de metro durante un ataque de misiles rusos en Kiev, Ucrania, el 11 de octubre de 2022 (Reuters)

En lo que se interpretó ampliamente como una referencia a las armas nucleares, Putin amenazó con utilizar “todos los medios disponibles” para defender el territorio ocupado por Rusia, incluso mientras se movía para anexionar cuatro regiones ucranianas. “Quiero recordarles que nuestro país también dispone de varios medios de destrucción... y cuando la integridad territorial de nuestro país se vea amenazada, para proteger a Rusia y a nuestro pueblo, sin duda utilizaremos todos los medios a nuestro alcance”, dijo el 21 de septiembre. “Esto no es un bluff”.

La movilización y las amenazas nucleares, dijo el alto funcionario de la administración, eran “señales de dos cosas: Putin sabe lo mal que lo está haciendo. . . . Eso era un signo de interrogación antes”. “Dos, es definitivamente una señal de que está redoblando la apuesta. Que no estamos cerca del final, y no estamos cerca de las negociaciones. Esas realidades no reconfortan a nadie”, dijo el funcionario.

Rose Gottemoeller, ex alta funcionaria del Departamento de Estado para asuntos de control de armas y no proliferación, y ex vicesecretaria general de la OTAN, dijo: “El uso de armas nucleares es un callejón sin salida. Muestra el fracaso final de la política [de Putin] si de alguna manera se le arrincona”, dijo Gottemoeller. “Es el lanzamiento final de los dados”, pensando que “de alguna manera... todo el mundo entrará en pánico y todos sus partidarios obligarán a los ucranianos a demandar la paz...”. No veo que eso ocurra”.

“Creo que tenemos que tomarnos estas amenazas muy, muy en serio”, dijo.

Con los ataques del lunes dentro de Ucrania, Putin intentaba claramente recuperar la iniciativa, pero también reforzar la imagen de una estrategia y un liderazgo unificados. En sus declaraciones al Consejo de Seguridad, recogidas por los medios de comunicación rusos, dijo que el ataque con misiles había sido diseñado y recomendado por su “Ministerio de Defensa, de acuerdo con el plan del Estado Mayor ruso”. Hizo especial referencia al papel del ministro de Defensa, Sergei Shoigu, cuya ausencia de la opinión pública en los últimos días había llevado a especular con su despido.

Por su parte, Ucrania lleva mucho tiempo combinando su profusa gratitud por la ayuda armamentística occidental con la exigencia de una mayor entrega de suministros, y más sofisticados. La contraofensiva sobre el terreno trajo consigo peticiones de carros de combate para entrar en el territorio disputado, que Estados Unidos y sus aliados se han mostrado reacios a enviar. Esta semana, Kiev concedió una nueva urgencia a los sofisticados sistemas de defensa aérea.

Un funcionario ucraniano, refiriéndose a una lista proporcionada por el alto mando militar, dijo que los artículos prioritarios de Ucrania incluyen el sistema de misiles tierra-aire Patriot, los misiles MIM-23 Hawk, los drones de ataque y los NASAMS (National Advance Surface-to-Air Missile Systems), así como los sistemas de defensa aérea israelíes.

Las súplicas de Ucrania encontraron una nueva resonancia en algunos sectores de Washington tras los ataques del lunes, con altos cargos demócratas, en particular, exigiendo que el presidente Joe Biden se mueva más rápidamente para suministrar a Ucrania. “Estoy horrorizado por la depravada y desesperada escalada de Rusia contra la infraestructura civil en toda Ucrania, incluida Kiev”, dijo en un comunicado el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Robert Menéndez. “Me comprometo a utilizar todos los medios a mi disposición para acelerar el apoyo al pueblo de Ucrania y hacer que la maquinaria de guerra de Rusia se muera de hambre”.

La diputada Elissa Slotkin (demócrata de Michigan), ex funcionaria de alto rango en la CIA y el Pentágono, tuiteó que la necesidad de defensa aérea “es urgente dada la escala de estos ataques. Proporcionar estos sistemas es un paso defensivo -no de escalada-, y nuestros amigos europeos tienen que dar un paso adelante junto con nosotros para proporcionar a los ucranianos lo que necesitan.”

Sin embargo, en un primer momento hubo pocos indicios de que la administración tenga intención de cambiar el relativamente largo proceso de aprobación por el que se decide qué armas se envían a Ucrania, y cuándo. El proceso incluye un análisis de Estados Unidos, basado en sus propios informes sobre las condiciones en el campo de batalla, de lo que Ucrania necesita, dijo un alto funcionario de defensa de Estados Unidos, y “segundo, ¿tenemos ese material?”

“Tercero, ¿saben ya cómo utilizarlo? Si no es así, ¿cuál es nuestro plan para entrenarlos? En cuarto lugar, ¿cómo van a mantener el material? ¿Mantenerlo en el campo? ¿Mantenerlo? ¿Repararlo? ¿Repuestos? . . . Si nosotros no podemos hacer esas cosas, ¿quién de nuestros aliados y socios puede hacerlo?”, dijo el funcionario de defensa.

Una vez respondidas esas preguntas, la solicitud y la recomendación se examinan para conocer los comentarios y las preocupaciones de otros departamentos gubernamentales con intereses en la decisión antes de pasar a la Casa Blanca, donde Biden toma la decisión final.

Una vez tomada la decisión, la entrega puede realizarse en cuestión de días si se trata de equipos tomados de las existencias de defensa de Estados Unidos, de meses si se requiere una amplia formación para su uso y mantenimiento, o de años si hay que fabricar determinados artículos. Por ejemplo, Biden aprobó el envío del sistema de defensa aérea NASAMS a principios del verano, y los funcionarios de defensa han dicho que se enviarán dos este otoño, una vez que los sistemas estén listos y se haya completado el entrenamiento.

Otros seis NASAMS, anunciados por el Pentágono a finales de agosto, tardarán años en fabricarse. Los sistemas Patriot ya escasean en la OTAN y suelen viajar con sus propios equipos operativos estadounidenses o de la OTAN, un compromiso que Occidente probablemente no asumirá.

Israel, cuyo primer ministro condenó el lunes por primera vez a Rusia por los ataques con misiles, tiene sus propias relaciones complicadas con Moscú.

“Ciertamente entendemos que estamos en un punto de inflexión potencial aquí en la guerra, en muchos niveles”, dijo el alto funcionario de la administración Biden. “Ese pensamiento está incorporado en [nuestra] toma de decisiones. . . . Ucrania, sin duda, ha actuado mejor y ha sido más agresiva recientemente, y Putin está sintiendo el calor en el campo de batalla, en casa y en el extranjero. No hay duda de que se trata de un conjunto de condiciones diferentes”.

“Pero creemos que estos cambios en el campo de batalla y en Rusia no han hecho sino validar aún más nuestro proceso de toma de decisiones”, dijo el funcionario.

(C) The Washington Post.-

