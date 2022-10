Putin fue confrontado por un miembro de su círculo íntimo por cómo gestiona la invasión a Ucrania

Analistas de inteligencia señalan que Vladimir Putin está cada vez más aislado y que incluso miembros de su círculo interno se animan a confrontarlo (Reuters)

Un miembro del círculo íntimo de Vladimir Putin ha expresado su desacuerdo directamente con el presidente ruso en las últimas semanas sobre su gestión de la guerra en Ucrania, según información obtenida por la inteligencia estadounidense.

La crítica es el indicio más claro de la agitación en el seno de la dirección rusa sobre la gestión de una guerra que ha resultado desastrosa para Moscú, obligando a Putin a ordenar el mes pasado la movilización de cientos de miles de tropas en un intento desesperado por revertir las recientes pérdidas en el campo de batalla.

La información se consideró lo suficientemente importante como para que se incluyera en la sesión informativa diaria del presidente Biden y se compartiera con otros funcionarios estadounidenses, según personas familiarizadas con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato para hablar de inteligencia sensible.

El descontento expresado por el miembro del círculo íntimo de Putin se refería a lo que el funcionario consideraba una mala gestión del esfuerzo bélico y a los errores cometidos por los ejecutores de la campaña militar, según una de las personas.

La identidad del informante no pudo ser confirmada, aunque el nombre ha sido incluido en los informes de inteligencia de Estados Unidos.

El jefe de estado ruso Vladimir Putin con su cuestionado ministro de Defensa, Sergei Shoigu el 15 de agosto pasado (Reuters)

La nueva información, junto con los comentarios de los funcionarios rusos, subraya las divisiones dentro de la cúpula de Putin, donde los funcionarios se han resistido durante mucho tiempo a dar malas noticias a un líder ruso autocrático que se considera más aislado que en cualquier otro momento de sus 22 años de gobierno.

Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional declinó hacer comentarios sobre la información.

El número de personas que Putin cuenta como ayudantes y asesores cercanos o de confianza es reducido y se compone principalmente de colegas de sus días de servicio como oficial de la KBG y de aquellos que conoció cuando era diputado del alcalde de San Petersburgo en la década de 1990, tras el colapso de la Unión Soviética.

La movilización ha provocado malestar interno, ha hecho que cientos de miles de hombres rusos en edad de combatir huyan del país y se ha visto acosada por la incompetencia burocrática, ya que se ha llamado a filas a personas que se supone que están excluidas del servicio.

A medida que la guerra entra en su octavo mes, y la victoria rusa sigue siendo esquiva y poco definida, la lealtad incuestionable de la que ha gozado Putin puede estar decayendo, dijeron los funcionarios de inteligencia, pero advirtieron que no había indicios de que el líder ruso estuviera a punto de ser apartado.

“Desde el comienzo de la ocupación, hemos sido testigos de la creciente alarma de varios miembros del círculo íntimo de Putin”, dijo un funcionario de inteligencia occidental. “Nuestras evaluaciones sugieren que están particularmente ejercitados por las recientes pérdidas rusas, la dirección equivocada y las amplias deficiencias militares”.

Un segundo alto funcionario occidental dijo que las tensiones internas son “consistentes con la forma en que la campaña ha ido para los rusos, y la atmósfera en el Kremlin. Hay mucha gente que está convencida de que esto no va bien o no es el curso de acción correcto”.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reconoció que ha habido desacuerdos y debates entre los dirigentes rusos cuando Putin se ha enfrentado a decisiones cruciales como la movilización.

“Hay desacuerdos sobre esos momentos. Algunos piensan que deberíamos actuar de forma diferente”, dijo Peskov a The Washington Post. “Pero todo esto forma parte del proceso de trabajo habitual”.

Preguntado por los desacuerdos dentro del círculo íntimo de Putin, Peskov dijo: “Hay discusiones de trabajo: sobre la economía, sobre la conducción de la operación militar. Hay discusiones sobre el sistema educativo. Esto forma parte del proceso normal de trabajo, y no es señal de ninguna división”

Pero Peskov dijo que las informaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses sobre un individuo del círculo íntimo de Putin que desafía directamente al líder ruso eran “absolutamente falsas”.

Militares ucranianos cargan un tanque ruso destruido en un camión, mientras continúa el ataque de Rusia a Ucrania, en la ciudad de Izium (Reuters)

Las fuerzas ucranianas, dotadas de armamento estadounidense y europeo, han reconquistado miles de kilómetros cuadrados de territorio en las últimas semanas de un ejército ruso que se tambalea por la escasez de personal.

Las pérdidas han provocado que el Kremlin se apresure a organizar referendos y a anunciar la anexión formal de los territorios ocupados, ampliamente condenada como ilegal, al tiempo que ha comenzado a reclutar a cientos de miles de reservistas militares, a pesar del riesgo de oposición y protestas internas.

Putin también ha amenazado con tomar medidas extremas para proteger el territorio ruso, incluido el uso de armas nucleares, con la esperanza de que la amenaza haga que los partidarios de Ucrania se piensen dos veces hasta dónde debe permitirse el avance de Kiev.

La situación ha provocado críticas públicas al ministro de Defensa y a los principales generales de Putin, en una rara manifestación de descontento.

Ramzan Kadyrov, jefe de la República Rusa de Chechenia, que ha enviado milicias chechenas a luchar contra Ucrania, arremetió contra un general de alto rango en los últimos días y dijo que debería ser degradado a soldado raso. Tras estos comentarios, Kadyrov anunció que Putin había ascendido al checheno al rango de coronel general.

Yevgeniy Prigozhin, un viejo aliado de Putin cuyos mercenarios de Wagner también han estado luchando para Moscú en Ucrania, estuvo de acuerdo con Kadyrov, describiendo a los líderes militares rusos como “pedazos de basura” en una declaración.

Un funcionario instalado en Moscú en la ocupada Kherson describió una retirada en los últimos días de las fuerzas rusas al noreste de la ciudad como un “reagrupamiento” y afirmó que la región estaba “bloqueada”, pero también calificó a los principales líderes militares rusos de traidores e incompetentes.

“De hecho, muchos dicen que si fueran el ministro de Defensa, que llevó las cosas a este estado de cosas, se pegarían un tiro, si fueran verdaderos oficiales”, dijo el jueves Kirill Stremousov, subjefe de la administración de Jerson instalada en Rusia, en un vídeo en Telegram.

Los problemas de Putin en el campo de batalla se ven agravados por una movilización desordenada en casa.

“Me parece que su posición es frágil”, dijo un funcionario ruso sobre Putin en una entrevista el día en que se anunció la movilización.

“En todos estos meses hemos escuchado que medio mundo está de nuestro lado. Pero ni Modi ni Xi lo apoyan ahora”, dijo el funcionario ruso, refiriéndose al primer ministro indio, Narendra Modi, y al líder chino, Xi Jinping, a quienes se vio distanciarse del esfuerzo bélico de Putin durante una cumbre celebrada el mes pasado en Samarcanda (Uzbekistán).

En otra conversación esta semana, el funcionario dijo que no había oído hablar de ningún desafío directo a Putin desde dentro del círculo interno. Pero “hay protestas” por parte de los jefes de los comités parlamentarios sobre la forma en que el presidente y los militares están llevando a cabo la guerra - “sobre por qué el ejército no está siendo abastecido adecuadamente, sobre por qué la campaña no va como debería”, dijo el funcionario.

Altos funcionarios de seguridad en Europa dijeron que no tenían conocimiento de que alguien se hubiera atrevido a desafiar a Putin directamente sobre el curso de los acontecimientos en Ucrania y añadieron que no habían visto los informes de inteligencia de Estados Unidos sobre las críticas dirigidas a Putin.

Aun así, algunos de esos funcionarios dijeron que las grietas eran cada vez más evidentes en múltiples estratos del sistema ruso, citando brotes de críticas y señalamientos en el ejército ruso, los servicios de seguridad y los gobiernos regionales que ahora obligan a los hombres en edad militar a prestar servicio.

Un alto funcionario de seguridad europeo describió las crecientes “críticas a Putin, a sus espaldas”, incluso desde las filas del Kremlin. “Piensan que es testarudo”, dijo el funcionario, y “obsesionado con Ucrania”, una “obsesión que no necesariamente comparten”.

Un segundo funcionario de seguridad en Europa dijo: “Hay chivos expiatorios. Se señala con el dedo. Todo esto está ocurriendo”.

Dos ejecutivos de negocios rusos que mantienen contactos con funcionarios políticos se hicieron eco de esos sentimientos y dijeron que las próximas semanas podrían ser cruciales para determinar el futuro de Putin y las decisiones que tome sobre la guerra.

Si los militares rusos no frenan sus pérdidas, estallarán las luchas intestinas, dijo una de estas personas, miembro de la élite empresarial rusa. “Este es un punto de ruptura”.

Un militar ucraniano mira el cuerpo de un soldado ruso cerca de la ciudad de Izium, recientemente liberada por las Fuerzas Armadas de Ucrania (Reuters)

La movilización de fuerzas ha resultado ser ampliamente impopular en Rusia y puede ser una señal de que Putin se siente presionado a tomar medidas desesperadas.

Durante meses, Putin se había resistido a convocar fuerzas adicionales, incluso cuando las pérdidas en el campo de batalla sugerían que no había desplegado suficientes fuerzas al principio de la guerra. Ya en la primavera de este año, cuando el plan de Putin para una rápida invasión y ocupación de Ucrania se había desvanecido claramente, los analistas de inteligencia de Estados Unidos evaluaron que tendría que anunciar una amplia movilización -que ascendiera a cientos de miles de tropas adicionales- si esperaba lograr sus objetivos, lo que en ese momento Putin creía que todavía podía, según un alto funcionario estadounidense familiarizado con el asunto.

La decisión de Putin de convocar lo que, según los funcionarios rusos, serán 300.000 tropas adicionales se cuenta entre las medidas más desestabilizadoras y políticamente arriesgadas de su carrera y “puede conducir a la inestabilidad del régimen”, dijo un tercer funcionario europeo de seguridad.

Otros, sin embargo, dijeron que a pesar del éxodo masivo de hombres en edad militar de Rusia, Putin ha cruzado un umbral importante sin desencadenar ningún desafío interno significativo a su gobierno. Incluso los funcionarios regionales enfadados por la movilización están cumpliendo de forma abrumadora, suministrando decenas de miles de reclutas.

“Todo el mundo se empeña en buscar señales de que Rusia se pliega, y sí se ven tensiones internas”, dijo un alto funcionario báltico. “Pero Rusia está ahora en pie de guerra y sigue adelante. No hemos visto nada que sugiera lo contrario”.

(C) The Washington Post.-

