La movilización provoca una reacción en los rusos ante la crisis de la invasión de Ucrania

Rusia lanzó el domingo nuevos ataques contra Ucrania, utilizando misiles y drones kamikaze iraníes para atacar Odessa y la región de Zaporizhzhia, mientras los manifestantes se manifestaban en varias ciudades rusas contra el esfuerzo bélico y un nuevo reclutamiento masivo.

La iniciativa de Rusia de movilizar a 300.000 nuevos combatientes y de organizar “referendos” ilegales en cuatro regiones ocupadas de Ucrania supone una fuerte escalada del presidente Vladimir Putin, que intenta mantener la línea a pesar de los múltiples fracasos de su invasión en curso, incluida una importante retirada en la región de Kharkiv a principios de este mes.

Los esfuerzos, en medio de las advertencias de los funcionarios rusos de que Moscú podría utilizar armas nucleares para defender las regiones anexionadas ilegalmente, parecen diseñados para sacudir la determinación de Ucrania y para socavar el apoyo militar occidental a Kiev. Pero Ucrania y sus aliados insisten en que los movimientos son una prueba de que Rusia está entrando en pánico, y que puede ser vencida en el campo de batalla.

“Sabe que está perdiendo la guerra”, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre Putin durante una entrevista con el programa “Face the Nation” de la CBS el domingo. “Ha admitido que su ejército ya no es capaz de luchar con Ucrania. . . . No esperaban la resistencia que recibieron de nosotros”.

Dentro de Rusia, hubo señales de que el público estaba perdiendo la paciencia con la movilización y la guerra en Ucrania.

El domingo se produjeron altercados en Majachkalá, la capital de Daguestán, donde las mujeres que gritaban forcejearon con la policía y trataron de impedir que arrastraran a los manifestantes varones a los furgones policiales. Fue una rara señal de disidencia que subrayó los peligros de los disturbios regionales por la movilización.

A primera hora del domingo, en Daguestán, una empobrecida región del sur que ha soportado una parte desproporcionada de las bajas militares en Ucrania, los residentes furiosos bloquearon una carretera para protestar por la movilización de 110 hombres de la aldea de Endirey, entre los que se encontraban algunos que habían regresado recientemente de la guerra, informaron los medios locales independientes.

En el este de Siberia, mientras tanto, varios cientos de mujeres se manifestaron el domingo en la ciudad de Yakutsk, coreando “No a la guerra”, antes de que la policía disolviera la concentración y detuviera a las participantes, según medios de comunicación locales y grupos de activistas.

Y en Moscú, los manifestantes también salieron a la calle el domingo para protestar por los informes sobre el reclutamiento de algunas personas mayores, enfermas, discapacitadas o que no son aptas o están exentas del servicio militar.

La reacción puso de manifiesto la posibilidad de que la movilización militar de Putin desencadene la oposición del amplio sector de la población rusa que apoya pasivamente la guerra, aunque el Kremlin puede estar confiando en que la ira disminuya una vez que desaparezcan la conmoción y el miedo iniciales tras el anuncio.

El asesor de seguridad nacional Jake Sullivan dijo el domingo que las manifestaciones contra la movilización en Rusia eran totalmente predecibles y sugieren que las pérdidas de Putin en Ucrania lo han arrinconado.

“Él sabía que tan pronto como ordenara la movilización, habría cierta agitación en el país, y estamos viendo las imágenes y escenas de eso ahora mismo”, dijo Sullivan en el programa “Meet the Press” de la NBC. Añadió que los referendos en Ucrania son “una señal de que está luchando mucho en Ucrania”.

Pero, añadió Sullivan, “eso no significa que el peligro haya pasado. Es muy real y sigue con nosotros”.

Se espera que Putin se dirija a ambas cámaras del Parlamento el viernes, según informan los medios de comunicación estatales. Es probable que respalde la anexión de las regiones tras el esperado anuncio oficial de que las regiones han votado a favor de unirse a Rusia. Rusia tiene un largo historial de elecciones defectuosas y fraudulentas, pero el Kremlin no se conformará con nada que no sea un “sí” masivo, según los analistas.

Este fin de semana, soldados armados acompañaron a los funcionarios que iban casa por casa, observando a la gente que rellenaba las papeletas. Los referendos, que los funcionarios estadounidenses han calificado de “farsa”, no han cumplido ninguno de los criterios básicos de la votación democrática, y son ilegales según el derecho internacional.

Zelensky predijo el domingo que Putin utilizaría los cuestionables resultados como un pretexto para reunir a su población detrás de la invasión.

No está claro qué otras naciones reconocerán la apropiación de tierras por parte de Rusia. Incluso el estrecho aliado de Moscú, Serbia, rechazó el domingo los referendos. Su ministro de Asuntos Exteriores, Nikola Selakovic, dijo a los periodistas que violaban los principios de integridad territorial, soberanía e inviolabilidad de las fronteras, según la cadena de cable serbia Nova.rs y la agencia estatal rusa RIA Novosti.

Ucrania y sus aliados han insistido en que la anexión rusa no cambiará nada en el campo de batalla. Subrayan que siguen comprometidos a ayudar a Ucrania a recuperar el territorio tomado por las fuerzas rusas, a pesar de que Putin amenazó la semana pasada con “utilizar todos los medios disponibles” para defender el territorio que reclama como ruso, incluidas las armas nucleares.

Sullivan dijo el domingo en la NBC que “habrá consecuencias catastróficas para Rusia” si Putin utiliza armas nucleares, y que “Estados Unidos responderá con decisión”. No quiso especificar públicamente cuáles serían esas consecuencias, pero señaló que los funcionarios estadounidenses han sido más explícitos en las advertencias privadas a sus homólogos rusos.

Mientras tanto, Rusia atacó nuevos objetivos en Ucrania este fin de semana, disparando misiles en Zaporizhzhia y atacando un edificio administrativo en Odessa con drones de fabricación iraní. Las autoridades ucranianas afirmaron que no hubo heridos en los ataques de Odessa, pero las imágenes de vídeo de una gran explosión en el centro de la ciudad subrayaron el potencial de estas armas para causar destrucción y terror en zonas civiles.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó de ataques contra al menos 35 asentamientos en el este y el sur del país durante el fin de semana, que causaron al menos tres muertos y 19 heridos. Según los medios de comunicación estatales rusos, un ataque ucraniano contra un hotel en Kherson mató a un ex legislador ucraniano pro-Kremlin, Oleksiy Zhuravko.

Los combatientes ucranianos están intentando recuperar Kherson mediante una contraofensiva, como hicieron con los territorios de la región de Kharkiv a principios de este mes. También es uno de los lugares que Rusia planea anexionar mediante referendos que terminan el martes.

Andrei Turchak, jefe del Partido Rusia Unida de Putin, predijo que “la región de Kherson volverá a la gran familia rusa”, durante una visita al lugar el domingo, al tiempo que presentaba los resultados del referéndum de cinco días como una conclusión inevitable.

Sin embargo, miembros influyentes de la clase política rusa se sumaron a las voces que critican al Kremlin por la movilización recién iniciada.

La prominente propagandista del Kremlin, Margarita Simonyan, editora en jefe de RT y una de las más ruidosas animadoras de la guerra, publicó el sábado un sorprendente hilo de Twitter con una lista de casos de personas movilizadas erróneamente. Entre ellos figuraban una persona de 63 años con diabetes e isquemia cerebral, otra de 35 años con una fractura de columna y una vértebra artificial, y cuidadores únicos de discapacitados.

Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal, o cámara baja del parlamento, también reconoció los problemas en comentarios el domingo en Telegram, pidiendo a la gente que denuncie las violaciones a las autoridades. Vyacheslav Gladkov, gobernador de la región rusa de Belgorod, justo al otro lado de la frontera con las regiones ucranianas de Kharkiv, dijo que había recibido muchas quejas, incluyendo 75 casos de hombres movilizados erróneamente que fueron anulados tras su intervención.

La “movilización parcial” inicial de Rusia debía limitarse a los hombres de la reserva militar con experiencia militar. Sin embargo, desde entonces ha surgido un panorama diferente, ya que muchos de los llamados a filas nunca han prestado servicio.

La sensación de pánico se intensificó cuando dos medios de comunicación independientes rusos informaron que el miércoles entrarían en vigor nuevas restricciones a los desplazamientos que prohibirían a los hombres en edad militar salir sin permiso de las oficinas de alistamiento militar. Varias regiones rusas ya han restringido la salida de los reservistas.

Mientras los funcionarios entraban en el modo de control de daños, dos líderes regionales anunciaron que plantillas de hombres que habían sido reclutados erróneamente estaban regresando a casa.

Pero muchos rusos ya han abandonado el país para evitar la movilización. Las redes sociales se inundaron en los últimos días con informes de coches rusos haciendo cola para cruzar la frontera con Finlandia, y los billetes de avión desde Moscú a destinos como Estambul y Ereván (Armenia) se dispararon de precio y se agotaron.

Alexei, un ruso de 36 años que anteriormente estaba exento del servicio militar obligatorio por problemas cardíacos, dijo el domingo en una entrevista telefónica que había huido a Astana, Kazajistán, porque temía ser llamado a filas.

“Ya hay muchos ejemplos de hombres viejos y no aptos y de estudiantes que reciben convocatorias”, dijo. “No es que sea un cobarde ni nada parecido, pero nadie está atacando a mi patria. Al contrario, mi patria es un agresor y no quiero formar parte de esta agresión y, obviamente, no quiero morir”.

Historias como la de Alexei parecen haber alarmado a los líderes gubernamentales cercanos a Putin.

Valentina Matviyenko, una estrecha aliada de Putin que es la presidenta de la cámara alta del parlamento, el Consejo de la Federación, advirtió el domingo que la movilización parcial debe ser manejada “sin un solo error”. Además, afirmó en comentarios en las redes sociales que los casos de personas movilizadas que claramente no deberían haberlo sido eran “inaceptables”.

