La actriz de Hollywood Constance Wu reveló que intentó suicidarse: “Por suerte me encontró un amigo”

Constance Wu.

La actriz de Hollywood Constance Wu ha revelado que intentó quitarse la vida tras enfrentarse a una reacción violenta en las redes sociales.

Conocida por sus papeles en “Crazy Rich Asians” y “Hustlers”, Wu abandonó abruptamente las redes sociales en 2019 después de hacer lo que ella llamó comentarios “descuidados” sobre su descontento por la renovación de “Fresh off the Boat”, una serie de televisión que protagonizaba, lo que, según ella, “encendió la indignación y la vergüenza en Internet que se volvió bastante severa.”

Al enterarse de la renovación de la serie, en la que interpretaba a una madre sensata de una familia de inmigrantes, Wu lanzó tuits con improperios, afirmando que estaba “muy disgustada”. Sus comentarios suscitaron críticas en Internet, y más tarde explicó a sus fans que aparecer en la serie la alejaría de un proyecto de pasión no especificado, antes de abandonar las redes sociales.

Después de un paréntesis de tres años, Wu dijo en un comunicado el último jueves que el episodio la había empujado a intentar suicidarse. Dijo que estaba “un poco asustada” por volver a las redes sociales.

“La siguiente parte es difícil de hablar... pero tenía miedo de volver a las redes sociales porque casi perdí mi vida por ello”, dijo.

Añadió que la reacción en las redes sociales a sus comentarios de 2019, especialmente por parte de sus compatriotas asiáticos, la hizo sentir como una “plaga” en su comunidad. “Empecé a sentir que ya no merecía vivir. Que era una desgracia para los AsAms, y que estarían mejor sin mí”, dijo usando una abreviatura para Asian American.

“Mirando hacia atrás, es surrealista que unos cuantos DMs me convencieran de acabar con mi propia vida, pero eso es lo que ocurrió. Por suerte, un amigo me encontró y me llevó a urgencias”.

Wu, que creció en Richmond, Virginia, y es hija de inmigrantes taiwaneses, dijo que el “momento de miedo” la obligó a replantearse su vida y su carrera y a dar prioridad a su salud mental.

El papel protagonista de Wu en “Crazy Rich Asians” en 2018 la catapultó a la fama internacional y la llevó a una nominación al Globo de Oro por su interpretación de una profesora que viaja a Singapur para conocer a la familia de su pareja y se encuentra con una riqueza extrema. En términos más generales, la película, basada en una novela de Kevin Kwan, fue celebrada por romper estereotipos y por su representación asiático-americana.

“Los asiáticos no hablan lo suficiente de la salud mental”, dijo Wu en su declaración. “Aunque nos apresuramos a celebrar los triunfos de la representación, hay mucha evasión en torno a los temas más incómodos dentro de nuestra comunidad”.

Y añadió: “Si queremos que se nos v

ea, que se nos vea de verdad... tenemos que dejar que se nos vea a todos, incluidas las partes que nos dan miedo o nos avergüenzan, partes que, aunque sean imperfectas, requieren cuidado y atención”.

Un estudio nacional realizado en 2007 informó de que, mientras que casi el 18% de la población general de EE.UU. buscó servicios de salud mental en un periodo de 12 meses, sólo el 8,6% de los estadounidenses de origen asiático lo hizo.

El miedo al estigma, así como la presión por ser una “minoría modelo”, por tener éxito académico y por cuidar de los padres y de la comunidad, eran algunos de los problemas que provocaban estrés en la salud mental, según los psiquiatras del McLean Hospital, un hospital de salud mental de Belmont, Massachusetts.

Casi el 20% de los adultos estadounidenses -unos 50 millones de personas- experimentaron una enfermedad de salud mental en 2019, según la organización nacional sin fines de lucro Mental Health America, y más de la mitad de los adultos no recibieron tratamiento. Los pensamientos suicidas han seguido aumentando cada año desde 2011, agregó. Haciéndose eco de otros informes, encontró que los jóvenes estadounidenses blancos eran los más propensos a recibir tratamiento de salud mental, mientras que “los jóvenes asiáticos eran los menos propensos a recibir atención de salud mental.”

Esta semana, la Línea Nacional de Prevención del Suicidio lanzó un nuevo número de tres dígitos que permite a las personas llamar o enviar un mensaje de texto al 988 para que los dirija a una línea de ayuda de consejeros capacitados a partir del sábado. Estará disponible en todo Estados Unidos.

76ª edición de los Globos de Oro, California, Estados Unidos, 6 de enero de 2019

Wu también compartió detalles sobre la prevención y el apoyo al suicidio junto con su declaración y añadió que había escrito un libro de memorias “Making a Scene” en el que detallaba más sobre su vida y sus experiencias. Dijo que esperaba que su libro “ayudara a la gente a hablar de las cosas incómodas para entenderlas, reconocerlas y abrir caminos de curación”.

(c) 2022, The Washington Post - Adela Suliman

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomienda sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

En México, el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL ) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar al +1-888-628-9454.

Mientras que en el Centro de Asistencia al Suicida Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135 las 24 horas del día. Se puede llamar, también, al Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

