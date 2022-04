Los ucranianos escapan desesperadamente desde el este del país mientras el Ejercito espera las peores batallas

Los ucranianos escapan desesperadamente del este del país mientras el Ejercito espera las peores batallas (Foto: Franco Fafasuli)

Los residentes de las regiones asediadas del este de Ucrania continuaron evacuando este fin de semana después de que los funcionarios acordaron 10 corredores humanitarios, ya que los funcionarios del gobierno están cada vez más preocupados de que la próxima fase de la guerra pueda convertirse en una confrontación a gran escala que no se ha visto en generaciones.

El gobernador de Luhansk, una provincia en el este de Ucrania, Serhiy Haidai, instó el sábado a los residentes a irse de inmediato a medida que llegaban más tropas rusas y se intensificaban los bombardeos. Pero Haidai señaló que los residentes estaban temerosos después de un ataque con misiles balísticos el viernes, que se sospecha que fue un ataque aéreo ruso, golpeó una estación de tren en la ciudad oriental de Kramatorsk, donde miles de personas estaban abarrotadas en una estación de tren esperando para salir.

El horrible ataque mató a más de 50 personas mientras aumentaba el temor por los peligros que enfrentaban los civiles mientras las fuerzas rusas se reagrupaban para concentrarse en capturar el sur y el este de Ucrania. “En comparación con otros días, había mucha menos gente dispuesta”, escribió Haidai en la aplicación de mensajería Telegram. “La tragedia afectó esto”.

Haidai dijo que las autoridades seguirán tratando de persuadir a la gente para que se vaya. “No vamos a parar”, dijo durante una entrevista en la televisión ucraniana. Más de 6.600 personas huyeron de las zonas en conflicto en esas regiones a través de los corredores humanitarios el viernes, según Kiev, el recuento más alto de esta semana.

Em El pasado viernes un bombardeo en una estación de trenes de Kramatorsk causó la muerte de más de 50 personas que intentaban salir de la región

Las espantosas escenas de los últimos ataques se produjeron pocos días después de que surgieran pruebas de que las tropas rusas habían torturado y masacrado a cientos de civiles en Bucha, en las afueras de la capital, Kiev. Las horrendas imágenes de los muertos, muchos con las manos atadas a la espalda y ejecutados, han intensificado la presión sobre los gobiernos occidentales para que apoyen a Ucrania y proporcionen más armamento pesado.

Tras el ataque a la estación de tren, el primer ministro británico, Boris Johnson, realizó una visita sorpresa a Kiev el sábado y se reunió con el presidente ucraniano. Fue su primera visita al país devastado por la guerra desde que comenzó la invasión rusa.

Al calificar la guerra de Moscú de “inexcusable”, Johnson se comprometió a intensificar las sanciones contra Rusia no solo congelando los activos, sino también dejando de usar el petróleo y el gas rusos. También prometió la ayuda de Gran Bretaña para limpiar las minas que las fuerzas rusas dejaron atrás y dijo que Gran Bretaña liberalizaría el comercio con Ucrania.

Un día antes, Johnson anunció que el Reino Unido proporcionaría armas adicionales por valor de 130 millones de dólares para Ucrania.

Voluntarios polacos aguardan en el paso fronterizo de Medyka la llegada de refugiados ucranianos para asistirlos en sus necesidades más inmediatas

En una conferencia de prensa con Johnson después de su reunión, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pidió a los líderes de las democracias occidentales que “siguieran el ejemplo del Reino Unido” imponiendo un embargo a las fuentes de energía rusas y suministrando más armas a Ucrania.

Más tarde el sábado, Zelensky compartió un video en su canal de Telegram que muestra a los dos hombres caminando por calles en gran parte vacías en Kiev, flanqueados por soldados. Ucrania enfrenta una fase nueva y potencialmente más desafiante en la guerra a medida que Rusia reposiciona sus fuerzas. A diferencia de cerca de Kiev, donde las fuerzas ucranianas pudieron esconderse en los bosques, los amplios espacios abiertos del este dificultarán que los ucranianos lleven a cabo operaciones de guerrilla. Por su parte, las fuerzas rusas podrán reunir grandes formaciones mecanizadas de tanques y vehículos blindados.

Ambos bandos parecen posicionados para atrincherarse en una larga y sangrienta batalla centrada en el este que, según advirtieron los funcionarios estadounidenses, podría durar meses, si no más.

Después de numerosos pasos en falso y una resistencia sorprendentemente feroz de las fuerzas ucranianas, Rusia parece estar tratando de solucionar algunos de los problemas que encontraron sus fuerzas inicialmente. Un alto funcionario estadounidense dijo el sábado que Rusia había designado a un general con amplia experiencia en Siria y Donbas para supervisar el esfuerzo de guerra, lo que marca la primera vez que un solo comandante toma el control de toda la operación en Ucrania.

El nombramiento del general Alexander Dvornikov, comandante del distrito militar del sur de Rusia, señala un intento de Moscú de dar cierta coherencia a lo que los expertos militares describen como una operación ejecutada caóticamente hasta ahora que ha cobrado la vida de siete generales.

Parte de los desafíos de Rusia incluyen la obstinada resistencia de Ucrania, que ha impedido que Rusia establezca un corredor terrestre que una a Crimea con la región oriental de Donbas, dijo el sábado el Ministerio de Defensa británico en una actualización de inteligencia.

Vehículos militares en Rostov, Rusia, avanzan hacia la frontera en la región de Donbas, en el este de Ucrania

El canciller austriaco, Karl Nehammer, también visitó Kiev el sábado y se reunió con Zelensky, comprometiéndose a ayudar a aliviar el sufrimiento de los ucranianos. Austria, que se ha mantenido neutral durante la guerra, proporciona ayuda humanitaria a Ucrania pero no armas.

El viaje de un día del líder austriaco sigue a una visita el viernes de funcionarios de la Unión Europea, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. Los funcionarios de la UE también visitaron el suburbio de Bucha, donde cientos de civiles fueron asesinados después de que las tropas rusas se retiraran.

Después de la visita de los funcionarios de la UE, la UE dijo que reanudaría su presencia diplomática en Kiev. Borrell dijo en un comunicado que el órgano de gobierno confiaba en que el gobierno ucraniano podría “garantizar el funcionamiento efectivo y completo de las estructuras estatales y gubernamentales, a pesar de las circunstancias muy difíciles”.

Matti Maasikas, jefe de la delegación de la UE en Ucrania, también tuiteó una imagen de la bandera de la UE, lo que indica su regreso a Kiev después de que la oficina se trasladara temporalmente a Polonia durante la invasión de Rusia.

En una entrevista con The Associated Press el sábado, Zelensky dijo que Estados Unidos y Europa aún no habían suministrado suficientes armas y otros equipos para cambiar el curso de la guerra.

Mostró una sensación de resignación y frustración cuando se le preguntó si los suministros de armas y otros equipos que su país ha recibido de los Estados Unidos y otras naciones occidentales serían suficientes.

“Todavía no”, le dijo a la AP, cambiando al inglés para enfatizar. “Por supuesto que no es suficiente”.

Un niño ucraniano refugiado espera en la fila para cruzar la frontera entre Ucrania y Polonia

Pero Zelensky también dijo que estaba comprometido con la búsqueda de la paz incluso cuando Rusia lleva a cabo horrores inimaginables contra el pueblo ucraniano que el presidente Joe Biden y los líderes europeos han dicho que equivalen a crímenes de guerra.

“Nadie quiere negociar con una persona o personas que torturaron a esta nación. Todo es comprensible. Y como hombre, como padre, lo entiendo muy bien”, dijo Zelensky. Pero “no queremos perder oportunidades, si las tenemos, de una solución diplomática”.

Alrededor de 176 niños han muerto y más de 324 han resultado heridos desde que comenzó la guerra en Ucrania, dijo el sábado el fiscal general del país. Cinco niños estaban entre los muertos y 16 resultaron heridos en la huelga del viernes en una estación de tren.

Zelensky también pidió que un tribunal internacional responsabilice a Rusia por el ataque a la estación de tren de Kramatorsk.

“Este es otro crimen de guerra de Rusia, por el cual todos los involucrados serán responsables”, dijo Zelensky en un discurso en video el viernes por la noche. “Al igual que la masacre en Bucha, como muchos otros crímenes de guerra rusos, el ataque con misiles en Kramatorsk debe ser uno de los cargos en el tribunal, lo que seguramente sucederá”.

Aunque la estación de Kramatorsk no estaba operativa después del ataque con misiles, la compañía ferroviaria dijo que dos estaciones en la región de Donetsk y una estación en la región de Luhansk estaban sirviendo a los pasajeros.

En Luhansk, Haidai, el gobernador, escribió en Telegram que los voluntarios ayudaron a casi 600 personas a evacuar la provincia en el este de Ucrania en tren y autobús. La compañía ferroviaria estatal de Ucrania dijo más temprano ese día que estaba tratando de evacuar a “la mayor cantidad de personas posible”.

Refugiados ucranianos esperan para subir a un tren

El Comité Internacional de la Cruz Roja logró evacuar a 10 personas que resultaron gravemente heridas en Kramatorsk, dijo Patricia Rey, jefa de comunicación de la organización. Esos civiles fueron transportados en ambulancia a un hospital en Dnipro.

“Es de vital importancia que los civiles atrapados en las ciudades tengan una salida, pero también que se permita la asistencia humanitaria en estas áreas”, dijo Rey.

Citando el ataque a la estación de tren, el gobierno regional de Odessa anunció un toque de queda desde las 9 pm del sábado hasta las 6 am del lunes para los residentes de la ciudad portuaria del sur. Aunque la ciudad ha sufrido relativamente pocos ataques durante la guerra, dos misiles lanzados desde el Mar Negro apuntaron a infraestructura crítica en las regiones de Kirovohrad y Odessa, sin matar a nadie, informó el viernes el ayuntamiento.

En un esfuerzo por aliviar la catástrofe humanitaria, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció el sábado que su gobierno alquilaría vuelos a Canadá para los refugiados ucranianos y tomaría otras medidas para ayudar a los ucranianos a reubicarse en Canadá.

El gobierno alojará a los ucranianos en hoteles durante dos semanas después de su llegada y proporcionará apoyo económico a corto plazo “para ayudar a los refugiados a recuperarse”, dijo Trudeau.

A medida que avanza la guerra, Ucrania enfrenta desafíos en múltiples frentes. Se prevé que las exportaciones de cereales de Ucrania, que ya están gravemente afectadas desde la invasión de Rusia, caigan aún más, según estimaciones del Departamento de Agricultura de EEUU.

Se proyecta que las exportaciones de trigo caigan otro millón de toneladas en 2021-22 a 19 millones de toneladas, y las exportaciones de maíz caigan en 4,5 millones de toneladas a 23 millones de toneladas.

Con todos los puertos del Mar Negro de Ucrania bloqueados por el ejército ruso, es casi imposible para el país exportar sus productos agrícolas. Como resultado, el precio de los alimentos básicos se está disparando, afectando especialmente a los países más pobres del mundo.

Por separado, el Ministerio de Justicia de Rusia anunció el viernes que había revocado el registro de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y una docena de otras organizaciones internacionales y organizaciones extranjeras sin fines de lucro.

El ministerio dijo que los grupos “fueron expulsados después de que se descubrió que infringían la legislación actual de la Federación Rusa”. No especificó qué leyes supuestamente se violaron.

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, dijo que su trabajo para exponer los crímenes de guerra rusos continuaría incluso con el cierre de la oficina de Moscú.

“El cierre de Amnistía en Rusia es solo el último de una larga lista de organizaciones que han sido castigadas por defender los derechos humanos y decir la verdad a las autoridades rusas”, dijo Callamard.

“En un país donde decenas de activistas y disidentes han sido encarcelados, asesinados o exiliados, donde los medios independientes han sido difamados, bloqueados o obligados a autocensurarse, y donde las organizaciones de la sociedad civil han sido proscritas o liquidadas, debes estar haciendo algo bien”. si el Kremlin intenta callarte”, dijo Callamard.

(c) 2022, The Washington Post

